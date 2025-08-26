R o m a , 2 6 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - I n a r r e t r a m e n t o , s e m p r e p i ù d i c o l o r e n e r o , c o p e r t o i n l a r g a p a r t e d a d e t r i t i . I n A l t o A d i g e i l g h i a c c i a i o S o l d a d e l g r u p p o O r t l e s - C e v e d a l e , n e l c u o r e d e l P a r c o n a z i o n a l e d e l l o S t e l v i o , n e l 2 0 2 5 è a r r e t r a t o d i 2 6 m e t r i r i s p e t t o a l 2 0 2 4 c o n f e r m a n d o i l t r e n d m e d i o d e c e n n a l e d i 2 0 m e t r i l ’ a n n o d i r i t i r o . N e l l a s e c o n d a m e t à d e l l ’ 8 0 0 i l g h i a c c i a i o a r r i v a v a p o c o a m o n t e d e l p a r c h e g g i o d e l l a f u n i v i a S o l d a , m e n t r e o g g i s i c o n c e n t r a s o l o n e l l a p a r t e a l t a d e l l a m o n t a g n a . I d a t i , p r e s e n t a t i o g g i i n c o n f e r e n z a s t a m p a a B o l z a n o p r e s s o l a s e d e d e l l a G a l l e r i a C i v i c a , s o n o f r u t t o d e l l e m i s u r a z i o n i e f f e t t u a t e l u n e d ì i n q u o t a d a g l i o p e r a t o r i d e l S e r v i z i o G l a c i o l o g i c o C a i A l t o A d i g e ( S G A A ) , a l l e q u a l i h a p a r t e c i p a t o i l t e a m d i C a r o v a n a d e i g h i a c c i a i , l a c a m p a g n a d i L e g a m b i e n t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C i p r a I t a l i a e c o n l a p a r t n e r s h i p s c i e n t i f i c a d e l l a F o n d a z i o n e G l a c i o l o g i c a I t a l i a n a . D u r a n t e l a t a p p a s o n o s t a t i a n c h e o s s e r v a t i f e n o m e n i g e o m o r f o l o g i c i c o n n e s s i a l l o s t a t o d e l g h i a c c i a i o : i n p a r t i c o l a r e p r e o c c u p a l ’ i n s t a b i l i t à d e l l a m o r e n a l a t e r a l e d e s t r a c o n n e s s a a l l a f u s i o n e d i n u c l e i d i g h i a c c i o p o s t i a l l ’ i n t e r n o d e i d e p o s i t i g l a c i a l i e l a c r e s c i t a d i c o p e r t u r e d e t r i t i c h e n e l s e t t o r e s o p r a s t a n t e l a f r o n t e , p e r e f f e t t o d i c r o l l i e d i c o l a t e , s o p r a t t u t t o d a l f i a n c o d e s t r o d e l g h i a c c i a i o . I n g e n e r a l e p r e o c c u p a a n c h e l o s t a t o d i s a l u t e d e i g h i a c c i a i i n A l t o A d i g e . D a l 1 9 9 7 a l 2 0 2 3 , s t a n d o a i d a t i d e l l ’ u f f i c i o I d r o l o g i a e d i g h e P r o v i n c i a A u t o n o m a d i B o l z a n o , l a s u p e r f i c i e d e i g h i a c c i a i i n A l t o A d i g e s i è q u a s i d i m e z z a t a p a s s a n d o d a 1 2 2 , 2 k m q a 7 2 , 2 k m q . I n d i m i n u z i o n e a n c h e i l n u m e r o d e i g h i a c c i a i : s e n e l 1 9 9 7 e r a n o 2 3 4 , n e l 2 0 2 3 s i è p a s s a t i a 2 0 3 , m e n t r e n e l l o s t e s s o p e r i o d o a u m e n t a n o l e p l a c c h e g l a c i a l i p a s s a t e d a 3 2 5 a 7 2 9 u n i t à a c a u s a d e l l a f r a m m e n t a z i o n e d e i g h i a c c i a i .