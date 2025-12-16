R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l L a b o r D a y v u o l e a c c e n d e r e u n a s c i n t i l l a n e i g i o v a n i e a v v i c i n a r l i a l m o n d o d e l l a v o r o . O g g i i r a g a z z i e s c o n o d a l l a s c u o l a e n o n s o n o p r e p a r a t i a d a f f r o n t a r e i l l a v o r o . N o i v o g l i a m o q u i n d i a i u t a r l i , i n q u a l i t à d i m o v i m e n t o e d u c a t i v o e s o c i a l e c h e a l c e n t r o d e l p r o p r i o i m p e g n o h a i l l a v o r o d i g n i t o s o . T u t t o c i ò t e n e n d o c o n t o d i d u e p i l a s t r i : i l l a v o r o c h e v a l e e i v a l o r i d e l l a v o r o ” . E ’ q u a n t o a f f e r m a t o d a L i d i a B o r z ì , i d e a t r i c e d e l L a b o r D ì e v i c e p r e s i d e n t e d e l e g a t a d e l l e A c l i d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i L a b o r d ì , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l l e A c l i d i R o m a d o v e i g i o v a n i i n c o n t r a n o i l m o n d o d e l l a v o r o . “ I l l a v o r o n o n è u n m e r o s c a m b i o t r a p r e s t a z i o n e e c o m p e n s o , è u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e , q u a n d o è d i g n i t o s o i l l a v o r o è l i b e r t à e c r e s c i t a d e l l a p e r s o n a e d e l l a c o m u n i t à - a g g i u n g e - I l l a v o r o è r e l a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e . P e r e s s e r e t u t t e q u e s t e c o s e , d e v e e s s e r e p u l i t o , n o n d e v e u c c i d e r e , d e v e e s s e r e e q u a m e n t e r e t r i b u i t o , d a r e l e g i u s t e t u t e l e e i l t e m p o a n c h e p e r l a p r o p r i a v i t a f a m i l i a r e ” . “ G l i o r i z z o n t i d e l l a v o r o m u t a n o c o n t i n u a m e n t e , n u o v i l a v o r i a r r i v a n o c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t a n t i v e c c h i l a v o r i m u o i o n o - p r o s e g u e - Q u i n d i v o g l i a m o a l l e n a r e i g i o v a n i a c e r c a r e l e l o r o o p p o r t u n i t à , c o n i u g a n d o p a s s i o n e e i n t e r e s s i c o n g l i a m b i t i d o v e c i s o n o l e o p p o r t u n i t à . O g g i v o g l i a m o d a r e l o r o a n c h e g l i s t r u m e n t i ‘ d a m e t t e r e n e i l o r o z a i n i ’ , i n s e g n a n d o g l i c o m e s c r i v e r e u n c u r r i c u l u m , c o m e g e s t i r e u n l u o g o d i l a v o r o e i p r o p r i p r o f i l i s o c i a l . L o f a c c i a m o a n c h e a t t r a v e r s o t a n t i w o r k s h o p s u l l e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i , c o m e q u e l l a d i s a p e r e s s e r e a s s e r t i v i e l a v o r a r e i n s q u a d r a ” . “ I l n o s t r o p u n t o d i f o r z a è l a r e t e : è q u i p r e s e n t e t u t t a l a c o m u n i t à , d a l l a C h i e s a a l l a s c u o l a , d a l l e i s t i t u z i o n i a l l e a z i e n d e , f i n o a l l e o r g a n i z z a z i o n i s o c i a l i e s i n d a c a l i - c o n c l u d e - S i a m o q u i , t u t t i i n s i e m e , p e r c h é n o n p o s s i a m o p i ù r i n v i a r e u n a g r a n d e a l l e a n z a p e r i l l a v o r o d i g n i t o s o c h e m e t t a a l c e n t r o i l b i n o m i o g i o v a n i e l a v o r o , c h e è u n v o l a n o d i s p e r a n z a ” .