P a l e r m o , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I C a r a b i n i e r i d i C a l t a n i s s e t t a s t a n n o e s e g u e n d o u n a o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e n e i c o n f r o n t i d i 1 5 p e r s o n e , r i t e n u t e " a p p a r t e n e n t i a u n ’ o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e d e d i t a a l t r a f f i c o d i s t u p e f a c e n t i " . A l o r o v i e n e c o n t e s t a t a l ' a g g r a v a n t e d i a v e r f a v o r i t o l a f a m i g l i a m a f i o s a d i G e l a , c l a n R i n z i v i l l o . L ' o p e r a z i o n e " h a d i s a r t i c o l a t o u n c a n a l e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i h a s h i s h e c o c a i n a d e s t i n a t o a l l e p i a z z e d i s p a c c i o d i G e l a , o v e l ’ o r g a n i z z a z i o n e p o t e v a c o n t a r e a n c h e s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i a r m i " . S e c o n d o q u a n t o r i c o s t r u i t o , t r e d e g l i i n d a g a t i p a r t e c i p a v a n o a l l a v i t a a s s o c i a t i v a p u r e s s e n d o d e t e n u t i , " s f r u t t a n d o l a p o s s i b i l i t à d i i n t r o d u r r e i l l e c i t a m e n t e i n c a r c e r e t e l e f o n i c e l l u l a r i – o l t r e c h e s t u p e f a c e n t e – a t t r a v e r s o l ’ u t i l i z z o d i d r o n i " .