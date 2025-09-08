W a s h i n g t o n , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A u t a u t d i D o n a l d T r u m p a d H a m a s c h e s i d i c e d a l c a n t o s u o p r o n t a a d a v v i a r e i m m e d i a t a m e n t e i n e g o z i a t i . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , i n c a m p o p e r p o r r e f i n e a l l a c r i s i d i G a z a , h a d i f a t t o c o n f e r m a t o l a n u o v a p r o p o s t a a m e r i c a n a p e r u n a c c o r d o s u g l i o s t a g g i t r a I s r a e l e e H a m a s , i n v i t a n d o i l g r u p p o p a l e s t i n e s e a d a c c e t t a r e l e c o n d i z i o n i . " T u t t i v o g l i o n o c h e g l i o s t a g g i t o r n i n o a c a s a . T u t t i v o g l i o n o c h e q u e s t a g u e r r a f i n i s c a ! G l i i s r a e l i a n i h a n n o a c c e t t a t o i m i e i t e r m i n i . È o r a c h e a n c h e H a m a s a c c e t t i " h a s c r i t t o T r u m p s u T r u t h S o c i a l . " H o a v v e r t i t o H a m a s d e l l e c o n s e g u e n z e d e l m a n c a t o a c c o r d o . Q u e s t o è i l m i o u l t i m o a v v e r t i m e n t o , n o n c e n e s a r à u n a l t r o ! " , h a c o n c l u s o . I l t y c o o n s i è p o i d e t t o c e r t o c h e " c i s a r à u n a c c o r d o a G a z a m o l t o p r e s t o " , s e n z a f o r n i r e u l t e r i o r i d e t t a g l i , a g g i u n g e n d o d i c r e d e r e c h e s a r a n n o r e s t i t u i t i a I s r a e l e t u t t i g l i o s t a g g i , s i a i v i v i c h e i d e c e d u t i : " P e n s o c h e r i u s c i r e m o a r i p o r t a r l i t u t t i i n d i e t r o " . T r u m p h a d e t t o a n c o r a c h e " g l i o s t a g g i v i v i p o t r e b b e r o e s s e r e p o c o m e n o d i 2 0 " . L a p r o p o s t a , r i v e l a t a d a u n a l t o f u n z i o n a r i o i s r a e l i a n o a d A x i o s , p r e v e d e r e b b e l a l i b e r a z i o n e d e i 4 8 o s t a g g i i s r a e l i a n i r i m a n e n t i i n c a m b i o d i u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o e d e l l a f i n e d e l l ’ o p e r a z i o n e d e l l ’ I d f p e r o c c u p a r e G a z a C i t y . I n c a m b i o , I s r a e l e r i l a s c e r e b b e t r a 2 . 5 0 0 e 3 . 0 0 0 p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i , i n c l u s i c e n t i n a i a d i d e t e n u t i c o n d a n n a t i a l l ’ e r g a s t o l o p e r l ’ u c c i s i o n e d i i s r a e l i a n i . U n a v o l t a d i c h i a r a t o i l c e s s a t e i l f u o c o , i n i z i e r e b b e r o s u b i t o i n e g o z i a t i p e r l a f i n e d e l l a g u e r r a : I s r a e l e c h i e d e i l d i s a r m o d i H a m a s , m e n t r e H a m a s p r e t e n d e i l r i t i r o c o m p l e t o d e l l ’ I d f d a l l a S t r i s c i a d i G a z a . S e c o n d o i l f u n z i o n a r i o , T r u m p s i i m p e g n e r e b b e " a t t i v a m e n t e " p e r g a r a n t i r e l a t e n u t a d e l l ’ a c c o r d o , m a h a a n c h e a v v e r t i t o c h e , i n c a s o d i r i f i u t o d a p a r t e d i H a m a s , I s r a e l e l a n c e r à u n a v a s t a o p e r a z i o n e m i l i t a r e . L a p r o p o s t a d i T r u m p a l i m e n t a u n c a u t o o t t i m i s m o n e l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i . " S e l a p r o p o s t a a t t r i b u i t a a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i è d a v v e r o s u l t a v o l o , s i t r a t t a d i u n ’ o p p o r t u n i t à p e r u n a v e r a s v o l t a - s i l e g g e i n u n a n o t a , c i t a t a d a Y n e t - L ’ o f f e r t a d i T r u m p p e r u n a c c o r d o c o m p l e s s i v o , c o n i l r i l a s c i o i m m e d i a t o d i t u t t i g l i o s t a g g i e l a s o s p e n s i o n e d e l l a g u e r r a d u r a n t e i n e g o z i a t i , r a p p r e s e n t a u n p a s s o s t o r i c o s e n z a p r e c e d e n t i . C h i e d i a m o a l g o v e r n o i s r a e l i a n o d i d i c h i a r a r e u n s o s t e g n o p i e n o e i n c o n d i z i o n a t o a l l ’ i n t e s a i n f a s e d i d e f i n i z i o n e " . S u l l a s t e s s a l i n e a , i l l e a d e r d e l p a r t i t o B l u e B i a n c o - U n i t à B e n n y G a n t z h a e s p r e s s o u n c h i a r o s o s t e g n o a l l ’ i n i z i a t i v a a m e r i c a n a : " L a r i s p o s t a i s r a e l i a n a a l l a p r o p o s t a d e l p r e s i d e n t e T r u m p , c o s ì c o m e p u b b l i c a t a , d e v e e s s e r e u n s ì n e t t o e d e c i s o " . G a n t z h a p o i l a n c i a t o u n a p p e l l o a l l ’ o p p o s i z i o n e : " C h i e d o a i m i e i c o l l e g h i d i d i c h i a r a r e c h e d a r e m o t u t t o i l s u p p o r t o p o l i t i c o n e c e s s a r i o - c o m p r e s a l ’ e v e n t u a l e e n t r a t a i n u n g o v e r n o d i u n i t à n a z i o n a l e p e r l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i , s e s a r à r i c h i e s t o . N o n p o s s i a m o p e r d e r e u n ’ a l t r a o c c a s i o n e " . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a f o n t i i s r a e l i a n e , l a p r o p o s t a d i T r u m p p r e v e d e l a l i b e r a z i o n e d i t u t t i i 4 8 o s t a g g i g i à n e l p r i m o g i o r n o d e l l ’ a c c o r d o , i n c a m b i o d e l l a s c a r c e r a z i o n e d i m i g l i a i a d i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i , i n c l u s i c e n t i n a i a c o n d a n n a t i a l l ’ e r g a s t o l o . I n p a r a l l e l o , l ’ o p e r a z i o n e p e r l a p r e s a d i G a z a C i t y v e r r e b b e a n n u l l a t a , e v e r r e b b e a v v i a t o u n n e g o z i a t o g u i d a t o d a W a s h i n g t o n p e r l a f i n e d e l l a g u e r r a . D a l g o v e r n o i s r a e l i a n o f i l t r a c h e " I s r a e l e s t a v a l u t a n d o c o n g r a n d e s e r i e t à l a p r o p o s t a d e l p r e s i d e n t e T r u m p , m a è p r o b a b i l e c h e H a m a s c o n t i n u i a r i f i u t a r e " . D o p o l ' u l t i m a t u m d i T r u m p , H a m a s h a d i c h i a r a t o d i e s s e r e p r o n t a a d a v v i a r e i m m e d i a t a m e n t e i n e g o z i a t i e d i a v e r r i c e v u t o “ a l c u n e p r o p o s t e d a l l a p a r t e a m e r i c a n a v o l t e a r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o ” . A g g i u n g e n d o c h e “ a c c o g l i e c o n f a v o r e q u a l s i a s i i n i z i a t i v a c h e c o n t r i b u i s c a a g l i s f o r z i p e r f e r m a r e l ' a g g r e s s i o n e c o n t r o i l n o s t r o p o p o l o ” . L ' o r g a n i z z a z i o n e e s t r e m i s t a s i è d e t t a “ p r o n t a a s e d e r s i i m m e d i a t a m e n t e a l t a v o l o d e i n e g o z i a t i p e r d i s c u t e r e i l r i l a s c i o d i t u t t i i p r i g i o n i e r i i n c a m b i o d i u n a c h i a r a d i c h i a r a z i o n e d i f i n e d e l l a g u e r r a , d e l r i t i r o t o t a l e d a l l a S t r i s c i a d i G a z a e d e l l a c r e a z i o n e d i u n c o m i t a t o d i p a l e s t i n e s i i n d i p e n d e n t i p e r g o v e r n a r e l a S t r i s c i a d i G a z a ” .