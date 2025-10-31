R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p r e o c c u p a z i o n i d e l l ’ o n o r e v o l e O r l a n d o , g i à m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , s u l l a r i f o r m a a p p r o v a t a i e r i i n v i a d e f i n i t i v a i n S e n a t o s e m b r a n o d e r i v a r e d a u n a v i s i o n e c h e n o n n e c o g l i e a p p i e n o l ’ i n t e n t o : m o d e r n i z z a r e e r e n d e r e p i ù t r a s p a r e n t e i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o . I n p r i m o l u o g o , l a r i f o r m a n o n m i n a l ’ a u t o g o v e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a , c o m e O r l a n d o s o s t i e n e , m a p i u t t o s t o n e r a f f o r z a l ’ i n d i p e n d e n z a e l a c a p a c i t à d i g e s t i o n e i n t e r n a . U n C s m c o m p o s t o e s c l u s i v a m e n t e d a p u b b l i c i m i n i s t e r i r i d u r r à l a c r e s c e n t e c o n c e n t r a z i o n e d i p o t e r e n e l l e m a n i d i u n a ‘ c a s t a ’ c h e , t r o p p o s p e s s o , h a a g i t o c o n l o g i c h e c o r p o r a t i v e e a u t o r e f e r e n z i a l i . P e r t a n t o , a n c h e s u l t e m a d e l s o r t e g g i o m i s e m b r a i m p o r t a n t e c h i a r i r e c h e l a s c e l t a d i r i f o r m a r e i l s i s t e m a d i n o m i n a d e i m a g i s t r a t i s i a f i n a l i z z a t a a c o r r e g g e r e u n p r o c e s s o c h e h a m o s t r a t o l e s u e c r i t i c i t à " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e G i a n n i B e r r i n o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a . " L a p a r i t à d e l l e p a r t i e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e - p r o s e g u e - n o n s o l o s o n o n e c e s s a r i e p e r g a r a n t i r e u n s i s t e m a p i ù e q u o e t r a s p a r e n t e , m a r a p p r e s e n t a n o u n a r i s p o s t a a l l e p r e o c c u p a z i o n i d e i c i t t a d i n i c h e g i u s t a m e n t e c h i e d o n o u n p r o c e s s o c h e n o n s i a s o g g e t t o a c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e i n t e r n i a l l a m a g i s t r a t u r a . O r l a n d o m e n z i o n a p o i l a n e c e s s i t à d i u n a m p i o c o n s e n s o c o s t i t u z i o n a l e . È p r o p r i o p e r q u e s t o c h e q u e s t a r i f o r m a n o n è s t a t a i m p o s t a s e n z a d i s c u s s i o n e : è s t a t a f r u t t o d i u n l u n g o d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e , c o m e l u i b e n s a , e c e r c a d i r i s p o n d e r e a l l e r i c h i e s t e c h e a r r i v a n o d a i c i t t a d i n i e d a l l e f o r z e p o l i t i c h e , c o m p r e s e q u e l l e c h e l e i r a p p r e s e n t a . I l P a r l a m e n t o n o n è s t a t o e s p r o p r i a t o , s e m m a i è s t a t o c h i a m a t o a s v o l g e r e i l s u o r u o l o , a d i s c u t e r e e a d e c i d e r e " . " I n f i n e , è e v i d e n t e c h e l a r i f o r m a n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a ‘ t o m b o l a ’ o c o n i l s o r t e g g i o c a s u a l e . M i s e m b r a c h e l a s u a l e t t u r a d e l l a r i f o r m a t e n d a a e n f a t i z z a r n e i r i s c h i s e n z a c o g l i e r n e l e p o t e n z i a l i t à d i r i n n o v a m e n t o . C o n c l u d o a f f e r m a n d o c h e , c o m e s e m p r e , n o i s i a m o p r o n t i a l d i a l o g o , m a a n c h e d e c i s i a p o r t a r e a v a n t i l e r i f o r m e n e c e s s a r i e p e r i l b e n e d e i c i t t a d i n i , c h e a p p u n t o c o n i l r e f e r e n d u m a v r a n n o l a s o v r a n i t à d i d e c i d e r e " , c o n c l u d e .