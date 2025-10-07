R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a s a l u t e m e n t a l e , c h e s i c e l e b r a v e n e r d ì 1 0 o t t o b r e , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) r i c h i a m a l ' a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o s o t t o l i n e a n d o l ' i n d i s s o l u b i l e c o n n e s s i o n e t r a b e n e s s e r e p s i c h i c o e s a l u t e d e l c e r v e l l o , c o n d i z i o n e c h e v a o l t r e l a d i m e n s i o n e c l i n i c a e s i i n s e r i s c e i n u n ' i d e a p i ù a m p i a d i c u r a d e l l a p e r s o n a n e l l a s u a i n t e r e z z a , c h e c o m p r e n d e m e m o r i a , e m o z i o n i , p e n s i e r o e r e l a z i o n i . L a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n t e n d e " r a f f o r z a r e u n d i a l o g o c o n c r e t o e c o s t r u t t i v o c o n l e p e r s o n e , l e f a m i g l i e e l a s o c i e t à - a f f e r m a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e S i n - p r o m u o v e n d o u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o e d e l b e n e s s e r e m e n t a l e . L a s a l u t e d e l c e r v e l l o e q u e l l a m e n t a l e r a p p r e s e n t a n o d u e a s p e t t i d i u n ' u n i c a r e a l t à c h e r i c h i e d e a s c o l t o , a t t e n z i o n e e r i s p o s t e c o o r d i n a t e e i n t e g r a t e " . I n I t a l i a - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i i n u n a n o t a - m i l i o n i d i p e r s o n e c o n v i v o n o c o n p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e c o m p l e s s e ( d e m e n z e , s c l e r o s i m u l t i p l a , e p i l e s s i a , m a l a t t i a d i P a r k i n s o n ) c h e c o m p o r t a n o c o n s e g u e n z e n o n s o l o m o t o r i e o c o g n i t i v e , m a a n c h e p r o f o n d e i m p l i c a z i o n i p s i c o l o g i c h e , r e l a z i o n a l i e s o c i a l i . P e r l a S i n " è f o n d a m e n t a l e s u p e r a r e l ' a t t u a l e f r a m m e n t a z i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a , c h e v e d e n e u r o l o g i a , p s i c h i a t r i a e s e r v i z i s o c i a l i a g i r e s u b i n a r i p a r a l l e l i , s e n z a u n ' i n t e g r a z i o n e r e a l e . S o l o u n a r e t e c o o r d i n a t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e , i n g r a d o d i u n i r e o s p e d a l e , t e r r i t o r i o e c o m u n i t à - a v v e r t e l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - p u ò r i s p o n d e r e i n m o d o e f f i c a c e a l l a c o m p l e s s i t à d e i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e c o n f r a g i l i t à n e u r o l o g i c h e e m e n t a l i " . " I l n o s t r o c o m p i t o - e v i d e n z i a P a d o v a n i - è p r e n d e r c i c u r a d e l l a c o m p l e s s i t à , o v v e r o n o n l i m i t a r s i a l l a m a l a t t i a , m a a c c o m p a g n a r e o g n i p e r s o n a l u n g o u n p e r c o r s o c h e t e n g a c o n t o d e l l a p r o p r i a s t o r i a , r e l a z i o n i , v u l n e r a b i l i t à . C o s t r u i r e r e t i c h e u n i s c a n o o s p e d a l e , t e r r i t o r i o e c o m u n i t à n o n è u n ' o p z i o n e , m a u n a n e c e s s i t à . O c c o r r e p r o m u o v e r e d i g n i t à , e q u i t à e p r o s s i m i t à i n o g n i f a s e d e l p e r c o r s o d i c u r a , c o n s e r v i z i a c c e s s i b i l i , c o n t i n u i e u m a n i z z a t i . L a n e u r o l o g i a s i p o n e a c c a n t o a i c i t t a d i n i n o n s o l o c o n l a s c i e n z a e l ' i n n o v a z i o n e , m a c o n l a r e s p o n s a b i l i t à d i a s c o l t a r e , c o m p r e n d e r e e d a r e v o c e a c h i a f f r o n t a c o n d i z i o n i d i v u l n e r a b i l i t à n e u r o l o g i c a e p s i c o l o g i c a , s p e s s o i n v i s i b i l i e s t i g m a t i z z a t e " . I l p r i n c i p i o ' O n e B r a i n - O n e H e a l t h ' , a l c e n t r o d e l l ' a p p r o c c i o s o s t e n u t o d a l l a S i n , a f f e r m a c h e p r o t e g g e r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e g l o b a l e d e l l a p e r s o n a , r i c o n o s c e n d o n e l ' u n i c i t à , l a d i g n i t à e i d i r i t t i . T a l e v i s i o n e - o s s e r v a n o g l i s p e c i a l i s t i - e s i g e u n s a l t o c u l t u r a l e : d a l l a c u r a d e l s i n t o m o a l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l a p e r s o n a , d a l l a d i a g n o s i a l l a c o s t r u z i o n e d i r e l a z i o n i t e r a p e u t i c h e d u r a t u r e , b a s a t e s u l l a f i d u c i a e s u l l a v i c i n a n z a . I n q u e s t a G i o r n a t a m o n d i a l e , l a S i n r i n n o v a q u i n d i i l p r o p r i o i m p e g n o a " e s s e r e p r e s e n t e n e i l u o g h i d e l l a c u r a , d e l l a r i c e r c a e d e l l ' a s c o l t o , p e r p r o m u o v e r e u n m o d e l l o d i s a l u t e m e n t a l e i n t e g r a t o e i n c l u s i v o , i n g r a d o d i c o n t r a s t a r e l o s t i g m a , f a v o r i r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e e r e s t i t u i r e c e n t r a l i t à a l l a p e r s o n a i n o g n i f a s e d e l l a v i t a " .