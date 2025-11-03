R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n a r o t t u r a d i s c a t o l e t e r r i f i c a n t e . T u t t o q u e l l o c h e a t t i e n e a l l a r e a l t à v e r r à a s s o r b i t o d a l d i b a t t i t o s u l r e f e r e n d u m . P e r m e s i t r a t t a d i u n a r i f o r m a g i u s t a s o p r a t t u t t o p e r c h é l i b e r a i l C s m d a l s i s t e m a P a l a m a r a . N o n m e t t e i n a l c u n m o d o i l p m s o t t o i l c o n t r o l l o d e l l a p o l i t i c a . L a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i c ' è i n m o l t i s s i m i P a e s i " . L o d i c e C a r l o C a l e n d a a T a g a d à s u l a 7 .