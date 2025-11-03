R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o m e v o t e r ò a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a ? “ S t i a m o v a l u t a n d o e d i s c u t e n d o a l n o s t r o i n t e r n o " . L o d i c e M a r i a E l e n a B o s c h i d i I v a U n G i o r n o d a P e c o r a . " S a p p i a m o c h e è u n a r i f o r m a c h e s e r v e , s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e s i a m o s e m p r e s t a t i d ’ a c c o r d o , i n s é è u n a c o s a b u o n a . P u r t r o p p o p e r c o m e l ’ h a s c r i t t a i l g o v e r n o M e l o n i r i s c h i a d i o t t e n e r e l ’ e f f e t t o o p p o s t o d i q u e l l o v o l u t o , i n a l c u n i c a s i r i s c h i a d i e s s e r i n u t i l e ” . I c o n d u t t o r i h a n n o p o i c h i e s t o a l l ’ o s p i t e i n s t u d i o , T o m m a s o C e r n o , c o s a , s e c o n d o l u i , a m i c o d e l l a B o s c h i d a l u n g o t e m p o , c o s a p o t r e b b e v o t a r e l ’ o n o r e v o l e . “ V o t e r a n n o ’ s i ’ ’ p e r c h é n o n p o s s o n o p e r d e r e i l s e c o n d o r e f e r e n d u m d i f i l a … ” , h a s e n t e n z i a t o i l d i r e t t o r e d e ‘ i l T e m p o ’ . “ O p p u r e p o t r e m m o p o r t a r e s f i g a a l l a M e l o n i , v e d i a m o a d e s s o . . . ” , h a r i s p o s t o s c h e r z a n d o B o s c h i . L e i v u o l d i r e c h e s e v o t a t e ‘ s i ’ ’ , v i s t o c h e s i e t e d e g l i e s p e r t i , p o r t a t e ‘ s f i g a ’ a l l a p r e m i e r e l a f a t e p e r d e r e … “ O v v i a m e n t e s t o s c h e r z a n d o - h a p r e c i s a t o l a p a r l a m e n t a r e d i I t a l i a V i v a a U n G i o r n o d a P e c o r a - , o r a s t i a m o g i o c a n d o t r a d i n o i : q u e s t a è u n a r i f o r m a m o l t o i m p o r t a n t e s u c u i d o b b i a m o s c e g l i e r e s e r i a m e n t e c o s a f a r e ” .