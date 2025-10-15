R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S a r à c o n t u t t a p r o b a b i l i t à G i a n l u c a G a z z o l i a g u i d a r e l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i ' S a n r e m o G i o v a n i ' , i l c o n t e s t m u s i c a l e c h e s e l e z i o n e r à d u e d e i q u a t t r o a r t i s t i d e s t i n a t i a g a r e g g i a r e a l F e s t i v a l d i S a n r e m o 2 0 2 6 n e l l a s e z i o n e “ N u o v e P r o p o s t e ” ( g l i a l t r i d u e a r r i v e r a n n o d a l c o n c o r s o p a r a l l e l o A r e a S a n r e m o ) . L o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s d a f o n t i q u a l i f i c a t e . L a n o t i z i a a r r i v a a r i d o s s o d e l l a s c a d e n z a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e d o m a n d e d i p a r t e c i p a z i o n e , f i s s a t a p e r o g g i , 1 5 o t t o b r e . A l l ' a c c o r d o m a n c a s o l o l a f i r m a d e l c o n t r a t t o . C h e d o v r e b b e a r r i v a r e a b r e v e , v i s t o c h e d a s t a s e r a i l p e r c o r s o d i s e l e z i o n e e n t r a u f f i c i a l m e n t e n e l v i v o . I l p e r c o r s o d e i g i o v a n i t a l e n t i i n i z i e r à c o n l a f a s e d i a s c o l t o e l ’ a u d i z i o n e f i n a l e d a l v i v o , d a c u i e m e r g e r a n n o i 2 4 a r t i s t i c h e s i s f i d e r a n n o i n q u a t t r o p u n t a t e i n s e c o n d a s e r a t a s u R a i 2 : l ’ 1 1 , i l 1 8 e i l 2 5 n o v e m b r e , e i l 2 d i c e m b r e . I n o g n i p u n t a t a i c a n d i d a t i p a s s e r a n n o d a 6 a 3 . S e g u i r à u n a s e m i f i n a l e a 1 2 i l 9 d i c e m b r e , s e m p r e s u R a i 2 , e i n f i n e l a f i n a l e a 6 , i n o n d a s u R a i 1 i l 1 4 d i c e m b r e . L a g i u r i a d o v r e b b e r i c a l c a r e q u e l l a d e l l o s c o r s o a n n o , c o m p o s t a d a E m a S t o k h o l m a , C a r o l i n a R e y , M a n o l a M o s l e h i , E n r i c o C r e m o n e s i e D a n i e l e B a t t a g l i a , a f f i a n c a t i d a i “ g i u r a t i f u o r i o n d a ” C a r l o C o n t i e C l a u d i o F a s u l o , v i c e d i r e t t o r e d e l l ’ I n t r a t t e n i m e n t o P r i m e T i m e d e l l a R a i . N e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , p e r l a c o n d u z i o n e , e r a c i r c o l a t o i n s i s t e n t e m e n t e i l n o m e d i N i c o l a S a v i n o ( a t t u a l m e n t e i m p e g n a t o s u R a i 2 c o n ' F r e e z e ' e f o r s e d e s t i n a t o a d u n r i t o r n o a l ' D o p o f e s t i v a l ) m a l a s c e l t a d i C a r l o C o n t i e d e l l a R a i è c a d u t a s u u n v o l t o p i ù l e g a t o a l l a g e n e r a z i o n e p r o t a g o n i s t a d i ' S a n r e m o G i o v a n i ' , c i o è a r t i s t i t r a i 1 6 e i 2 8 a n n i . N a t o a V i g e v a n o e c r e s c i u t o a C o l o g n o M o n z e s e , G i a n l u c a G a z z o l i h a i n i z i a t o l a s u a c a r r i e r a n e i v i l l a g g i t u r i s t i c i , p e r p o i a p p r o d a r e n e l 2 0 1 4 s u R a d i o N u m b e r O n e , s t o r i c a e m i t t e n t e d e l N o r d I t a l i a . P a r a l l e l a m e n t e h a a v v i a t o l a p r o d u z i o n e d i v i d e o s u Y o u T u b e , c h e l o h a p o r t a t o a f a r s i c o n o s c e r e a n c h e n e l m o n d o d i g i t a l e . L a s u a v o c e è p o i a r r i v a t a a l l a r a d i o n a z i o n a l e , d i v e n t a n d o u n o d e i v o l t i d i R a i R a d i o 2 e c o l l a b o r a t o c o n d i v e r s i p r o g r a m m i t v c o m e ' T h e V o i c e ' , ' Q u e l l i c h e i l C a l c i o ' e ' D o m e n i c a I n ' . N e l 2 0 1 7 , n e l l a t e r z a d e l l e e d i z i o n i g u i d a t e d a C a r l o C o n t i , è s t a t o c o n d u t t o r e d e l l a d i r e t t a s u R a d i o 2 d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o i n s i e m e a d A n d r e a D e l o g u e G i a n f r a n c o M o n t i . N e l 2 0 1 9 è p a s s a t o a R a d i o D e e j a y , d o v e h a c o n d o t t o ' G e n t e d e l l a n o t t e ' e s u c c e s s i v a m e n t e ' M e g a j a y ' . O g g i è i n o n d a c o n ' G a z z o l o g y ' , p r o g r a m m a q u o t i d i a n o t r a s m e s s o a l l e 2 0 . N e g l i u l t i m i a n n i h a c o n d o t t o a n c h e ' G u e s s t h e A r t i s t ' d u r a n t e S a n r e m o 2 0 2 1 , d o p p i a t o ' S p a c e J a m : N e w L e g e n d s ' , s c r i t t o i l l i b r o ' S c o s s e ' e g u i d a t o ' B a s k e t Z o n e ' s u D M A X . M a l a s u a p o p o l a r i t à t r a m i l l e n n i a l s e g e n e r a z i o n e Z è l e g a t a s o p r a t t u t t o a l s u o p o d c a s t ' P a s s a d a l B S M T ' , n a t o n e l 2 0 2 2 , e d i v e n t a t o u n o d e i p i ù s e g u i t i i n I t a l i a . ( d i A n t o n e l l a N e s i )