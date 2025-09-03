R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e d i c a t a a l l a l o t t a c o n t r o l a D i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e ( D m D ) , c h e s i c e l e b r a i l 7 s e t t e m b r e , I t a l f a r m a c o a n n u n c i a l ’ a v v i o d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e " C o n t u t t a l a f o r z a c h e h o . L e s f i d e d i n o r m a l i t à d e i r a g a z z i D u c h e n n e " , r e a l i z z a t a c o n i l p a t r o c i n i o d i P a r e n t P r o j e c t a p s , p e r f a r c o n o s c e r e i b i s o g n i d e i b a m b i n i e r a g a z z i c h e v i v o n o c o n q u e s t a m a l a t t i a n e u r o m u s c o l a r e r a r a e p r o g r e s s i v a , c h e c o l p i s c e a l i v e l l o g l o b a l e c i r c a 1 s u 5 . 0 5 0 n a t i m a s c h i e p r o v o c a u n p r o g r e s s i v o i n d e b o l i m e n t o d i t u t t i i m u s c o l i , i n c l u s i q u e l l o c a r d i a c o e q u e l l i r e s p i r a t o r i . U n a m i n i s e r i e i n 6 e p i s o d i a n d r à i n o n d a s u l c a n a l e Y o u T u b e d e d i c a t o a l l a c a m p a g n a , p e r r a c c o n t a r e l e s f i d e d i M i s h a ( 1 2 a n n i ) , J a c o p o ( 2 2 a n n i ) e S a m u e l e ( 1 3 a n n i ) . I n s i e m e a l o r o c i s o n o a m i c i , f a m i g l i a , m a e s t r e e c o m p a g n i d i c l a s s e , l ’ a l l e n a t o r e e l a s q u a d r a d i c a l c i o , m a s o p r a t t u t t o d e i t u t o r d ’ e c c e z i o n e : i l g r u p p o m u s i c a l e d e i F i n l e y , c h e c o n l a l o r o e n e r g i a h a n n o a c c o m p a g n a t o i 3 p r o t a g o n i s t i i n u n r a c c o n t o d i f o r z a e d e t e r m i n a z i o n e , q u e l l a d e i s o g n i c h e v a n n o o l t r e l a m a l a t t i a . L a d i a g n o s i - r i p o r t a u n a n o t a - a v v i e n e i n I t a l i a i n t o r n o a i 3 a n n i e m e z z o d i e t à e i b a m b i n i e r a g a z z i c o n D m D a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o , c o n t u t t a l a f o r z a c h e h a n n o , s f i d e d i n o r m a l i t à d a l l a s c u o l a , a l l o s p o r t , a l l a v i t a s o c i a l e . " L a d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e è u n a d e l l e f o r m e p i ù c o m u n i e g r a v i d i d i s t r o f i a m u s c o l a r e p e d i a t r i c a . Q u e s t a m a l a t t i a e r e d i t a r i a i n t e r e s s a p r e v a l e n t e m e n t e i l s e s s o m a s c h i l e e d è c a u s a t a d a m u t a z i o n i d e l g e n e D m D , c h e i m p e d i s c o n o l a p r o d u z i o n e d i d i s t r o f i n a f u n z i o n a l e , c a u s a n d o u n p r o g r e s s i v o d a n n o a l l e f i b r e m u s c o l a r i - s p i e g a E u g e n i o M e r c u r i , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a d i N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e d e l P o l i c l i n i c o A g o s t i n o G e m e l l i p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i R o m a - C o n i l p r o g r e d i r e d e l l a m a l a t t i a , i b a m b i n i e r a g a z z i p e r d o n o l a c a p a c i t à d i c a m m i n a r e e i n t e r v e n g o n o p r o b l e m a t i c h e c a r d i a c h e e r e s p i r a t o r i e . A o g g i n o n e s i s t o n o f a r m a c i i n g r a d o d i c u r a r e i n v i a d e f i n i t i v a l a m a l a t t i a , m a p o s s i a m o c o n t a r e s u t e r a p i e i n g r a d o d i r i t a r d a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o a t t e s o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i g i o v a n i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e " . L ’ a s c o l t o , l ’ i n c l u s i o n e , m a a n c h e g l i o s t a c o l i a r c h i t e t t o n i c i , s o c i a l i , b u r o c r a t i c i e c u l t u r a l i , c h e v i v o n o o g n i g i o r n o i r a g a z z i D u c h e n n e s o n o a l c e n t r o d e l l a s e r i e , c h e s v i l u p p a u n a f o t o g r a f i a a u t e n t i c a d e i b i s o g n i d i u n a c o m u n i t à d i g i o v a n i i t a l i a n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e s p e s s o a n c o r a i n a s c o l t a t i . " N e l l a g i o r n a t a i n c u i t u t t o i l m o n d o c e l e b r a l a l o t t a a l l a D m D - c o m m e n t a C r i s t i n a P i c c i o l o , D i r e t t r i c e g e n e r a l e d i P a r e n t P r o j e c t a p s - a b b i a m o v o l u t o s o s t e n e r e q u e s t a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e p e r a l z a r e u n a v o c e c h e p o s s a e s s e r e a s c o l t a t a e f a r c o n o s c e r e i n m o d o a u t e n t i c o l e s f i d e d i n o r m a l i t à d e i r a g a z z i D u c h e n n e , c h e n o n s i s e n t o n o s u p e r e r o i , n o n c h i e d o n o p i e t i s m o , m a v o g l i o n o e s s e r e b a m b i n i , r a g a z z i g i o v a n i c o m e t u t t i g l i a l t r i , c o n l e s t e s s e o p p o r t u n i t à , l e s t e s s e p a s s i o n i e u n a q u o t i d i a n i t à f a t t a d i s c u o l a , s p o r t , s o c i a l i t à , v i a g g i e t a n t o a l t r o . L e f a m i g l i e i t a l i a n e c h e v i v o n o c o n l a D m D h a n n o b i s o g n o d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a , n u o v e r i s p o s t e t e r a p e u t i c h e , m a a n c h e d i u n a s o c i e t à i n g r a d o d i f a r e r e t e i n t o r n o a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i c o m e M i s h a , J a c o p o e S a m u e l e , i p r o t a g o n i s t i d e l l a s e r i e , p e r g a r a n t i r e l o r o u n a v i t a d i q u a l i t à " . U n r a c c o n t o c h e p r e n d e r à v i t a , e p i s o d i o d o p o e p i s o d i o , s u Y o u T u b e e c h e h a c o i n v o l t o i F i n l e y , g r u p p o m u s i c a l e p u n k - r o c k s i m b o l o d e g l i a n n i 2 0 0 0 , t o r n a t i r e c e n t e m e n t e l i v e c o n u n n u o v o s i n g o l o . P e d r o , K a , D a n i e I v a n h a n n o a f f i a n c a t o i 3 p r o t a g o n i s t i , i n v e s t e d i s p e c i a l i t u t o r , e h a n n o v i s s u t o d a v i c i n o i t a n t i o s t a c o l i c h e r e n d o n o s p e s s o i n s o r m o n t a b i l i l e s f i d e d i n o r m a l i t à d e i r a g a z z i D u c h e n n e : " C o n o s c e r e i t r e p r o t a g o n i s t i M i s h a , J a c o p o e S a m u e l e è s t a t a p e r n o i u n a b e l l i s s i m a a v v e n t u r a . S i a m o s t a t i t u t o r m a s o p r a t t u t t o a b b i a m o f a t t o i l t i f o p e r l o r o , p e r v e d e r e r e a l i z z a t e l e l o r o s f i d e d i n o r m a l i t à e p e r c e l e b r a r e c o n l o r o l ’ i m p o r t a n z a d e i m o m e n t i q u o t i d i a n i c h e r e n d o n o b e l l a l a v i t a . A n d a r e a l p a r c o c o n i c o m p a g n i d i c l a s s e , a l l e n a r s i c o n l a p r o p r i a s q u a d r a , a n d a r e a l l ’ u n i v e r s i t à , s e m b r a n o c o s e s e m p l i c i , s c o n t a t e , p e r t a n t i g i o v a n i a d d i r i t t u r a n o i o s e , i n v e c e p e r i b a m b i n i e r a g a z z i D u c h e n n e s o n o s f i d e e n o i f a c c i a m o i l t i f o p e r l o r o , c o n t u t t a l a f o r z a c h e a b b i a m o " . " C o m e a z i e n d a a b b i a m o v o l u t o c o n f o r z a q u e s t a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , p e r s u p p o r t a r e l a c o m u n i t à i t a l i a n a D u c h e n n e n e l f a r e s e n t i r e l a p r o p r i a v o c e e i p r o p r i b i s o g n i , m e t t e n d o i n p r i m o p i a n o l a q u o t i d i a n i t à d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e - c o n c l u d e A l e s s a n d r a B a r o n i , M D C l u s t e r M e d i c a l D i r e c t o r R a r e D i s e a s e I t a l f a r m a c o – I l n o s t r o i m p e g n o v a o l t r e l a r i c e r c a m e d i c o - s c i e n t i f i c a e l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e , p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e p e r r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d i c h i a f f r o n t a l a d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e s e r v a i n n o v a z i o n e , m a a n c h e u n a r e t e d i c o n s a p e v o l e z z a , s u p p o r t o e i m p e g n o c o l l e t t i v o e c i a u g u r i a m o c h e q u e s t a c a m p a g n a p o s s a d a r e u n c o n t r i b u t o i n q u e s t a d i r e z i o n e " .