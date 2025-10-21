R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e i l m i o p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d i M a r c e l l o G i o r d a n i , g i o r n a l i s t a d i g r a n d e p r o f e s s i o n a l i t à e d e d i z i o n e , s t i m a t o d a c o l l e g h i e a m i c i p e r l a s e r i e t à , l a c o r r e t t e z z a e l ’ i m p e g n o c o n c u i h a s e m p r e s v o l t o i l p r o p r i o l a v o r o . G i o r d a n i h a r a p p r e s e n t a t o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l ’ i n f o r m a z i o n e p i e m o n t e s e e n a z i o n a l e , u n p r o f e s s i o n i s t a c h e h a s a p u t o u n i r e c o m p e t e n z a , e q u i l i b r i o e p a s s i o n e c i v i l e " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G a e t a n o N a s t r ì , q u e s t o r e d e l S e n a t o . " H a a f f r o n t a t o c o n c o r a g g i o l a m a l a t t i a , c o n t i n u a n d o a s v o l g e r e f i n o a l l ’ u l t i m o l a s u a a t t i v i t à c o n i l r i g o r e e l a d i g n i t à c h e l o h a n n o s e m p r e c o n t r a d d i s t i n t o . I l s u o s g u a r d o l u c i d o e l a c a p a c i t à d i r a c c o n t a r e l a r e a l t à c o n m i s u r a e r i s p e t t o - p r o s e g u e N a s t r i - r e s t e r a n n o u n e s e m p i o p e r c h i c r e d e a n c o r a i n u n g i o r n a l i s m o s o b r i o e a u t e n t i c o . L a s u a p e r d i t a l a s c i a u n g r a n d e v u o t o u m a n o e p r o f e s s i o n a l e , m a i l r i c o r d o d e l s u o i m p e g n o e d e l l a s u a i n t e g r i t à c o n t i n u e r à a e s s e r e u n a t e s t i m o n i a n z a p r e z i o s a p e r t u t t i n o i . A l l a s u a f a m i g l i a , a g l i a m i c i e a i c o l l e g h i d e ' L a S t a m p a ' v a i l m i o p e n s i e r o c o m m o s s o e l a m i a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a ” .