R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l p r o c u r a t o r e d i R o m a F r a n c e s c o L o V o i , v i t t i m a i n q u e s t e o r e d i u n a t t a c c o p o l i t i c o g r a v i s s i m o e d e v e r s i v o d a p a r t e d e i c a p i g r u p p o d i m a g g i o r a n z a . L ’ a c c u s a a l p r o c u r a t o r e L o V o i , d a p a r t e d e l l a d e s t r a , d i f a r e u n u s o d i s t o r t o d e l s u o p o t e r e è i n a c c e t t a b i l e " . L o d i c h i a r a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " T u t t o c i ò a c c a d e p e r c h é l a d e s t r a , d o p o a v e r g a r a n t i t o l a n o n a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e a l m i n i s t r o N o r d i o , v u o l e e s t e n d e r l a a l l a s u a c a p o d i g a b i n e t t o c h e h a m e n t i t o a i m a g i s t r a t i . L o V o i è u n m a g i s t r a t o c h e h a d e d i c a t o l a s u a v i t a a l l a l e g a l i t à , a l l a l o t t a c o n t r o l a m a f i a e a l l a d i f e s a d e l l o S t a t o d i d i r i t t o , e c h e o r a v i e n e m e s s o n e l m i r i n o s e m p l i c e m e n t e p e r a v e r a p p l i c a t o l a l e g g e e r i s p e t t a t o i l c o d i c e p e n a l e . È i n a c c e t t a b i l e c h e l a d e s t r a a l g o v e r n o c o n t i n u i a t r a s f o r m a r e o g n i i n d a g i n e i n u n a t t a c c o a l l a m a g i s t r a t u r a p e r d e l e g i t t i m a r l a . S i a m o d a v a n t i a u n d i s e g n o p e r i c o l o s o : q u e s t a d e s t r a n o n v u o l e g i u s t i z i a , m a i m p u n i t à e i m m u n i t à p e r s é s t e s s a , e s o g n a u n a m a g i s t r a t u r a s o t t o m e s s a a l p o t e r e p o l i t i c o . A t t a c c a n o i m a g i s t r a t i p e r c h é v o g l i o n o p o t e r s c e g l i e r e c h i d e v e e s s e r e g i u d i c a t o e c h i n o ” . “ D i f e n d e r e L o V o i o g g i s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e e l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . C h i , c o m e G i o r g i a M e l o n i e i s u o i c a p i g r u p p o , a t t a c c a u n p r o c u r a t o r e s o l o p e r c h é f a i l p r o p r i o d o v e r e , m i n a l e f o n d a m e n t a d e l l o S t a t o d e m o c r a t i c o . L ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a n o n s i t o c c a " .