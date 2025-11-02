L o n d r a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D i e c i p e r s o n e s o n o r i c o v e r a t e i n o s p e d a l e , n o v e d e l l e q u a l i c o n f e r i t e g r a v i s s i m e , d o p o u n a s e r i e d i a c c o l t e l l a m e n t i a v v e n u t i i e r i s u l t r e n o d e l l e 1 8 , 2 5 d a D o n c a s t e r a L o n d r a K i n g ' s C r o s s . D u e u o m i n i s o n o s t a t i a r r e s t a t i i n q u e l l o c h e i l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r h a d e f i n i t o u n " i n c i d e n t e s p a v e n t o s o " . L a p o l i z i a d e i t r a s p o r t i d e l R e g n o U n i t o h a a f f e r m a t o c h e l a p o l i z i a a n t i t e r r o r i s m o s t a s u p p o r t a n d o l e i n d a g i n i p e r s t a b i l i r e l e c i r c o s t a n z e c o m p l e t e e l a m o t i v a z i o n e d e l l ' a t t a c c o . L e f o r z e d e l l ' o r d i n e h a n n o a n c h e a f f e r m a t o c h e è s t a t o a v v i a t o " P l a t o " , i l c o d i c e n a z i o n a l e u t i l i z z a t o d a l l a p o l i z i a e d a i s e r v i z i d i e m e r g e n z a p e r r i s p o n d e r e a q u e l l o c h e p o t r e b b e e s s e r e u n " a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i m a s s a " . T a l e d i c h i a r a z i o n e è s t a t a s u c c e s s i v a m e n t e r e v o c a t a e n o n è s t a t o r i v e l a t o a l c u n m o v e n t e d e l l ' a t t a c c o . " S t i a m o c o n d u c e n d o i n d a g i n i u r g e n t i p e r s t a b i l i r e c o s a s i a s u c c e s s o e p o t r e b b e v o l e r c i d e l t e m p o p r i m a d i p o t e r c o n f e r m a r e u l t e r i o r i d e t t a g l i " , h a d i c h i a r a t o C h r i s C a s e y , s o v r i n t e n d e n t e c a p o d e l l a B r i t i s h T r a n s p o r t P o l i c e ( B T P ) . " I n q u e s t a f a s e i n i z i a l e , n o n s a r e b b e o p p o r t u n o f a r e c o n g e t t u r e s u l l e c a u s e d e l l ' i n c i d e n t e " . L a p o l i z i a d e l C a m b r i d g e s h i r e h a d i c h i a r a t o c h e l a p o l i z i a a r m a t a è i n t e r v e n u t a d o p o c h e g l i a g e n t i s o n o s t a t i c h i a m a t i s u l p o s t o a l l a s t a z i o n e d i H u n t i n g d o n a l l e 1 9 , 3 9 d i i e r i . S o n o i n t e r v e n u t i a g e n t i a r m a t i e i l t r e n o è s t a t o f e r m a t o a H u n t i n g d o n , d o v e s o n o s t a t i a r r e s t a t i d u e u o m i n i " , h a a f f e r m a t o l a p o l i z i a . I l s e r v i z i o d i a m b u l a n z a d e l l ' E a s t o f E n g l a n d h a a t t i v a t o u n a " r i s p o s t a s u l a r g a s c a l a " a l l ' i n c i d e n t e . U n p o r t a v o c e h a d i c h i a r a t o c h e n u m e r o s e a m b u l a n z e , c o m a n d a n t i t a t t i c i e l a s q u a d r a d i i n t e r v e n t o i n a r e e p e r i c o l o s e e r a n o p r e s e n t i s u l p o s t o , a g g i u n g e n d o : " P o s s i a m o c o n f e r m a r e d i a v e r t r a s p o r t a t o d i v e r s i p a z i e n t i i n o s p e d a l e " . K e i r S t a r m e r h a a f f e r m a t o c h e l ' a t t a c c o è " p r o f o n d a m e n t e p r e o c c u p a n t e " e h a e s o r t a t o l e p e r s o n e a s e g u i r e i c o n s i g l i d e l l a p o l i z i a . I n u n a d i c h i a r a z i o n e s u X , i l p r i m o m i n i s t r o h a d i c h i a r a t o : " I l t e r r i b i l e i n c i d e n t e s u u n t r e n o v i c i n o a H u n t i n g d o n è p r o f o n d a m e n t e p r e o c c u p a n t e . I m i e i p e n s i e r i s o n o r i v o l t i a t u t t e l e p e r s o n e c o l p i t e e i m i e i r i n g r a z i a m e n t i v a n n o a i s e r v i z i d i e m e r g e n z a p e r l a l o r o r i s p o s t a . C h i u n q u e s i t r o v i n e l l a z o n a d o v r e b b e s e g u i r e i c o n s i g l i d e l l a p o l i z i a " .