R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A c c e d e r e a i r i t i a l t e r n a t i v i " è u n a g r a n d e s c o m m e s s a c h e f i n o r a i n q u e s t i t r e n t ' a n n i e p a s s a i n c u i è s t a t o i n v i g o r e q u e s t o c o d i c e " d i p r o c e d u r a p e n a l e " è s t a t a p i ù p e r s a c h e v i n t a " . L o h a a f f e r m a t o i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A l b e r t o B a l b o n i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o e r e l a t o r e d e l d d l d i r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a p p r o v a t o o g g i , o s p i t e d e l ' S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a ' .