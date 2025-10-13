R o m a , 1 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - O l t r e l a m e t à d e i r a g a z z i i t a l i a n i t r a s c o r r e p i ù d i t r e o r e a l g i o r n o o n l i n e , u n o s u d u e u t i l i z z a l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r f a r e i c o m p i t i s e n z a a v e r n e c o m p r e s o r i s c h i e l i m i t i , e q u a s i u n q u a r t o h a i n c o n t r a t o d i p e r s o n a s c o n o s c i u t i c o n o s c i u t i s u i n t e r n e t . S o n o q u e s t i i d a t i p i ù a l l a r m a n t i c h e e m e r g o n o d a l l ' i n d a g i n e M o i g e - I s t i t u t o P i e p o l i c o n e t à 1 1 / 1 8 a n n i , r i l e v a t a a m e t à a n n o d e l 2 0 2 5 s u 1 . 5 4 6 s t u d e n t i d i m e d i e e s u p e r i o r i , u n ' i s t a n t a n e a c h e r i v e l a c o m e l a g e n e r a z i o n e d i g i t a l e s t i a n a v i g a n d o i n a c q u e s e m p r e p i ù p r o f o n d e e i n s i d i o s e , s p e s s o s e n z a b u s s o l a n é s a l v a g e n t e . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o s o c i a l e “ E d u c y b e r G e n e r a t i o n s ” , p r o m o s s o d a l M o i g e – M o v i m e n t o I t a l i a n o G e n i t o r i e s o s t e n u t o d a E n e l C u o r e , l a O n l u s d e l G r u p p o E n e l , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P o l i z i a d i S t a t o , A n c i , G o o g l e , P o s t e I t a l i a n e e c o n i l c o n t r i b u t o d e l F o n d o d i B e n e f i c e n z a e o p e r e d i c a r a t t e r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d i I n t e s a S a n p a o l o p e r l ’ i n i z i a t i v a ' N o n n o c l i c c a q u i ' . L ’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o è e d u c a r e e r e s p o n s a b i l i z z a r e i g i o v a n i s u l l ’ u s o s i c u r o e c o n s a p e v o l e d e l d i g i t a l e e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p r o m u o v e n d o u n d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e c h e a i u t i r a g a z z i e a d u l t i a c o m p r e n d e r e r i s c h i e o p p o r t u n i t à d e l m o n d o c o n n e s s o . P i ù d e l l a m e t à d e i r a g a z z i ( 5 5 % ) t r a s c o r r e a l m e n o t r e o r e a l g i o r n o o n l i n e a l d i f u o r i d e l l a s c u o l a , e i l 1 4 % s u p e r a l e c i n q u e o r e q u o t i d i a n e . L o s m a r t p h o n e d o m i n a c o m e p r i n c i p a l e s t r u m e n t o d i c o n n e s s i o n e ( 9 3 % ) , s e g u i t o a g r a n d e d i s t a n z a d a l a p t o p e t a b l e t . Q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o c h e l a v i t a d i g i t a l e è o r m a i u n a c o m p o n e n t e s t r u t t u r a l e d e l l a q u o t i d i a n i t à d e i g i o v a n i , e n o n u n ’ a t t i v i t à o c c a s i o n a l e . I l t e m p o p r o l u n g a t o o n l i n e g e n e r a c r i t i c i t à : i l 4 3 % d e i r a g a z z i r i c e v e f r e q u e n t i r i c h i a m i d a i f a m i l i a r i p e r l ’ u s o e c c e s s i v o d e i d i s p o s i t i v i , m e n t r e s o l o i l 2 2 % r i e s c e a s t a r e l o n t a n o d a g l i s t r u m e n t i d i g i t a l i s e n z a p r o v a r e a n s i a . Q u e s t i d a t i m o s t r a n o u n a r e l a z i o n e i n t e n s a e s p e s s o p r o b l e m a t i c a c o n l a t e c n o l o g i a , c h e r i c h i e d e m a g g i o r e a t t e n z i o n e e d u c a t i v a . I s o c i a l n e t w o r k s o n o i l p r i n c i p a l e l u o g o d i s o c i a l i z z a z i o n e d e i g i o v a n i : i l 9 4 % d e l c a m p i o n e l i f r e q u e n t a r e g o l a r m e n t e . W h a t s A p p d o m i n a c o n l ’ 8 7 % d i u t i l i z z o , s e g u i t o d a T i k T o k ( 5 8 % ) , I n s t a g r a m ( 5 7 % ) e Y o u T u b e ( 5 5 % ) . I l 6 4 % s i d i c h i a r a m o l t o o a b b a s t a n z a a t t i v o s u i s o c i a l , m e n t r e i l 6 3 % u s a s e m p r e o s p e s s o l a p r o p r i a v e r a i d e n t i t à . L a p e r c e n t u a l e d i c h i g e s t i s c e u n p r o p r i o c a n a l e o a c c o u n t p e r p u b b l i c a r e v i d e o è p a r i a l 1 7 % , i n d i c a n d o c h e u n a m i n o r a n z a p r o d u c e c o n t e n u t i a t t i v i , m e n t r e l a m a g g i o r a n z a r e s t a f r u i t r i c e . L e r e l a z i o n i v i r t u a l i s o n o p r e v a l e n t e m e n t e s u p p l e m e n t a r i a q u e l l e r e a l i : b e n i l 9 1 % d i c h i a r a d i a v e r e p i ù a m i c i n e l m o n d o r e a l e c h e o n l i n e , m a l a g e s t i o n e d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à d i g i t a l e e l ’ e s p o s i z i o n e d e i c o n t e n u t i r e s t a n o c r i t i c i t à d a m o n i t o r a r e . L e r e l a z i o n i c o n s c o n o s c i u t i o n l i n e e v i d e n z i a n o v u l n e r a b i l i t à s i g n i f i c a t i v e : i l 3 0 % a c c e t t a r i c h i e s t e d i a m i c i z i a d a p e r s o n e m a i c o n o s c i u t e , e i l 2 3 % h a i n c o n t r a t o d i p e r s o n a q u a l c u n o c o n o s c i u t o s o l o o n l i n e , c o n i l p i c c o d e l 3 1 % t r a i 1 5 - 1 7 e n n i . L a c o n d i v i s i o n e d i d a t i s e n s i b i l i r e s t a l i m i t a t a ( s o l o i l 5 % f o r n i s c e r e g o l a r m e n t e i n f o r m a z i o n i p r i v a t e ) , m a l a p r e s e n z a d i c o m p o r t a m e n t i a r i s c h i o , s e p p u r e m i n o r i t a r i a , è a l l a r m a n t e . S e x t i n g , r e v e n g e p o r n e d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i p e r s o n a l i r i m a n g o n o f e n o m e n i m a r g i n a l i , m a i l r i s c h i o l e g a t o a l l a s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a e a l l ’ i n t e r a z i o n e c o n s c o n o s c i u t i r i c h i e d e i n t e r v e n t i m i r a t i . L a c a p a c i t à d i d i s c e r n e r e i n f o r m a z i o n i a f f i d a b i l i n o n è a n c o r a d i f f u s a : s o l o i l 3 5 % c o n s i d e r a a t t e n d i b i l e c i ò c h e l e g g e o n l i n e , m e n t r e i l 5 2 % v e r i f i c a s e m p r e l e n o t i z i e p r i m a d i c r e d e r v i . N o n o s t a n t e q u e s t o , i l 4 8 % d e i r a g a z z i è c a d u t o a l m e n o o c c a s i o n a l m e n t e v i t t i m a d i f a k e n e w s , u n d a t o c h e e v i d e n z i a l ’ u r g e n z a d i s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e d i a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e . L e f o n t i p r i n c i p a l i d i i n f o r m a z i o n e r i m a n g o n o l a f a m i g l i a e g l i a d u l t i d i r i f e r i m e n t o ( 3 4 % ) , l a t e l e v i s i o n e ( 2 5 % ) e i l w e b / s o c i a l ( 2 3 % ) . S o l o i l 5 % u t i l i z z a e s c l u s i v a m e n t e I n t e r n e t , m e n t r e l a c a p a c i t à d i r i c o n o s c e r e i d e e p f a k e è d i c h i a r a t a d a l 7 0 % , e v i d e n z i a n d o u n b i s o g n o d i f o r m a z i o n e p i ù s t r u t t u r a t a . I l c y b e r b u l l i s m o c o l p i s c e d i r e t t a m e n t e u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d i r a g a z z i : i l 7 % d i c h i a r a d i e s s e r e s t a t o v i t t i m a , e i l 1 6 % d i a v e r a s s i s t i t o a e p i s o d i c o m e t e s t i m o n e . C o m p l e s s i v a m e n t e , q u a s i u n q u a r t o d e i g i o v a n i è s t a t o c o i n v o l t o , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , i n e p i s o d i d i v i o l e n z a o n l i n e . I c o m p o r t a m e n t i s c o r r e t t i p i ù d i f f u s i i n c l u d o n o e s c l u s i o n i d a g r u p p i , p e t t e g o l e z z i , i n s u l t i e h a t e s p e e c h : i l 2 9 % h a s u b i t o o a s s i s t i t o a t a l i e p i s o d i , e u n u l t e r i o r e 3 6 % s e g n a l a c h e a v v e n g o n o o c c a s i o n a l m e n t e . S o l o i l 1 2 % i n t e r v i e n e a d i f e s a d e l l a v i t t i m a e i l 5 % s e g n a l a l ’ a c c a d u t o a u n a d u l t o , m e n t r e i l 7 % n o n f a n u l l a . L a c o n o s c e n z a d e l l e c o n s e g u e n z e l e g a l i è p r e s e n t e n e l 7 3 % d e i r a g a z z i , m a r e s t a c r i t i c a l a g e s t i o n e p r a t i c a d i q u e s t i e v e n t i . L a p r o t e z i o n e d e l l a p r i v a c y è p a r z i a l e : s o l o i l 4 7 % d i s c u t e r e g o l a r m e n t e d e l l e i m p o s t a z i o n i d i p r i v a c y c o n a d u l t i d i r i f e r i m e n t o , e s o l o i l 4 7 % h a a t t i v a t o f i l t r i p e r l i m i t a r e c o n t e n u t i i n a p p r o p r i a t i . I l 4 9 % d e i r a g a z z i r i t i e n e c h e i s o c i a l n o n p r o t e g g a n o a d e g u a t a m e n t e i d a t i d e i m i n o r i , m e n t r e s o l o i l 1 0 % e s p r i m e f i d u c i a n e l l e m i s u r e a d o t t a t e d a l l e p i a t t a f o r m e . L a g e s t i o n e d e l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e r e s t a q u i n d i u n a c r i t i c i t à c o n c r e t a , c h e r i c h i e d e i n t e r v e n t i m i r a t i d a p a r t e d i f a m i g l i e , s c u o l a e i s t i t u z i o n i . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è e n t r a t a p r o f o n d a m e n t e n e l l a v i t a d e i g i o v a n i : i l 5 1 % l a u t i l i z z a r e g o l a r m e n t e , c o n u n p i c c o d e l 7 1 % t r a g l i s t u d e n t i d e l l e s u p e r i o r i . P e r q u a n t o r i g u a r d a l o s t u d i o , i l 2 9 % l a u s a s e m p r e o s p e s s o p e r f a r e c o m p i t i , p e r c e n t u a l e c h e s a l e a l 5 4 % t r a i 1 5 - 1 7 e n n i . T u t t a v i a , s o l o i l 2 1 % h a r i c e v u t o f o r m a z i o n e a d e g u a t a s u i r i s c h i e l e o p p o r t u n i t à d e l l ’ I A , m e n t r e i l 3 3 % h a r i c e v u t o i n f o r m a z i o n i e r r a t e d a g l i s t r u m e n t i . Q u e s t o d i v a r i o f o r m a t i v o e s p o n e i r a g a z z i a u n u s o s u p e r f i c i a l e e p o t e n z i a l m e n t e r i s c h i o s o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o t t o l i n e a n d o l ’ u r g e n z a d i p e r c o r s i e d u c a t i v i m i r a t i . I l r u o l o e d u c a t i v o d e l l a f a m i g l i a m o s t r a c r i t i c i t à e v i d e n t i : i l 4 5 % d e i g e n i t o r i i m p o n e r e g o l e s u l l ’ u s o d e i d i s p o s i t i v i , m a q u e s t a s u p e r v i s i o n e d i m i n u i s c e c o n l ’ e t à d e i f i g l i . S o l o i l 1 6 % d e i r a g a z z i r i t i e n e u t i l i c o r s i s p e c i f i c i s u l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e , m e n t r e i l 5 6 % i n d i c a c o m e s t r u m e n t i d i p r o t e z i o n e p i ù e f f i c a c i i l d i a l o g o c o n a d u l t i d i f i d u c i a e r e g o l e c o n d i v i s e . A s c u o l a , s o l o i l 2 1 % r i c e v e i n f o r m a z i o n i a p p r o f o n d i t e s u i r i s c h i d e l l ’ I A , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a a l l e a n z a e d u c a t i v a p i ù f o r t e t r a f a m i g l i a , s c u o l a e i s t i t u z i o n i . A l l ’ e v e n t o c o o r d i n a t o d a A n t o n i o A f f i n i t a , c o f o n d a t o r e e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l M o i g e s o n o i n t e r v e n u t i : L i v i o G i g l i u t o , p r e s i d e n t e e s e c u t i v o I s t i t u t o P i e p o l i , M a u r i z i o G a s p a r r i , s e n a t o r e , P r e s i d e n t e d e l G r u p p o d i F o r z a I t a l i a , N u n z i a C i a r d i , V i c e D i r e t t o r e G e n e r a l e A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e , I v a n o G a b r i e l l i , D i r e t t o r e S e r v i z i o P o l i z i a P o s t a l e e p e r l a S i c u r e z z a C i b e r n e t i c a , E l e n a B o n e t t i , p a r l a m e n t a r e , P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e d ’ I n c h i e s t a s u g l i E f f e t t i E c o n o m i c i e S o c i a l i d e l l a T r a n s i z i o n e D e m o g r a f i c a , L a v i n i a M e n n u n i , s e n a t r i c e C o m m i s s i o n e P a r l a m e n t a r e p e r l ’ I n f a n z i a e l ’ A d o l e s c e n z a , S a n d r a C i o f f i , P r e s i d e n t e C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e g l i U t e n t i – C n u A g c o m , V e r o n i c a N i c o t r a , S e g r e t a r i o G e n e r a l e A n c i , F a b r i z i o I a c c a r i n o , R e s p o n s a b i l e A f f a r i I s t i t u z i o n a l i E n e l e C o n s i g l i e r e d i E n e l C u o r e , D i e g o C i u l l i , H e a d o f G o v e r n m e n t A f f a i r s a n d P u b l i c P o l i c y d i G o o g l e I t a l i a , A n d r e a n a E s p o s i t o , R e s p o n s a b i l e S v i l u p p o S o s t e n i b i l e d i G r u p p o d i P o s t e I t a l i a n e , A n g e l i c a M a s s e r a , c o n t e n t c r e a t o r e t e s t i m o n i a l d e l l ’ i n i z i a t i v a . È s t a t a , i n o l t r e , p r e m i a t a u n a d e l e g a z i o n e d i 4 5 g i o v a n i a m b a s c i a t o r i c h e s i s o n o d i s t i n t i p e r i l l o r o i m p e g n o n e l l o s c o r s o a n n o s c o l a s t i c o , p r o v e n i e n t i d a i s e g u e n t i i s t i t u t i d i i s t r u z i o n e : I C P l i n i o i l v e c c h i o d i C i s t e r n a d i L a t i n a ( L a t i n a ) , I s t i t u t o P i r e l l i d i R o m a e d e l l ' I s t i t u t o C o m p r e n s i v o V i a N . M . N i c o l a i d i R o m a . “ I m i n o r i t r a s c o r r o n o s e m p r e p i ù t e m p o o n l i n e , i n u n c o n t e s t o i n c u i v i s i b i l i t à , f o l l o w e r e i n t e r a z i o n i d i g i t a l i s e m b r a n o d i v e n t a r e i l m e t r o d e l p r o p r i o v a l o r e p e r s o n a l e . I n n o m e d i q u e s t a p o p o l a r i t à , s p e s s o a b b a s s a n o l a g u a r d i a , c o r r e n d o r i s c h i c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e s i c u r e z z a e p r i v a c y . I d a t i e v i d e n z i a n o u n a p r e s e n z a d i g i t a l e s e m p r e p i ù i n t e n s a , - h a d e t t o A f f i n i t a - c o n u n u s o c r e s c e n t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a n c h e a s c o p i s c o l a s t i c i , m a s e n z a u n a r e a l e c o n s a p e v o l e z z a d e i r i s c h i e d e l l e o p p o r t u n i t à c h e e s s a c o m p o r t a . È n e c e s s a r i o u n i m p e g n o c o n d i v i s o d i g e n i t o r i , i s t i t u z i o n i e o p e r a t o r i t e c n o l o g i c i p e r g u i d a r e i r a g a z z i i n u n p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e d i g i t a l e c h e n o n s i l i m i t i a i m p o r r e d i v i e t i , m a l i a i u t i a c o m p r e n d e r e , s c e g l i e r e e u t i l i z z a r e i n m o d o r e s p o n s a b i l e g l i s t r u m e n t i d e l f u t u r o ” . S e c o n d o l a s e n a t r i c e L a v i n i a M e n n u n i , d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r l ' I n f a z i a e l ' A d o l e s c e n z a “ q u e l l o d e l l a t u t e l a d e i p i ù g i o v a n i d a i r i s c h i d i I n t e r n e t è u n a r g o m e n t o c h e s o n o f e l i c e s t i a v e d e n d o u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d a p a r t e d i t u t t e l e a g e n z i e e d u c a n t i , d e l l e s c u o l e , d e l l e f a m i g l i e e d e g l i a d o l e s c e n t i s t e s s i . È e v i d e n t e , a n c h e n e i c o n t e s t i e u r o p e i , c h e i t e m p i s i a n o m a t u r i p e r p r o c e d e r e a u n a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l f e n o m e n o p e r a s s i c u r a r e l a m a s s i m a p r o t e z i o n e p o s s i b i l e a i n o s t r i g i o v a n i ” . D i s e g u i t o è i n t e r v e n u t a S a n d r a C i o f f i , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e g l i U t e n t i ( C n u ) h a a f f e r m a t o c h e “ c o m e C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e g l i U t e n t i a b b i a m o r i b a d i t o a l c u n e p r i o r i t à c o n c r e t e : l a n e c e s s i t à d i s t r u m e n t i d i p a r e n t a l c o n t r o l s e m p l i c i e a t t i v i d i d e f a u l t ; s i s t e m i d i v e r i f i c a d e l l ’ e t à r e a l m e n t e e f f i c a c i e r i s p e t t o s i d e l l a p r i v a c y ; r e g o l e c h i a r e p e r i n f l u e n c e r e b a b y i n f l u e n c e r , c h e t u t e l i n o i m i n o r i d a l l a s o v r a e s p o s i z i o n e e d a l l o s f r u t t a m e n t o e c o n o m i c o . S e r v o n o i n o l t r e p r o g r a m m i e f f i c a c i d i e d u c a z i o n e d i g i t a l e n o n s o l o p e r i m i n o r i , d i f f e r e n z i a t i p e r f a s c e d ’ e t à , m a a n c h e p e r l e f a m i g l i e e p e r g l i e d u c a t o r i . S o n o t e m i c h e t o c c a n o l a v i t a q u o t i d i a n a d e i g i o v a n i e d e l l e f a m i g l i e e c h e r i c h i e d o n o u n i m p e g n o c o n d i v i s o , n o n s o l o i n t e r i s t i t u z i o n a l e . P e r t u t e l a r e i m i n o r i i n q u e s t o d i f f i c i l e p e r i o d o d i t r a n s i z i o n e n o n e s i s t o n o ‘ r i c e t t e m a g i c h e ’ , m a s e r v e u n a c o o p e r a z i o n e s t a b i l e : l a s c u o l a d e v e e d u c a r e a l l a c i t t a d i n a n z a d i g i t a l e ; l e f a m i g l i e h a n n o i l c o m p i t o d i a c c o m p a g n a r e e d i a l o g a r e ; l e p i a t t a f o r m e d e v o n o a s s u m e r s i r e s p o n s a b i l i t à c o n c r e t e ; l e i s t i t u z i o n i d e v o n o g a r a n t i r e r e g o l e e v i g i l a n z a . S o l o i n s i e m e s i p u ò c o s t r u i r e u n a r e t e p i ù s i c u r a m a a n c h e p i ù s o l i d a l e e i n c l u s i v a . I n f i n e , - c o n c l u d e - u n m e s s a g g i o a i r a g a z z i : n o n b a s t a e s s e r e c o n n e s s i p e r e s s e r e c i t t a d i n i d i g i t a l i . V i v o g l i a m o p r o t a g o n i s t i a t t i v i , c a p a c i d i c r e a r e c o n t e n u t i p o s i t i v i , d i u s a r e l a t e c n o l o g i a n o n s o l o p e r c o n s u m a r e , m a p e r c o s t r u i r e c u l t u r a e c o m u n i t à . I n q u e s t o p e r c o r s o , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò e s s e r e u n a l l e a t o p r e z i o s o , s e u s a t a p e r ò c o n c o n s a p e v o l e z z a e s p i r i t o c r i t i c o ” . “ L ’ A n c i c o n f e r m a i l s u o i m p e g n o n e l c o n t r a s t o a i f e n o m e n i d e l b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o s o s t e n e n d o c o n c o n v i n z i o n e l a c a m p a g n a M o i g e . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a A n c i e M o i g e , c o n s o l i d a t a d a l 2 0 1 7 c o n u n p r o t o c o l l o d i i n t e s a , - h a d e t t o V e r o n i c a N i c o t r a , s e g r e t a r i a g e n e r a l e A n c i - h a l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e a z i o n i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e d i i n f o r m a z i o n e v e r s o r a g a z z e e r a g a z z i v i t t i m e d i b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o . I C o m u n i s v o l g o n o u n r u o l o i m p o r t a n t e i n s i e m e a l l e s c u o l e c o n a z i o n i d i p r e v e n z i o n e e c o n t r a s t o d i u n f e n o m e n o c h e , p u r t r o p p o , s e c o n d o i d a t i e m e r s i d a l l ’ u l t i m a i n d a g i n e p r e s e n t a t a o g g i d a l M o i g e , d e s t a m o l t a p r e o c c u p a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a d e l M o i g e h a v i s t o n e g l i u l t i m i o t t o a n n i i l c o i n v o l g i m e n t o d i 4 0 0 C o m u n i c h e h a n n o s u p p o r t a t o l e d i v e r s e a t t i v i t à s u l t e r r i t o r i o e 2 . 0 5 9 s c u o l e d e l t e r r i t o r i o . È n e c e s s a r i a u n a m o b i l i t a z i o n e c o l l e t t i v a , u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a t r a i s t i t u z i o n i , s c u o l e , f a m i g l i e e c i t t a d i n i a f a v o r e d e i d i r i t t i d e i m i n o r i , d e l l a s i c u r e z z a d e l l e n o s t r e r a g a z z e e d e i n o s t r i r a g a z z i e d e l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o p e r u n a s a n a c o n v i v e n z a c i v i l e . S i a m o d u n q u e c o n v i n t i n e l c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e l a c a m p a g n a M o i g e , c o n t r o i l b u l l i s m o e i l c y b e r b u l l i s m o , i n q u a l i t à d i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l e ” . S e c o n d o G i o v a n n a P a l a d i n o , d i r e t t o r e M u s e o d e l R i s p a r m i o d i T o r i n o " i l F o n d o B e n e f i c e n z a h a r i t e n u t o d i s o s t e n e r e i l p r o g e t t o ' N o n n o c l i c c a q u i ' , c h e f a v o r i s c e i l p a s s a g g i o d i c o m p e t e n z e i n f o r m a t i c h e t r a n i p o t i e n o n n i , p e r c h é n o n è s o l o u n p o n t e d i g i t a l e , m a a n c h e u n p o n t e u m a n o . R a f f o r z a l e g a m i a f f e t t i v i , v a l o r i z z a l ’ e s p e r i e n z a e s t i m o l a l a c u r i o s i t à r e c i p r o c a . S o s t e n e r e q u e s t e i n i z i a t i v e s i g n i f i c a i n v e s t i r e i n i n c l u s i o n e , d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e e c i t t a d i n a n z a d i g i t a l e p e r t u t t i . È u n m o d o c o n c r e t o p e r s o s t e n e r e l a c o s t r u z i o n e d i u n a s o c i e t à p i ù c o n n e s s a , c o n s a p e v o l e e s o l i d a l e " . E F a b r i z i o I a c c a r i n o , r e s p o n s a b i l e A f f a r i I s t i t u z i o n a l i I t a l i a d i E n e l e C o n s i g l i e r e d i E n e l C u o r e h a d e t t o c h e “ l ' i n c r e m e n t o d e l l a c o n n e t t i v i t à e l e s f i d e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e v o n o a c c o m p a g n a r s i a l l ' a l t r e t t a n t o f o n d a m e n t a l e c r e s c i t a d e l l a c o n s a p e v o l e z z a d i g i t a l e : v a l e p e r t u t t i m a a m a g g i o r r a g i o n e p e r i r a g a z z i , c h e q u e s t e s f i d e p o s s o n o t r a s f o r m a r l e i n o p p o r t u n i t à . E n e l C u o r e è a l f i a n c o d i M o i g e e d i t u t t e q u e l l e i n i z i a t i v e c h e m e t t o n o a l c e n t r o l a c u r a d e i g i o v a n i e d e l l a l o r o s e r e n i t à , p e r s a l v a g u a r d a r n e s i a i l b e n e s s e r e p s i c o - f i s i c o i n d i v i d u a l e c h e l a g e n u i n i t à d e l l e r e l a z i o n i c o n g l i a l t r i . I n u n m o m e n t o d i r e p e n t i n i c a m b i a m e n t i , i n c u i l ' i d e n t i t à d i g i t a l e e l o s c a m b i o o n l i n e o f f r o n o n u o v e v i e d i i n t e r a z i o n e m a a n c h e n u o v i r i s c h i , i l c y b e r b u l l i s m o u n o d e i p i ù s e r i , è f o n d a m e n t a l e c h e i s t i t u z i o n i , f a m i g l i e e t e s s u t o s o c i a l e f a c c i a n o s q u a d r a p e r a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a e s t i m o l a r e l a c o s c i e n z a c r i t i c a v e r s o u n m o n d o i n t e r c o n n e s s o c h e , p e r e s s e r e v i s s u t o c o n s e r e n i t à , v a p r i m a c o n o s c i u t o a f o n d o " . P e r D i e g o C i u l l i , h e a d o f P u b l i c P o l i c y G o o g l e I t a l y " p e r i r a g a z z i e l e r a g a z z e i t a l i a n e l e p i a t t a f o r m e v i d e o c o m e Y o u T u b e f a n n o p a r t e d e l l a v i t a q u o t i d i a n a : l e u s a n o o g n i g i o r n o p e r a p p r e n d e r e , d i v e r t i r s i e i n f o r m a r s i . C e l o d i c o n o i d a t i : s e c o n d o u n r e c e n t e s t u d i o d i L i v i t y , i n I t a l i a i l 7 4 % d e i r a g a z z i t r a i 1 3 e i 1 8 a n n i g u a r d a v i d e o s u Y o u T u b e p e r i m p a r a r e q u a l c o s a d i n u o v o p e r l a s c u o l a ; i l 7 1 % p e r i m p a r a r e q u a l c o s a d i n u o v o p e r d i v e r t i r s i o a l d i f u o r i d e l l ' a m b i t o s c o l a s t i c o e l ' 8 4 % d e g l i i n s e g n a n t i a f f e r m a d i a v e r u s a t o c o n t e n u t i d i Y o u T u b e c o m e p a r t e d e l p e r c o r s o d i a p p r e n d i m e n t o s c o l a s t i c o . P r i v a r e i p i ù g i o v a n i d i q u e s t e p o s s i b i l i t à d i i m p a r a r e e c o l t i v a r e l a l o r o c r e a t i v i t à s a r e b b e u n g r a v e e r r o r e . È p e r ò f o n d a m e n t a l e c h e a d o l e s c e n t i e p r e a d o l e s c e n t i , s o p r a t t u t t o i p i ù v u l n e r a b i l i , n o n s i a n o l a s c i a t i s o l i o n l i n e . Y o u T u b e f o r n i s c e a l l e f a m i g l i e a m b i e n t i d i g i t a l i p r o t e t t i , s v i l u p p a t i s u m i s u r a d e l l e e s i g e n z e d e i m i n o r i , e m e t t e a d i s p o s i z i o n e d e i g e n i t o r i s t r u m e n t i p o t e n t i p e r d e c i d e r e c o s a i l o r o f i g l i p o s s o n o o n o n p o s s o n o g u a r d a r e e p e r f i s s a r e d e i l i m i t i d i t e m p o a l l a n a v i g a z i o n e . G l i s t r u m e n t i e s i s t o n o g i à , o r a t o c c a a n o i - p i a t t a f o r m e , a s s o c i a z i o n i e s o p r a t t u t t o i s t i t u z i o n i - s p i e g a r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e u t i l i z z a r l e e c o m e f a r l o a l m e g l i o ” . E A n g e l i c a M a s s e r a , C o n t e n t c r e a t o r , h a d e t t o c h e " v i v i a m o i n u n ’ e p o c a i n c u i i s o c i a l n e t w o r k s o n o d i v e n t a t i i l n o s t r o d i a r i o , l a n o s t r a v e t r i n a , i l n o s t r o m e g a f o n o . S o n o s t r u m e n t i p o t e n t i , c h e c i p e r m e t t o n o d i e s p r i m e r c i , c r e a r e , c o n n e t t e r c i . M a c o m e o g n i c o s a p o t e n t e … v a n n o u s a t i c o n c o n s a p e v o l e z z a . I s o c i a l c i d a n n o l ’ i l l u s i o n e d i e s s e r e s e m p r e ' i n c o n t a t t o ' , m a n o n s e m p r e s i a m o d a v v e r o i n r e l a z i o n e . C i m o s t r a n o v i t e p e r f e t t e , c o r p i p e r f e t t i , g i o r n a t e p e r f e t t e . M a r i c o r d i a m o c i : s o n o v e t r i n e , n o n s p e c c h i . E c i ò c h e v e d i a m o n o n è s e m p r e t u t t a l a v e r i t à . U n l i k e n o n d e f i n i s c e i l n o s t r o v a l o r e . U n f o l l o w e r n o n m i s u r a i l n o s t r o t a l e n t o . E s o p r a t t u t t o , n o n d o b b i a m o m a i p e r m e t t e r e a u n o s c h e r m o d i d e c i d e r e c h i s i a m o o q u a n t o v a l i a m o . U s a t e i s o c i a l p e r r a c c o n t a r v i d a v v e r o , p e r c o n d i v i d e r e i d e e , e m o z i o n i , p r o g e t t i . P e r s e g u i r e c h i v i i s p i r a e v i a r r i c c h i s c e . M a t e n e t e s e m p r e a c c e s a u n a d o m a n d a : ' Q u e l l o c h e s t o g u a r d a n d o , p u b b l i c a n d o o c o m m e n t a n d o … m i f a b e n e ? ' e S o p r a t t u t t o a t t e n z i o n e a l l a d i f f e r e n z a t r a u s o e a b u s o . S i a t e p r o t a g o n i s t i , n o n s p e t t a t o r i . S i a t e r e a l i , n o n p e r f e t t i . E r i c o r d a t e v i : i l v o s t r o v a l o r e n o n s t a i n u n p r o f i l o , m a i n c i ò c h e s i e t e … a n c h e q u a n d o i l t e l e f o n o è s p e n t o ” .