R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a M a t t e o S a l v i n i , m i n a c c i a t o d i m o r t e n e l l a s c r i t t a a p p a r s a a G e n o v a d o v e s i a u s p i c a c h e f a c c i a l a f i n e d i K i r k . Q u e s t e m i n a c c e p u r t r o p p o s o n o i l f r u t t o d i u n c r e s c e n t e c l i m a p o l i t i c o a v v e l e n a t o , p e r c u i a u s p i c o c h e t u t t i i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i s i i m p e g n i n o a d a b b a s s a r e i t o n i d e l d i b a t t i t o , a s t e m p e r a r e q u e s t o c l i m a e s a c e r b a t o , p e r e v i t a r e d e r i v e s e m p r e p i ù p e r i c o l o s e c h e p o s s o n o p o i s f o c i a r e i n f o l l i e c o m e q u e l l a c h e h a p o r t a t o a l l ’ u c c i s i o n e d i K i r k " . C o s ì i l s e n a t o r e M a s s i m i l i a n o R o m e o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l l a L e g a L o m b a r d a .