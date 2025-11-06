R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a N o r d i o u n o s c h i a f f o a l l a l i b e r t à d i s t a m p a " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e m o c r a t i c o e c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i E u r o p e i d e l l a C a m e r a , c o m m e n t a l a d e c i s i o n e d e l g o v e r n o d i e s p r i m e r e p a r e r e n e g a t i v o a l l ’ e m e n d a m e n t o d e l g r u p p o P d c h e p r o p o n e v a d i r e c e p i r e s u b i t o , n e l l ’ a m b i t o d e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a l e g g e d i d e l e g a z i o n e e u r o p e a , l a d i r e t t i v a a n t i - S l a p p — l a n o r m a e u r o p e a c h e t u t e l a g i o r n a l i s t i e o p e r a t o r i d e l l ’ i n f o r m a z i o n e d a l l e q u e r e l e t e m e r a r i e , s p e s s o u s a t e c o m e s t r u m e n t i d i i n t i m i d a z i o n e p e r l i m i t a r e l a l i b e r t à d i s t a m p a . " I l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o – s p i e g a D e L u c a – p e r i l t r a m i t e d e l s o t t o s e g r e t a r i o O s t e l l a r i h a e s p r e s s o p a r e r e c o n t r a r i o a l r e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a n e l l ’ o r d i n a m e n t o i t a l i a n o . U n a p o s i z i o n e c h e s i s o m m a a l l e g r a v i p a r o l e p r o n u n c i a t e p r o p r i o o g g i d a l s o t t o s e g r e t a r i o F a z z o l a r i s u l l a v o l o n t à d i d e n u n c i a r e R a n u c c i . È u n a t t o i n a u d i t o , s o p r a t t u t t o d a p a r t e d i u n G o v e r n o c h e a p a r o l e p r o c l a m a s o l i d a r i e t à a l m o n d o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , m a n e i f a t t i c o n t i n u a a d o s t a c o l a r e l ’ i n t r o d u z i o n e d i n o r m e e u r o p e e c h e n e g a r a n t i r e b b e r o l a t u t e l a . S o l o u n a n n o f a l o s t e s s o e s e c u t i v o s i e r a d e t t o f a v o r e v o l e a u n r a p i d o r e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a . O g g i c o m p i e u n p e r i c o l o s o p a s s o i n d i e t r o " . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o - c o n c l u d e D e l u c a - r i p r e s e n t e r à i n A u l a a l l a C a m e r a l ’ e m e n d a m e n t o p e r r e c e p i r e s u b i t o l a d i r e t t i v a a n t i - S l a p p i n I t a l i a , r i a f f e r m a n d o c h e l a l i b e r t à d i s t a m p a è u n p i l a s t r o d e l l a d e m o c r a z i a v a t u t e l a t a d a l l a p o l i t i c a " .