M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o s s i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d e i r i s u l t a t i c h e , i n u n c o n t e s t o d i g r a n d e i n c e r t e z z a , i l n o s t r o P a e s e h a c o n s e g u i t o " . L o h a a f f e r m a t o o g g i i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a e F i n a n z e , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o a l S a l o n e d e l L e a s i n g 2 0 2 5 , i n c o r s o a M i l a n o . " N o n s o n o i n s é i m i l i a r d i d i i n t e r e s s i p a s s i v i r i s p a r m i a t i , n o n s o n o l e p r o m o z i o n i d e l l e a g e n z i e d i r a t i n g , n o n s o n o n e a n c h e i t a s s i d i c r e s c i t a s e m p r e i n t e r r e n o p o s i t i v o - h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o - . A r e n d e r c i o r g o g l i o s i d e v e e s s e r e l a c o n s a p e v o l e z z a d i a v e r e i n t r a p r e s o i l p e r c o r s o g i u s t o e c h e q u i n d i d o b b i a m o c o n s o l i d a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à e s e r i e t à . C o n t i n u e r e m o a f a r l o p e r i l t e m p o c h e a b b i a m o d a v a n t i e c o n t i a m o s u l v o s t r o s u p p o r t o " . " N e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 6 d o v r a n n o c o m p l e t a r s i g l i i n t e r v e n t i d e l P n r r . D a q u e s t i p o t r à a v v e n i r e u n ' u l t e r i o r e a c c e l e r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i . E l a n e c e s s i t à d i i n v e s t i r e n o n s i f e r m e r à c e r t o a g i u g n o d e l 2 0 2 6 " . " V o g l i o r i c h i a m a r e l ' i m p o r t a n z a d e l p e r c o r s o d i r i s a n a m e n t o f i n a n z i a r i o c h e p o r t e r à i l d e f i c i t s o t t o i l 3 % e , a u s p i c a b i l m e n t e , l ' I t a l i a f u o r i d a l l a p r o c e d u r a e u r o p e a p e r i l d e f i c i t e c c e s s i v o , s p e r i a m o g i à n e l 2 0 2 6 , c o s ì c o m e i l m i g l i o r a m e n t o d e l r a t i n g s o v r a n o e l a d i s c e s a l i n e a r e d e l l o s p r e a d r i d o t t o s i d i 1 7 0 p u n t i b a s e i n t r e a n n i . A n c h e l e s o t t o s c r i z i o n i d e l l ' e m i s s i o n e d e l B t p v a l o r e c h e s o n o u n s e g n o t a n g i b i l e d e l l a f i d u c i a d e g l i i t a l i a n i p r o p r i o v e r s o i l n o s t r o P a e s e " h a a g g i u n t o . S e a n c h e i l q u a d r o g e o p o l i t i c o e c o m m e r c i a l e " s i s t a b i l i z z a s s e " , l e a s p e t t a t i v e " p o t r e b b e r o u l t e r i o r m e n t e m i g l i o r a r e e t r a d u r s i i n u n a e s p a n s i o n e p i ù f o r t e d e l l ' a t t i v i t à e c o n o m i c a , c h e i n o s t r i f o n d a m e n t a l i g i u s t i f i c h e r e b b e r o i n m o d o p i e n o " h a c o n c l u s o i l m i n i s t r o .