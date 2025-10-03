R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a c o m p a r s a c o n t r o M a t t e o S a l v i n i n o n è s o l o u n a s c r i t t a g r a v e e v e r g o g n o s a , m a i l s i n t o m o d i u n c l i m a p e r i c o l o s o d i i n t o l l e r a n z a c h e s i s t a a l i m e n t a n d o n e l P a e s e . A l m i n i s t r o , o g g e t t o a n c h e d i c o r i , i n s u l t i e m i n a c c e d a p a r t e d e i m a n i f e s t a n t i d i o g g i , v a t u t t a l a m i a s i n c e r a s o l i d a r i e t à , p e r c h é n o n s i p u ò r e s t a r e i n d i f f e r e n t i d a v a n t i a u n a c u l t u r a d e l l ’ o d i o c h e a v v e l e n a i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e m i n a l e b a s i d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i .