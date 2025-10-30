R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l v i a l i b e r a d e f i n i t i v o d e l S e n a t o a l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a , c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , c h i u d e f i n a l m e n t e u n c e r c h i o . G o v e r n o e c e n t r o d e s t r a m a n t e n g o n o l ’ i m p e g n o p r e s o c o n g l i e l e t t o r i d i r i f o r m a r e i l s i s t e m a g a r a n t e n d o u n p r o c e s s o e q u i l i b r a t o , i n c u i a c c u s a e d i f e s a s i c o n f r o n t a n o a d a r m i p a r i e d i l g i u d i c e è r e a l m e n t e t e r z o . N e s s u n a t t a c c o a l l a m a g i s t r a t u r a , n e s s u n a t t e n t a t o a l l a C o s t i t u z i o n e . U n a r i f o r m a a l l ’ i n s e g n a d e l g a r a n t i s m o e d e l l a t r a s p a r e n z a , c h e a f f e r m a p r i n c i p i d i c i v i l t à g i u r i d i c a , p e r u n a g i u s t i z i a p i ù g i u s t a , p i ù c r e d i b i l e , p i ù e f f i c i e n t e e d a v v e r o a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i . D o p o a n n i d i a t t e s a , c i s i a m o q u a s i : r e s t a i l r e f e r e n d u m , g l i i t a l i a n i a v r a n n o l ’ u l t i m a p a r o l a ” . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i .