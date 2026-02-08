R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C i l a s c i a s e n z a p a r o l e e c o n u n g r a n d e s e n s o d i v u o t o l a s c o m p a r s a d i A n g e l a A z z a r o , d o n n a f o r t e e c o r a g g i o s a , g i o r n a l i s t a t e n a c e e p i e n a d i p a s s i o n e p o l i t i c a e c i v i l e , v o c e u n i c a , l i b e r a , s e m p r e . F o r s e i l m o d o m i g l i o r e d i o n o r a r l a s a r à r i l e g g e r e t u t t o c i ò c h e h a s c r i t t o , t u t t o c i ò c h e c i h a a i u t a t i a c o m p r e n d e r e , r i f l e t t e r e , a g i r e . C i s t r i n g i a m o a t t o r n o a i s u o i f a m i l i a r i e a l l e p e r s o n e c h e l e h a n n o v o l u t o b e n e , u n a c o m u n i t à g r a n d i s s i m a ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .