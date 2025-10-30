R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n r i s p o n d e a n e s s u n o d e i p r o b l e m i c h e a f f l i g g o n o l a g i u s t i z i a i n I t a l i a " . L o a f f e r m a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " N o n r i s o l v e i l t e m a d e l l a l e n t e z z a d e l p r o c e s s o , n o n i n t e r v i e n e - p r o s e g u o n o - s u l l a c r o n i c a c a r e n z a d e g l i o r g a n i c i . I l s u o u n i c o o b i e t t i v o è q u e l l o d i m i n a r e e i n d e b o l i r e l ’ i n d i p e n d e n z a e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a p e r s o t t o p o r l a a l c o n t r o l l o p o l i t i c o d e l G o v e r n o . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a l a r e a z i o n e d e l g o v e r n o a l l a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i d i d i c h i a r a r e i l l e g i t t i m a l a d e l i b e r a s u l p o n t e s u l l o s t r e t t o n e è u n a p a l e s e c o n f e r m a " . " D i f r o n t e a q u e s t a s v o l t a a u t o r i t a r i a a b b i a m o i l d o v e r e d i m o b i l i t a r c i n e l l a s o c i e t à - c o n c l u d o n o B o n e l l i e F r a t o i a n n i - e p e r q u e s t o r a c c o g l i e r e m o l e f i r m e t r a i p a r l a m e n t a r i , i n s i e m e a l l e a l t r e f o r z e d e l l ’ o p p o s i z i o n e , p e r p r o m u o v e r e i l r e f e r e n d u m e c a n c e l l a r e c o n i l v o t o p o p o l a r e q u e s t a c o n t r o r i f o r m a " .