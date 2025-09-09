M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o v o l u t o p o r t a r e a b o r d o l a c r e a t i v i t à , l ’ e n e r g i a e i s o g n i n o n c h é i t a l e n t i d i q u e s t a t r a s m i s s i o n e , p e r c h é l e n u o v e g e n e r a z i o n i s o n o i n o s t r i f u t u r i c l i e n t i . L o s o n o m e n t r e d a s t u d e n t i p r e n d o n o i l t r e n o , m a l o s a r a n n o a n c h e n e i l o r o n u o v i p e r c o r s i ” . L o h a d e t t o M a r i a A n n u n z i a t a G i a c o n i a , d i r e t t o r e O p e r a t i o n s d i R e g i o n a l e - T r e n i t a l i a , a l l a p r e s e n t a z i o n e , o g g i a l l a S t a z i o n e C e n t r a l e d i M i l a n o , d e l t r e n o R e g i o n a l e c h e r i p o r t a i l m e s s a g g i o ‘ X F a c t o r A c c e n d e i l t a l e n t o . V i a g g i a c o n l a m u s i c a ’ e i v o l t i d e i g i u d i c i e d e l l a c o n d u t t r i c e d e l l o s h o w , c h e a n d r à i n o n d a o g n i g i o v e d ì a l l e 2 1 . 1 5 s u S k y e i n s t r e a m i n g s u N o w , s e m p r e d i s p o n i b i l e o n d e m a n d e v i s i b i l e s u S k y G o , e p o i o g n i m a r t e d ì s u c c e s s i v o i n r e p l i c a s u T v 8 . “ A b b i a m o v o l u t o c o n f e r m a r e u n a p a r t n e r s h i p i n c u i c r e d i a m o m o l t o p e r c h é i l v i a g g i o e l a m u s i c a r a c c o n t a n o s t o r i e , e m o z i o n i e s o g n i e n e i n o s t r i v i a g g i r a c c o n t i a m o l e s t o r i e i m p o r t a n t i d e l l e p e r s o n e c h e s c e l g o n o i l t r e n o ” , s p i e g a G i a c o n i a . I l t r e n o M i l a n o - T o r i n o c h e p r o m u o v e i l t a l e n t s h o w “ p o r t e r à i c o n c o r r e n t i a p a r t e c i p a r e a l l e t r a s m i s s i o n i e p o i , t u t t i i v e n e r d ì , d a l 2 4 o t t o b r e a l 2 8 n o v e m b r e , g l i e l i m i n a t i a v r a n n o c o m e p a l c o s c e n i c o a l l e l o r o s p a l l e q u e s t o t r e n o p e r i l l o r o p r i m o c o n c e r t o ” , i l l u s t r a i l d i r e t t o r e O p e r a t i o n s d i R e g i o n a l e . “ I n o l t r e - a g g i u n g e - c i s a r à u n c o n c o r s o p e r i n o s t r i f e d e l i s s i m i c l i e n t i c h e , s e i s c r i t t i a l p r o g r a m m a f i d e l i t y X - g o , p o t r a n n o v i n c e r e i l p r i m o p r e m i o a l l ’ e s t r a z i o n e c h e p r e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a f i n a l e ” .