R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M o k a e t a z z i n a , e s p r e s s o a l b a r , c i a l d e o c a p s u l e a c a s a , c a f f è f r e d d o i n l a t t i n a . I l c a f f è è u n r i t o q u o t i d i a n o p e r g l i i t a l i a n i . E o g n i 1 o t t o b r e , v i e n e c e l e b r a t o c o n l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l C a f f è , l a n c i a t a p e r l a p r i m a v o l t a n e l 2 0 1 5 i n o c c a s i o n e d i E x p o M i l a n o . A c c a n t o a l l a v a r i e t à d i m o d a l i t à d i c o n s u m o , a l t r e t t a n t o n u m e r o s e s o n o l e f o r m e d i c o n f e z i o n a m e n t o . C o n l ’ a l l u m i n i o c h e g i o c a u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a : d a l l e c a p s u l e m o n o d o s e a l l e l a t t i n e r e a d y - t o - d r i n k , f i n o a i s o t t i l i f o g l i e t t i c h e s i g i l l a n o i l c a f f è m a c i n a t o . E d è p r o p r i o q u i c h e e n t r a i n g i o c o C i a l - C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o , i m p e g n a t o o g n i g i o r n o a p r o m u o v e r e e r e n d e r e p o s s i b i l e i l r i c i c l o d i q u e s t i i m b a l l a g g i . C i a l è , i n f a t t i , p a r t n e r d a l 2 0 1 1 d e l p r o g e t t o ' D a C h i c c o a C h i c c o ' p r o m o s s o d a N e s p r e s s o , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g r a m m a ' N e s p r e s s o p e r l ’ I t a l i a ' i n s i e m e a U t i l i t a l i a e C i c - C o n s o r z i o I t a l i a n o C o m p o s t a t o r i . G r a z i e a q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , i c o n s u m a t o r i p o s s o n o r i c o n s e g n a r e l e c a p s u l e e s a u s t e n e g l i o l t r e 2 2 0 p u n t i d i r a c c o l t a p r e s e n t i n e l l e B o u t i q u e N e s p r e s s o e n e l l e i s o l e e c o l o g i c h e d i s t r i b u i t e i n d i v e r s e l o c a l i t à d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . N e l 2 0 2 5 i l p r o g e t t o ' D a C h i c c o a C h i c c o ' s i è u l t e r i o r m e n t e a m p l i a t o : a M i l a n o , g r a z i e a u n i n n o v a t i v o a c c o r d o t r a C o m u n e , C i a l , N e s p r e s s o e A m s a , è s t a t a a v v i a t a l a p r i m a s p e r i m e n t a z i o n e i n I t a l i a d i r a c c o l t a d o m i c i l i a r e d e l l e c a p s u l e e s a u s t e i n a l l u m i n i o , a t t i v a b i l e a l m o m e n t o d e l l ’ o r d i n e e s e n z a c o s t i a g g i u n t i v i p e r i c i t t a d i n i . C o n t e s t u a l m e n t e , l a r e t e d e i p u n t i d i r a c c o l t a s i è e s t e s a a n c h e i n L o m b a r d i a , c o n l ’ a p e r t u r a d i n u o v e i s o l e e c o l o g i c h e n e l l e p r o v i n c e d i M a n t o v a e B e r g a m o , e i n V a l l e d ’ A o s t a . U n a v o l t a c o n f e r i t e , l e c a p s u l e v e n g o n o t r a t t a t e p r e s s o i m p i a n t i n a z i o n a l i , d o v e l ’ a l l u m i n i o v i e n e s e p a r a t o d a l c a f f è : i l p r i m o a v v i a t o a l r i c i c l o n e l l e f o n d e r i e i t a l i a n e , i l s e c o n d o t r a s f o r m a t o i n c o m p o s t e u t i l i z z a t o p e r c o l t i v a r e r i s o , p o i d o n a t o a l B a n c o A l i m e n t a r e . I n o l t r e 1 3 a n n i , i l p r o g e t t o h a p e r m e s s o d i r e c u p e r a r e p i ù d i 1 2 m i l a t o n n e l l a t e d i c a p s u l e d i a l l u m i n i o e s a u s t e , c o n o l t r e 7 0 0 t o n n e l l a t e d i a l l u m i n i o d e s t i n a t e a l r i c i c l o e o l t r e 7 m i l a t o n n e l l a t e d i c a f f è e s a u s t o r e i m p i e g a t o , p e r u n t o t a l e , i n f i n e , d i 7 m i l i o n i d i p i a t t i d i s t r i b u i t i t r a m i t e i l B a n c o A l i m e n t a r e a c h i n e h a m a g g i o r e b i s o g n o . S o l o n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t e c o n f e r i t e c i r c a 1 . 9 1 0 t o n n e l l a t e d i c a p s u l e ( + 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) , c o n u n r i s p a r m i o e n e r g e t i c o p a r i a 3 1 5 t o n n e l l a t e e q u i v a l e n t i d i p e t r o l i o e 7 1 0 m i l a k g d i C O 2 e v i t a t i . D a s e m p r e C i a l a f f i a n c a a l l a g e s t i o n e d e l r i c i c l o a t t i v i t à d i i n f o r m a z i o n e e d e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e , p e r a i u t a r e i c i t t a d i n i a c o m p i e r e g e s t i s e m p l i c i m a f o n d a m e n t a l i . A n c h e n e l q u o t i d i a n o r i t u a l e d e l c a f f è , i n f a t t i , c i s o n o p i c c o l e a c c o r t e z z e c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a : s e g u e n d o l e 5 r e g o l e d e l r i c i c l o o g n i l a t t i n a o f o g l i e t t o d i a l l u m i n i o p u ò t o r n a r e a n u o v a v i t a . E c c o l e d i s e g u i t o : n o n s o l o l a t t i n e , n e l l a r a c c o l t a v a n n o c o n f e r i t e a n c h e t a p p i , f o g l i s o t t i l i , s c a t o l e t t e e v a s c h e t t e d i a l l u m i n i o ; m a i d a s o l o , l ’ a l l u m i n i o s p e s s o s i c o n f e r i s c e i n s i e m e a l l a p l a s t i c a o a l v e t r o , a s e c o n d a d e l l a n o r m a t i v a d e l C o m u n e ; a n c h e s p o r c h i , p u r c h é v u o t i : n o n s e r v e l a v a r e a f o n d o , b a s t a e l i m i n a r e i r e s i d u i d i c a f f è ; p i c c o l i m a p r e z i o s i , c a p s u l e , t a p p i , c h i u s u r e e p a r t i m i n u t e c o n t a n o t a n t o , a n c h e i f r a m m e n t i v a n n o r a c c o l t i ; c o m p a t t a e a p p a l l o t t o l a , s t a c c a i t a p p i , s e p a r a l ’ a l l u m i n i o d a a l t r i m a t e r i a l i e r i d u c i i l v o l u m e d e g l i i m b a l l a g g i ' s c h i a c c i a n d o l i ' p e r f a v o r i r e l a s e l e z i o n e . “ L ’ a l l u m i n i o è u n a r i s o r s a p r e z i o s a c h e a c c o m p a g n a o g n i g i o r n o l e a b i t u d i n i d e g l i i t a l i a n i , a n c h e n e l l a p a u s a c a f f è - c o m m e n t a S t e f a n o S t e l l i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e C i a l - G r a z i e a p r o g e t t i c o m e ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ , l a v o r i a m o p e r t r a s f o r m a r e u n g e s t o q u o t i d i a n o i n u n ’ a z i o n e c o n c r e t a d i s o s t e n i b i l i t à , d a n d o u n a s e c o n d a v i t a a l l e c a p s u l e e a g l i a l t r i i m b a l l a g g i i n a l l u m i n i o . È i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e , a n c h e s e p i c c o l i , q u e s t i o g g e t t i h a n n o u n g r a n d e v a l o r e n e l l a f i l i e r a d e l r i c i c l o , e o g n u n o d i n o i p u ò c o n t r i b u i r e c o n s e m p l i c i a t t e n z i o n i e s e g u e n d o l e r e g o l e d e l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a . L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e p a r t e p r o p r i o d a i p i c c o l i g e s t i d i o g n u n o d i n o i e C i a l è i m p e g n a t a o g n i g i o r n o a i n f o r m a r e , s e n s i b i l i z z a r e e f a c i l i t a r e s c e l t e r e s p o n s a b i l i e c o n s a p e v o l i ” .