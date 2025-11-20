M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a a u m e n t a n o l e p e r s o n e v i v e d o p o u n a d i a g n o s i d i c a n c r o a l p a n c r e a s , f r a i t u m o r i p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e : " N e l 2 0 2 4 e r a n o 2 3 . 6 0 0 , r i s p e t t o a 2 1 . 2 0 0 n e l 2 0 2 1 , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 1 0 % i n 3 a n n i . P a s s i a v a n t i i m p o r t a n t i c h e p o s s o n o e s s e r e r i c o n d o t t i s o p r a t t u t t o a l l a r i c e r c a e a i p r o g r e s s i n e l l e c u r e " . L o s o t t o l i n e a n o g l i e s p e r t i i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e d i c a t a a l l a n e o p l a s i a , c h e s i c e l e b r a o g g i 2 0 n o v e m b r e . N o n o s t a n t e l ' i n c r e m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a , e v i d e n z i a n o , " n o n s i r e g i s t r a a n c o r a u n a d i m i n u z i o n e d e i c a s i , p a r i a 1 3 . 5 8 5 ( 6 . 8 7 3 u o m i n i e 6 . 7 1 2 d o n n e ) n e l n o s t r o P a e s e n e l 2 0 2 4 . E s o l o i n 1 p a z i e n t e s u 5 l a m a l a t t i a è i d e n t i f i c a t a q u a n d o è a n c o r a l o c a l i z z a t a e d è p o s s i b i l e p r o c e d e r e a l l ' a s p o r t a z i o n e c h i r u r g i c a c o n m a g g i o r i p o s s i b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a " . L a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l t u m o r e a l p a n c r e a s - r i c o r d a u n a n o t a - s i c e l e b r a o g n i a n n o i l t e r z o g i o v e d ì d i n o v e m b r e e l o s l o g a n l a n c i a t o d a l l a W o r l d P a n c r e a t i c C a n c e r C o a l i t i o n p e r i l 2 0 2 5 è ' H e l l o p a n c r e a s . L a d i a g n o s i p r e c o c e è i m p o r t a n t e ' : u n s a l u t o c h e v u o l e e s s e r e u n i n v i t o a d a s c o l t a r e i l p r o p r i o c o r p o p e r c a p t a r e s u b i t o i s i n t o m i a l l o s t a d i o i n i z i a l e e c o n t a t t a r e i l p r o p r i o m e d i c o p e r u n c o n f r o n t o i m m e d i a t o . " E ' i m p o r t a n t e c o n o s c e r e i f a t t o r i d i r i s c h i o e i s i n t o m i d e l l a m a l a t t i a a l l a l o r o i n s o r g e n z a p e r o t t e n e r e u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a " , è l ' a p p e l l o d e g l i o n c o l o g i . A d o g g i , i n f a t t i , " n o n e s i s t e u n t e s t s t a n d a r d p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e n e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e " . L ' o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l c a n c r o a l p a n c r e a s è u n c o n v e g n o i n c o r s o a N a p o l i , n e l l ' A u l a R . C e r r a d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i I r c c s F o n d a z i o n e G . P a s c a l e . S i p a r l a d i r i c e r c a e t e r a p i e d a n d o l a p a r o l a a m e d i c i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r e r a p p r e s e n t a n t i d e l l a F o n d a z i o n e N a d i a V a l s e c c h i , d e l l a F o n d a z i o n e G a b r i e l l a F a b b r o n c i n i , d e l l ' a s s o c i a z i o n e O l t r e l a r i c e r c a O d v e d i I - P c c - I t a l i a n P a n c r e a t i c C a n c e r C o a l i t i o n , c o n i l p a t r o c i n i o d i A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a e d e l l a F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o . N e l c a p o l u o g o c a m p a n o v i e n e i n o l t r e i n a u g u r a t a l a F o n d a z i o n e N a d i a V a l s e c c h i - S e z i o n e p a z i e n t i d i N a p o l i , u n n u o v o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l s o s t e g n o , l ' i n f o r m a z i o n e e l a t u t e l a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e . L ' a s s o c i a z i o n e n a s c e c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a p a z i e n t i , m e d i c i e i s t i t u z i o n i , p r o m u o v e r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l a p r e v e n z i o n e e i n c o r a g g i a r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e l c a m p o d e l l ' o n c o l o g i a p a n c r e a t i c a . " N o n o s t a n t e i l t u m o r e a l p a n c r e a s a b b i a u n a p r o g n o s i p e g g i o r e r i s p e t t o a m o l t i a l t r i t u m o r i , s o p r a t t u t t o p e r u n a d i a g n o s i t a r d i v a e p e r l a b i o l o g i a d e l l a m a l a t t i a c h e l a r e n d e s p e s s o r e s i s t e n t e a l l e t e r a p i e , n o t i z i e i n c o r a g g i a n t i a r r i v a n o d a l l a r i c e r c a - d i c h i a r a A l f r e d o B u d i l l o n , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ' I r c c s P a s c a l e - L a p o s s i b i l i t à d i u n a d i a g n o s i p r e c o c e , p a r t i c o l a r m e n t e n e l l e p e r s o n e p i ù a r i s c h i o , a n c h e c o n l ' a u s i l i o d i i n d a g i n i m o l e c o l a r i s u p r e l i e v i d i s a n g u e , i n u o v i f a r m a c i c h e h a n n o c o m e b e r s a g l i o R a s , u n a d e l l e p r i n c i p a l i a l t e r a z i o n i m o l e c o l a r i p r e s e n t e n e l 9 0 % d e i c a s i d i t u m o r i d e l p a n c r e a s , o n u o v i a p p r o c c i d i i m m u n o t e r a p i a b a s a t i s u v a c c i n i t e r a p e u t i c i s o n o a l c u n i e s e m p i c h e f a n n o b e n s p e r a r e p e r i l f u t u r o . N e l c o r s o d e l c o n v e g n o i l l u s t r e r e m o a n c h e a l c u n i e s e m p i d i s t u d i c h e s t i a m o c o n d u c e n d o a l P a s c a l e " . " N e g l i u l t i m i a n n i s i è r e g i s t r a t a u n a c r e s c e n t e v i t a l i t à n e l l a r i c e r c a s u l t u m o r e d e l p a n c r e a s , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v i f a r m a c i q u a l i g l i i n i b i t o r i d i R a s - a f f e r m a A n t o n i o A v a l l o n e , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a m e d i c a a d d o m i n a l e , D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a a d d o m i n a l e d e l P a s c a l e - L a c o n f e r m a a r r i v a i n p a r t i c o l a r e d a l l ' u l t i m o C o n g r e s s o e u r o p e o d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) , t e n u t o s i a B e r l i n o l o s c o r s o m e s e d i o t t o b r e , d o v e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i s t u d i c l i n i c i i c u i r i s u l t a t i a p r o n o n u o v i o r i z z o n t i p e r i l t r a t t a m e n t o d i q u e s t a p a t o l o g i a c h e è d e s t i n a t a a d i v e n t a r e n e i p r o s s i m i t r e n t ' a n n i u n a d e l l e n e o p l a s i e p i ù f r e q u e n t i " . F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m , r i m a r c a c o m e " n e g l i u l t i m i a n n i i n I t a l i a v i è s t a t o u n l i e v e m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a n e t t a a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i , p a r i a l l ' 1 1 % n e g l i u o m i n i e a l 1 2 % n e l l e d o n n e . M a n o n b a s t a - p r e c i s a - I l t u m o r e d e l p a n c r e a s r e s t a u n a d e l l e g r a n d i s f i d e p e r l ' o n c o l o g i a , n e l l a q u a l e a b b i a m o a n c o r a m o l t a s t r a d a d a c o m p i e r e s i a i n t e r m i n i d i r i c e r c a c h e d i p r e v e n z i o n e . S p e s s o s i n t o m i c o m e d o l o r e a l l o s t o m a c o e a l d o r s o , m a l d i g e s t i o n e e d i m a g r i m e n t o v e n g o n o c o n f u s i c o n q u e l l i d i a l t r e p a t o l o g i e . I l f u m o d i s i g a r e t t a è i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o , s e n z a d i m e n t i c a r e l ' o b e s i t à , l a s e d e n t a r i e t à , i l c o n s u m o d i a l c o l e , p i ù i n g e n e r a l e , l a d i e t a s c o r r e t t a . S v o l g o n o u n r u o l o a n c h e i l d i a b e t e , l a p a n c r e a t i t e c r o n i c a e a l c u n e m a l a t t i e e r e d i t a r i e " . " L a f o r z a d e l l a r i c e r c a c o n t r o i l t u m o r e a l p a n c r e a s r i s i e d e n e l l a c o l l a b o r a z i o n e - c o n c l u d e E n z a L o n a r d o , c o - f o n d a t r i c e d e l n e t w o r k i t a l i a n o I - P c c p e r l a r i c e r c a d i b a s e e t r a s l a z i o n a l e s u l t u m o r e a l p a n c r e a s e r i c e r c a t r i c e A i r c - I - P c c r i u n i s c e 2 8 l a b o r a t o r i i t a l i a n i , c r e a n d o u n e c o s i s t e m a u n i c o d o v e l a r i c e r c a d i b a s e e q u e l l a t r a s l a z i o n a l e d i a l o g a n o c o s t a n t e m e n t e . E ' s o l o u n e n d o l e f o r z e e c o n d i v i d e n d o c o n o s c e n z e c h e p o s s i a m o s p e r a r e d i t r a s f o r m a r e s c o p e r t e s c i e n t i f i c h e i n t e r a p i e c o n c r e t e e d i i m p a t t a r e s u d i a g n o s i e s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i " .