R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o e s p r i m e r e l a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à m i a p e r s o n a l e e d i A z i o n e a i g i o r n a l i s t i d e l l ’ A g e n z i a N o v a , v i t t i m e d i u n a c a m p a g n a d ’ o d i o c o n i n s u l t i e m i n a c c e a n c h e d i m o r t e r i c e v u t e i n s e g u i t o a l l a n o t a v i c e n d a l e g a t a a l l o r o c o l l e g a G a b r i e l e N u n z i a t i . P r e o c c u p a c o n s t a t a r e c o m e a n c o r a u n a v o l t a d e i l a v o r a t o r i l i b e r i e p r o f e s s i o n a l i v e n g a n o f a t t i o g g e t t o d i a t t a c c h i g r a v i e i n g i u s t i f i c a t i . U n n u o v o e p i s o d i o d i v i o l e n z a v e r b a l e c h e d e v e t r o v a r e c o n d a n n a u n a n i m e " . C o s ì i n u n a n o t a i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e , E t t o r e R o s a t o .