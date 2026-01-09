R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I t a l i a h a s t o r i c a m e n t e u n a f o r t e e m i g r a z i o n e . C r e d o c h e l a q u e s t i o n e p r i n c i p a l e s i a l a q u e s t i o n e s a l a r i a l e , c i o è l a p e r c e z i o n e c h e a l l ' e s t e r o i s a l a r i p o s s a n o a n d a r e m e g l i o e d è l a r a g i o n e p e r l a q u a l e a b b i a m o c e r c a t o d i l a v o r a r e p e r a u m e n t a r e i s a l a r i , m a f o r s e a n d r e b b e f a t t o u n r a g i o n a m e n t o s u i s a l a r i d i p r i m o i n g r e s s o . F o r s e q u e s t a è u n a v a l u t a z i o n e c h e a n c o r a d i c i a m o n o n a b b i a m o f a t t o e c h e p o t r e b b e d a r e u n s e g n a l e i n q u e s t o s e n s o . E d i c o l a q u e s t i o n e s a l a r i a l e , c o s ì c o m e l a q u e s t i o n e d e l m e r i t o , s u l l a q u a l e s o n o a s s o l u t a m e n t e d ' a c c o r d o . L a p e r c e z i o n e c h e c ' è i n I t a l i a è c h e d o v e p u o i a r r i v a r e n o n d i p e n d e d a q u a n t o v a l i t u . E q u e s t o è u n t e m a . R e a l e e c u l t u r a l e c h e b i s o g n a s m o n t a r e e c h e d i c i a m o l a v o r o p e r s m o n t a r e . P e r c h é s e n o i n o n d i a m o i n q u e s t a n a z i o n e l a p e r c e z i o n e c h e i l t u o d e s t i n o n o n è d e c i s o i n p a r t e n z a , i l t u o d e s t i n o n o n è d e c i s o d a l l a f a m i g l i a n e l l a q u a l e n a s c i , d a l l e c i t t à n e l l a q u a l e n a s c i , d a m i l l e a l t r e q u e s t i o n i c h e n o n d i p e n d o n o d a t e " , m a " i l t u o d e s t i n o è d e c i s o d a q u e l l o c h e t u r i e s c i a d i m o s t r a r e , q u e s t o c a m b i a c o m p l e t a m e n t e l a n a r r a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .