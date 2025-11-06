R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l l a r e d a z i o n e d e l l ' a g e n z i a s t a m p a N o v a , o g g e t t o d i v i l i e i n a c c e t t a b i l i m i n a c c e r i c e v u t e . L a l i b e r t à e l ' a u t o n o m i a d e l l a s t a m p a s o n o f o n d a m e n t i e s s e n z i a l i p e r l a n o s t r a R e p u b b l i c a c h e c o n t i n u e r e m o a d i f e n d e r e e t u t e l a r e " . C o s ì A l e s s a n d r o A m o r e s e , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a a l l a C a m e r a e r e s p o n s a b i l e a t t i v i t à e d i t o r i a l i F d i .