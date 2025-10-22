R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u e i l v i a g g i o d i “ I n N o m e d e l l a L e g a l i t à ” , l ’ i n i z i a t i v a i t i n e r a n t e p r o m o s s a d a C o d e r e I t a l i a - m u l t i n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o d e l g i o c o l e g a l e - p e r f a v o r i r e u n c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o s u l t e m a d e l g i o c o p u b b l i c o , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a g l i a s p e t t i n o r m a t i v i , a i s i s t e m i d i c o n t r o l l o e a l l a p r e v e n z i o n e d e l d i s t u r b o d a g i o c o d ’ a z z a r d o . C o n i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e e d e l l a P r o v i n c i a d i V i t e r b o , l a v e n t u n e s i m a t a p p a n e l l a C i t t à d e i P a p i r i u n i s c e i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , e s p e r t i d i p r e v e n z i o n e e r e f e r e n t i d e i s e r v i z i s o c i a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a n a l i z z a r e i l f e n o m e n o d e l g i o c o s u l t e r r i t o r i o e p r o p o r r e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r c o n t r a s t a r e l e d e r i v e i l l e g a l i e f a v o r i r e u n m o d e l l o s o s t e n i b i l e e r e s p o n s a b i l e . S u l t e r r i t o r i o d e l c o m u n e d i V i t e r b o r i s u l t a n o a t t i v i 7 3 e s e r c i z i p e r i l g i o c o s u c a n a l e f i s i c o ; 3 4 5 s o n o q u e l l i n e l l a p r o v i n c i a d i V i t e r b o . “ L ’ A d m p r o m u o v e e p r e s i d i a i c o n t r o l l i e d i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e a t t e a f a v o r i r e l a t r a s p a r e n z a d e l m e r c a t o d e l g i o c o l e g a l e e l a t u t e l a d e i s o g g e t t i d e b o l i - d i c e S i l v i a A m a t o , D i r e t t r i c e u f f i c i o d e l l e D o g a n e d i C i v i t a v e c c h i a e d i V i t e r b o ( a d I n t e r i m ) - . L ’ E r a r i o r i c e v e u n g e t t i t o c o n s i d e r e v o l e d a i g i o c h i , m a v i è a n c h e u n c o s t o i n t e r m i n i d i p r e s a i n c a r i c o d a l S S N p e r l a c u r a e l a r i a b i l i t a z i o n e d e i s o g g e t t i a f f e t t i d a d i p e n d e n z a . È q u i n d i n a t u r a l e i n t e r e s s e d e l l o S t a t o f a r s ì c h e i l g i o c o r e s t i c i r c o s c r i t t o a d u n f e n o m e n o d i s a n o i n t r a t t e n i m e n t o . I l t e r r i t o r i o d i V i t e r b o m o s t r a u n a d i s c r e t a p r o p e n s i o n e a l g i o c o ; p e r t a n t o , q u e s t e i n i z i a t i v e s o n o q u a n t o m a i i n d i s p e n s a b i l i p e r f a v o r i r e l a f r u i z i o n e d e l g i o c o i n m a n i e r a s a n a e c o n s a p e v o l e . O c c o r r e r e n d e r e l e r e g o l e d e l g i o c o r e s p o n s a b i l e u n m a n i f e s t o d i c o n o s c e n z a d e l g i o c o l e g a l e e m o l t o s i p u ò f a r e s u l t e r r i t o r i o i n t e r m i n i d i c a m p a g n e i n f o r m a t i v e , t a v o l e r o t o n d e , c o i n v o l g e n d o l a c i t t a d i n a n z a i n i n i z i a t i v e f i n a l i z z a t e a l l a c o n o s c e n z a , a l p a r i d i q u a n t o a v v i e n e p e r i o d i c a m e n t e c o n l e c a m p a g n e d i p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a ” . N e l 2 0 2 5 , a V i t e r b o s o n o s t a t e p r e s e i n c a r i c o d a l s e r v i z i o s a n i t a r i o p e r l a d i p e n d e n z a d a g i o c o d ' a z z a r d o 5 1 p e r s o n e . ( E l a b o r a z i o n e A s . T r o , s u d a t i A z i e n d a S a n i t a r i a L o c a l e ) . " I l g i o c o è u n ’ a t t i v i t à b e n d i s c i p l i n a t a d a l n o s t r o O r d i n a m e n t o G i u r i d i c o e , q u a n d o a t t u a t a s e c o n d o l e n o r m e , è l e c i t a e c o n t r i b u i s c e a l l e e n t r a t e a f a v o r e d e l l o S t a t o – e v i d e n z i a i l T e n . C o l . M a r c o T o p p e t t i , C o m a n d a n t e d e l G r u p p o G u a r d i a d i F i n a n z a d i V i t e r b o - p e r ò c o n i r i s c h i d i s f o c i a r e n e l l e v a r i e f o r m e d i l u d o p a t i a . L a G u a r d i a d i F i n a n z a , o l t r e a l c o n t r o l l o e a l r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e v i g e n t i , s v o l g e a t t i v i t à a s o s t e g n o d e l l a r e g o l a r i t à d e i g i o c h i , p r i n c i p a l m e n t e a l f i n e d i c o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o d e l r i c i c l a g g i o c h e s i c e l a d i e t r o l ’ i l l e c i t o u t i l i z z o d e l g i o c o q u a l e m e z z o d i r e i m p i e g o d e l c o s i d d e t t o “ d e n a r o s p o r c o ” . L e a t t i v i t à p o s t e i n e s s e r e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , a n c h e m e d i a n t e l ’ u t i l i z z o d e l l e b a n c h e d a t i i n u s o a l C o r p o n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ e s e r c i z i o d e i p o t e r i d i P o l i z i a V a l u t a r i a , c o n s e n t o n o d i i n d i v i d u a r e e c o n t r a s t a r e l e r e g i e c r i m i n a l i c o n l a c o s t a n t e a g g r e s s i o n e d e i p a t r i m o n i i l l e g i t t i m a m e n t e a c c u m u l a t i . D i n o t e v o l e i m p o r t a n z a a n c h e i l c o n t r a s t o a l l a f r a u d o l e n t a s o t t r a z i o n e a l l e e n t r a t e d e l l o S t a t o ( e s b o o k m a k e r e s t e r i p r i v i d i c o n c e s s i o n e , b i s c h e e s c o m m e s s e c l a n d e s t i n e , p i a t t a f o r m e o n l i n e n o n a u t o r i z z a t e e t c . ) " . N e g l i u l t i m i 2 a n n i s u V i t e r b o e p r o v i n c i a l a G u a r d i a d i F i n a n z a h a c o n t r o l l a t o o l t r e 6 0 s o g g e t t i d i c u i c i r c a 1 0 i r r e g o l a r i , c o n s a n z i o n i p e r c i r c a 3 0 0 . 0 0 0 e u r o . " L ' a t t i v i t à d e l l a D i v i s i o n e P a s r i c o m p r e n d e a n c h e i l r i l a s c i o d e l l e a u t o r i z z a z i o n i d i P o l i z i a , f r a l e q u a l i q u e l l e a t t i n e n t i a l l a r a c c o l t a s c o m m e s s e e d i l g i o c o , p r e c i s a C l a u d i o P a t a r a , C o m m i s s a r i o C a p o V i c e D i r i g e n t e P a s Q u e s t u r a d i V i t e r b o . L e i s t r u t t o r i e s i r i v o l g o n o a g l i a c c e r t a m e n t i a 3 6 0 ° d e i r e q u i s i t i s o g g e t t i v i d a p a r t e d e l t i t o l a r e e d e l c o n t e s t o i n c u i v i v e . A n a l o g o s c r u p o l o s o a c c e r t a m e n t o v i e n e e f f e t t u a t o i n c o l o r o c h e l o s o s t i t u i s c o n o e d a i r a p p r e s e n t a n t i e x a r t i c o l o 8 T u l p s . V i e n e , i n o l t r e , e f f e t t u a t o u n s o p r a l l u o g o a i l o c a l i o v e v e r r à p o s t a i n e s s e r e l ' a t t i v i t à . N e l l ' a t t i v i t à d i c o n t r o l l o e s t e s a a l l e a t t i v i t à o p e r a n t i n e l s e t t o r e d e l g i o c o , u n i t a m e n t e a n c h e a p e r s o n a l e d e i M o n o p o l i , è c o s t a n t e m e n t e v e r i f i c a t o i l r i s p e t t o d e l l ' e t à m a g g i o r e n n e d e g l i a v v e n t o r i , d e l l e r e g o l e d i u s o d e g l i a p p a r e c c h i d i g i o c o s i a d a p a r t e d e l c l i e n t e c h e d e l f o r n i t o r e . L ' e s i t o d e i c o n t r o l l i , q u a l o r a d o v e s s e r o e m e r g e r e d e n u n c e p e n a l i e / o v i o l a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e , s o n o p o i v a l u t a t i a i f i n i d e l m a n t e n i m e n t o d e i r e q u i s i t i d a p a r t e d e l t i t o l a r e e / o d e i s u o i r a p p r e s e n t a n t i , a i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 1 1 T u l p s , p e r l ' a d o z i o n e d i e v e n t u a l i p r o v v e d i m e n t i d i s o s p e n s i o n e e / o r e v o c a d e l l e a u t o r i z z a z i o n i ” . I l g i o c o l e g a l e è u n a r i s o r s a p e r i l P a e s e s o l o s e a c c o m p a g n a t o d a r e g o l e c h i a r e , c o n t r o l l i e f f i c a c i e u n s i s t e m a s o l i d o d i p r e v e n z i o n e . I l c o n f r o n t o c o n i l t e r r i t o r i o è e s s e n z i a l e p e r c o s t r u i r e u n a r e t e d i t u t e l a r e a l e p e r i c i t t a d i n i . “ L a l e g a l i t à è u n a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r l a f i d u c i a t r a i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i e c o m e s t r u m e n t o c o n c r e t o d i t u t e l a d e l l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i , a g g i u n g e M a u r o V i n c i o t t i , D i r i g e n t e d e l S e t t o r e I – S i c u r e z z a i n t e g r a t a e C o r p o d i P o l i z i a L o c a l e , M o b i l i t à u r b a n a , A m m i n i s t r a z i o n e d i g i t a l e ; d i r i g e n t e d e l S e t t o r e V - S e r v i z i S o c i a l i , N u o v e G e n e r a z i o n i , V o l o n t a r i a t o , E d u c a z i o n e d e l C o m u n e d i V i t e r b o . A p a r t i r e d a l l ’ e s p e r i e n z a d e l C o m u n e d i V i t e r b o , i l r u o l o d i P o l i z i a L o c a l e , S e r v i z i S o c i a l i e i s t i t u z i o n i t e r r i t o r i a l i – A s l , P r e f e t t u r a , F o r z e d e l l ’ O r d i n e , S c u o l a e T e r z o s e t t o r e – è c o m p l e m e n t a r e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l g i o c o p a t o l o g i c o e n e l c o n t r a s t o a l l e f o r m e d i i l l e g a l i t à l e g a t e a l g i o c o . L a r e t e t e r r i t o r i a l e è f o n d a m e n t a l e c o m e m o d e l l o d i p r o s s i m i t à e c o o p e r a z i o n e , s t r u m e n t o d i e d u c a z i o n e c i v i c a e d i t u t e l a s o c i a l e , c a p a c e d i c o n i u g a r e c o n t r o l l o , f o r m a z i o n e e p r e s a i n c a r i c o . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , l a l e g a l i t à n o n s i i m p o n e m a s i c o s t r u i s c e i n s i e m e , p e r c h é n o n è s o l o r i s p e t t o d e l l e r e g o l e , m a c u l t u r a c o n d i v i s a e r e s p o n s a b i l i t à d i f f u s a , d a c o l t i v a r e o g n i g i o r n o a t t r a v e r s o l ’ a s c o l t o , l a c o l l a b o r a z i o n e e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e l l a c o m u n i t à ” . “ L ’ A s s e s s o r a t o a l l e P o l i t i c h e S o c i a l i e a l l ’ E d u c a z i o n e c h e r a p p r e s e n t o è f o r t e m e n t e i m p e g n a t o n e l l a p r o m o z i o n e d i a z i o n i c o n c r e t e d i p r e v e n z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u t e m a t i c h e q u a l i l e l u d o p a t i e e i l g i o c o d ' a z z a r d o , r i v o l t e i n p a r t i c o l a r e a i g i o v a n i , a l l e f a m i g l i e e a l l e f a s c e p i ù f r a g i l i d e l l a p o p o l a z i o n e , d i c e R o s a n n a G i l i b e r t o , A s s e s s o r a P o l i t i c h e S o c i a l i e E d u c a z i o n e , P o l i t i c h e p e r l a f a m i g l i a , T e r z a e t à , N u o v e g e n e r a z i o n i , I n c l u s i o n e e v i t a a u t o n o m a , P r o m o z i o n e d e l v o l o n t a r i a t o , E d u c a z i o n e e C o m u n i t à s c o l a s t i c a d e l C o m u n e d i V i t e r b o . C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e l a l e g a l i t à n o n s i a s o l o u n p r i n c i p i o a s t r a t t o , m a u n a p r a t i c a q u o t i d i a n a c h e s i c o s t r u i s c e a n c h e a t t r a v e r s o l ’ e d u c a z i o n e a l l a r e s p o n s a b i l i t à , a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e i r i s c h i e a l v a l o r e d e l l a s a l u t e m e n t a l e e s o c i a l e . Q u e s t o e v e n t o r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o e d i c r e s c i t a c o l l e t t i v a , p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n a c o m u n i t à p i ù i n f o r m a t a , s o l i d a l e e r e s i l i e n t e d i f r o n t e a f e n o m e n i c h e m i n a c c i a n o i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e l a c o e s i o n e s o c i a l e " . Q u e l l o d e l g i o c o è u n s e t t o r e c o n u n g i r o d ’ a f f a r i i m p o r t a n t e e c h e n e c e s s i t a d i u n u r g e n t e r i o r d i n o a l i v e l l o n a z i o n a l e . “ L a L e g g e D e l e g a d e l 2 0 2 3 h a a v v i a t o l a r i f o r m a f i s c a l e d e l g i o c o p u b b l i c o , s p i e g a D o m e n i c o F a g g i a n i , C o m p o n e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o G i o c o d ' A z z a r d o P a t o l o g i c o R e g . L a z i o , R e f e r e n t e p r o b l e m a t i c h e g i o c o p u b b l i c o d i A l i L e g a u t o n o m i e L a z i o e g i à r e s p o n s a b i l e d e l C o o r d i n a m e n t o N a z i o n a l e A n c i p r o b l e m a t i c h e d e l g i o c o p u b b l i c o . I l G o v e r n o d a d e c i s o i n p r i m a b a t t u t a d i p r o c e d e r e c o n i l r i o r d i n o d e l g i o c o a d i s t a n z a , m e n t r e p e r i l g i o c o f i s i c o è i n c o r s o u n c o n f r o n t o t e c n i c o t r a G o v e r n o , A g e n z i a d e l l e D o g a n e e d e i M o n o p o l i , R e g i o n i e d E n t i l o c a l i . È s t a t o p r e s e n t a t o u n d i s e g n o d i l e g g e d i p r o r o g a d e i t e r m i n i a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 . I n s e d e p a r l a m e n t a r e , p o i , l a p r o r o g a è s t a t a s p o s t a t a a d a g o s t o 2 0 2 6 . T e n e n d o c o n t o d e l l e v a r i e t o r n a t e d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , c u i f a r à s e g u i t o l ’ i m p e g n o p e r l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o , è m o l t o p r o b a b i l e c h e i l r i o r d i n o d e l g i o c o f i s i c o n o n v e d r à l a l u c e n e l c o r s o d i q u e s t o a n n o . M a i l r i s c h i o c h e n o n s i a r r i v i i n p o r t o n e a n c h e n e l 2 0 2 6 è m o l t o a l t o . B i s o g n e r e b b e q u i n d i , n e l c o r s o d i q u e s t i u l t i m i m e s i d e l 2 0 2 5 , r i c o n v o c a r e i l T a v o l o t e c n i c o d e l l a C o n f e r e n z a U n i f i c a t a ” . L a d i v u l g a z i o n e c o n d i v i s a d i t e m a t i c h e l e g a t e a l g i o c o e a l D i s t u r b o d a G i o c o d ’ A z z a r d o è u n o s t r u m e n t o u t i l e s i a d e l l a p r e v e n z i o n e , s i a d e l l a t e r a p i a d i s u p p o r t o a l l e p e r s o n e c h e s v i l u p p a n o d e l l e p a t o l o g i e . “ D e t e r m i n a n t e p e r i l c o n t e n i m e n t o d e l l a d i f f u s i o n e d e l g i o c o d ' a z z a r d o è p r o p r i o l a s i n e r g i a t r a t u t t i i s o g g e t t i c h e p o s s o n o e s s e r e c o i n v o l t i , q u i n d i l e i s t i t u z i o n i , l e A S L c o n i s e r v i z i a p p o s i t i , l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , l a s c u o l a , m a a n c h e l e a s s o c i a z i o n i s p o r t i v e , l e p a r r o c c h i e e l e v a r i e r e a l t à d e l t e r r i t o r i o , d i c h i a r a E l e n a A n g i a n i , A s s e s s o r a E c o n o m i e e r i s o r s e f i n a n z i a r i e , B i l a n c i o , T r i b u t i , E c o n o m a t o , B e n e s s e r e a n i m a l e , C o n t e n z i o s o e S o c i e t à p a r t e c i p a t e . P e r t a n t o , è i m p o r t a n t i s s i m o o r g a n i z z a r e e v e n t i d i f o r m a z i o n e e d i n f o r m a z i o n e s u q u e s t o a r g o m e n t o , p r o p r i o p e r f o r n i r e g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i a d u n ' e f f i c a c e a z i o n e p r e v e n t i v a ” . L a d i p e n d e n z a d a g i o c o n e c e s s i t a d i m a g g i o r e a t t e n z i o n e s o p r a t t u t t o s e l e g a t a a l l a m o d a l i t à a d i s t a n z a . “ L a d i p e n d e n z a d a g i o c o o n l i n e r a p p r e s e n t a u n a p r o b l e m a t i c a s i g n i f i c a t i v a n e l c a m p o d e l l a p s i c o l o g i a c l i n i c a – p r e c i s a G i a n f r a n c o F r a g o m e n i , p s i c o l o g o c l i n i c o , e s p e r t o i n d i p e n d e n z e d a g i o c o p a t o l o g i c o – c a r a t t e r i z z a t a d a u n c o i n v o l g i m e n t o e c c e s s i v o e c o m p u l s i v o n e i g i o c h i o n l i n e c h e c o m p r o m e t t e v a r i e a r e e d e l l a v i t a d i u n i n d i v i d u o . N e g l i u l t i m i t e m p i s i è n o t a t a u n a c r e s c i t a d i q u e s t a p a t o l o g i a n e i g i o v a n i c h e p r e f e r i s c o n o i l g i o c o o n l i n e p e r c h é p i ù “ p o r t a t a d i m a n o ” e c o n p i ù g a r a n z i e i n t e r m i n i d i d i s c r e z i o n e . D i v e r s i s t u d i d i m o s t r a n o c h e l a d i p e n d e n z a d a g i o c o o n l i n e è a s s o c i a t a a g r a v i c o n s e g u e n z e p e r l a s a l u t e p s i c o f i s i c a d e l l ’ i n d i v i d u o . È u n d i s t u r b o c h e r i c h i e d e u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e s i a d a p a r t e d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e m e n t a l e , s i a d a l l e f a m i g l i e “ . L ’ a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o d i V i t e r b o d e v e a i u t a r e a c o m p r e n d e r e m e g l i o d i n a m i c h e e b i s o g n i l o c a l i , m a a n c h e i n o t t i c a n a z i o n a l e . “ S i a m o i n u n a f a s e m o l t o d e l i c a t a p e r i l s e t t o r e d e l g i o c o l e g a l e – s o t t o l i n e a M a r c o Z e g a , D i r e t t o r e A f f a r i I s t i t u z i o n a l i e S v i l u p p o B u s i n e s s d i C o d e r e I t a l i a – p e r c h é , d o p o i p r i m i p a s s i d e l r i o r d i n o a v v i a t i c o n l a g a r a p e r i l g i o c o o n l i n e , r e s t a d a a f f r o n t a r e l a p a r t e p i ù c o m p l e s s a , q u e l l a d e l g i o c o f i s i c o . È f o n d a m e n t a l e t r o v a r e u n e q u i l i b r i o t r a g l i i n t e r e s s i d i S t a t o , o p e r a t o r i e t e r r i t o r i , s u p e r a n d o p r e g i u d i z i e r i c o n o s c e n d o a l g i o c o p u b b l i c o l a d i g n i t à d i u n v e r o c o m p a r t o e c o n o m i c o . S o l o a t t r a v e r s o i l d i a l o g o , l ’ a n a l i s i d e i d a t i e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e p a r t i – p r i n c i p i c h e d a 1 2 a n n i a n i m a n o i l p r o g e t t o . I n n o m e d e l l a L e g a l i t à – s i p o s s o n o i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i e f f i c a c i . L a p r e s e n z a d e g l i o p e r a t o r i d e l g i o c o l e g a l e s u l t e r r i t o r i o r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o d i l e g a l i t à e u n s u p p o r t o c o n c r e t o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l g i o c o p a t o l o g i c o e n e l l a l o t t a a l l ’ i l l e g a l i t à , i n s i n e r g i a c o n A S L e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i . L a s f i d a o r a è n e l l e m a n i d e i d e c i s o r i c e n t r a l i : c o s t r u i r e u n r i o r d i n o d e l s e t t o r e e q u o e s o s t e n i b i l e , c h e n o n p e n a l i z z i i l g i o c o f i s i c o , t u t e l i i p o s t i d i l a v o r o e g a r a n t i s c a r e g o l e c e r t e e u n a p r o s p e t t i v a s t a b i l e p e r t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i ” . D o p o V i t e r b o , i l p r o g e t t o i t i n e r a n t e “ I n N o m e d e l l a L e g a l i t à ” f a r à t a p p a i n a l t r e c i t t à i t a l i a n e d o v e C o d e r e è p r e s e n t e c o n l e s u e G a m i n g H a l l .