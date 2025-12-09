T o k i o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p / D p a ) - T r e n t a p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e i n s e g u i t o a l l a s c o s s a d i t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 7 . 5 c h e h a c o l p i t o i l n o r d d e l G i a p p o n e d u r a n t e l a n o t t e , c o n c o n s e g u e n t i o n d e d i t s u n a m i d i 7 0 c m . A d i c h i a r a r l o è s t a t a o g g i l a p r e m i e r S a n a e T a k a i c h i . L ' A g e n z i a M e t e o r o l o g i c a G i a p p o n e s e ( J M A ) h a a v v e r t i t o l a p o p o l a z i o n e c h e i l s i s m a - i n i z i a l m e n t e s t i m a t o a 7 , 6 - a v v e n u t o i n m a r e a l l a r g o d e l l a r e g i o n e s e t t e n t r i o n a l e d i A o m o r i , a l l e 2 3 : 1 5 o r a l o c a l e , p o t r e b b e e s s e r e s e g u i t o d a a l t r e f o r t i s c o s s e n e i p r o s s i m i g i o r n i . " A s c o l t a t e l e i n f o r m a z i o n i d e l l a J M A e d e l l e a u t o r i t à l o c a l i p e r t u t t a l a s e t t i m a n a , e p r e p a r a t e v i a e v a c u a r e s e s e n t i t e u n a s c o s s a " , h a a f f e r m a t o T a k a i c h i . U n p r i m o a l l a r m e t s u n a m i p e r i l r i s c h i o d i o n d e f i n o a t r e m e t r i è s t a t o p r i m a r i d i m e n s i o n a t o , q u i n d i r e v o c a t o .