T e l A v i v , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - U n a t e l e f o n a t a c u l m i n a t a c o n l e u r l a . S a r e b b e a n d a t o c o s ì , s e c o n d o N b c N e w s , u n r e c e n t e c o l l o q u i o t e l e f o n i c o t r a i l p r e m i e r i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , f i n i t o c o n l e g r i d a d i q u e s t ' u l t i m o s u l l a c r i s i u m a n i t a r i a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . S t a n d o a l l e n o t i z i e s a r e b b e a c c a d u t o t u t t o i l 2 8 l u g l i o q u a n d o N e t a n y a h u e T r u m p a v r e b b e r o a v u t o u n a c o n v e r s a z i o n e p r i v a t a d a i t o n i a c c e s i n e l m e z z o d e i t i m o r i d e l l a C a s a B i a n c a s u l l a v o r o d e l G a z a H u m a n i t a r i a n F u n d . L ' e m i t t e n t e c i t a u n f u n z i o n a r i o a m e r i c a n o , d u e e x u f f i c i a l i U s a e u n f u n z i o n a r i o o c c i d e n t a l e . T u t t o d o p o c h e N e t a n y a h u i l g i o r n o p r i m a a v e v a d e t t o c h e " n o n c ' è f a m e a G a z a " , s c a t e n a n d o l a r e p l i c a d i T r u m p . C o s ì , s e c o n d o l e f o n t i a m e r i c a n e d i N b c N e w s , i l p r e m i e r i s r a e l i a n o a v r e b b e c h i e s t o u n c o l l o q u i o t e l e f o n i c o c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , c h e c i s a r e b b e s t a t o q u a l c h e o r a d o p o . E i n q u e l l a t e l e f o n a t a N e t a n y a h u a v r e b b e p a r l a t o a T r u m p d i p r o p a g a n d a d i H a m a s , f i n e n d o - è l a r i c o s t r u z i o n e - p e r e s s e r e i n t e r r o t t o d a l t y c o o n c h e a v r e b b e i n i z i a t o a g r i d a r e s o t t o l i n e a n d o c o m e s u o i c o l l a b o r a t o r i g l i a v e s s e r o m o s t r a t o p r o v e d e i b a m b i n i c h e s o f f r o n o l a f a m e , c h e m u o i o n o d i f a m e . E ' s t a t a , s e c o n d o u n o d e g l i e x f u n z i o n a r i U s a c i t a t i d a l l ' e m i t t e n t e , " u n a c o n v e r s a z i o n e d i r e t t a , p e r l o p i ù a s e n s o u n i c o , s u l l o s t a t o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i " , i n c u i T r u m p " h a p a r l a t o p e r l a m a g g i o r p a r t e d e l t e m p o " . P o i c ' è s t a t a l a m i s s i o n e d e l l ' i n v i a t o S t e v e W i t k o f f i n M e d i o O r i e n t e .