R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l l a d i o g g i è u n a b e l l i s s i m a g i o r n a t a , p e r c h é c i t r o v i a m o i n u n a u d i t o r i u m p i e n o d i g i o v a n i c h e p a r l a n o d i u n a c o s a i m p o r t a n t i s s i m a p e r i l l o r o f u t u r o : i l l a v o r o ” . S o n o l e p a r o l e d i L o r e n z o T a g l i a v a n t i , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i L a b o r d ì a R o m a , l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a l l e A c l i d e l l a C a p i t a l e p e r a v v i c i n a r e i g i o v a n i a l m o n d o d e l l a v o r o . “ I l l a v o r o è i m p o r t a n t e , n o n s o l t a n t o p e r c h é s e r v e a p a g a r e i l m u t u o e r i e m p i r e i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a , m a s o p r a t t u t t o p e r c h é r e a l i z z a u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a n o s t r a v i t a - s p i e g a - D a l l ' e n t u s i a s m o e d a l l ' a t t e n z i o n e c o n c u i i r a g a z z i p r e s e n t i h a n n o s e g u i t o g l i i n t e r v e n t i , c r e d o c i s i a d a p a r t e l o r o u n a g r a n d e d i s p o n i b i l i t à n e i c o n f r o n t i d i q u e s t o t e m a ” . “ I l m o n d o c a m b i a e q u i n d i b i s o g n a a r r i v a r e p r e p a r a t i - c o n c l u d e - I l t e m a d e l l e c o m p e t e n z e è f o n d a m e n t a l e . I g i o v a n i m i p a i o n o a s s o l u t a m e n t e d i s p o s t i a d a f f r o n t a r e i p e r c o r s i p e r p o t e r l e a c q u i s i r e ” .