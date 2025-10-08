R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I n u m e r i , n e l c a l c i o , s o n o f o n d a m e n t a l i . M a s e s i p a r l a d i N u m e r o , c o n l a N m a i u s c o l a , è c h i a r o c h e c i s i r i f e r i s c a a l 1 0 , i l s i m b o l o d e l l a c l a s s e p a l l o n a r a p e r e c c e l l e n z a . D a V a l e n t i n o M a z z o l a a G i a n n i R i v e r a , p a s s a n d o p e r R o b y B a g g i o , A l e x D e l P i e r o e F r a n c e s c o T o t t i , l a N a z i o n a l e i t a l i a n a h a s e m p r e s f o g g i a t o d e i f e n o m e n i c o n q u e l n u m e r o s u l l e s p a l l e . O g g i , a q u a s i 2 0 a n n i d i d i s t a n z a d a l t r i o n f o m o n d i a l e i n G e r m a n i a , g l i a z z u r r i c e r c a n o u n e r e d e d e l l ’ e x c a p i t a n o d e l l a R o m a . I n u n m o m e n t o d e l i c a t i s s i m o p e r l ’ I t a l i a , i l r i s c h i o d e l l a t e r z a e l i m i n a z i o n e c o n s e c u t i v a d a l m o n d i a l e è p u r t r o p p o u n ’ i p o t e s i t a n g i b i l e , i l c t G e n n a r o G a t t u s o s t a p r e n d e n d o i n c o n s i d e r a z i o n e u n n u o v o n o m e a c u i a f f i d a r e l e s o r t i a z z u r r e : M a t i a s S o u l é . I l f a n t a s i s t a a r g e n t i n o d e l l a R o m a e r a g i à f i n i t o , l o s c o r s o a n n o , n e l l e m i r e d i L u c i a n o S p a l l e t t i m a p r e f e r ì d e c l i n a r e l ’ i n v i t o a s p e t t a n d o l a c h i a m a t a d e l l ’ A r g e n t i n a . L ’ A l b i c e l e s t e , p e r ò , è p i e n a d i g i o c a t o r i i n q u e l r u o l o : d a l l ’ e t e r n o L e o M e s s i a l T o r o M a r t i n e z ; d a J u l i a n A l v a r e z a N i c o P a z f i n o a d a r r i v a r e a F r a n c o M a s t a n t u o n o . I n s o m m a i l C t S c a l o n i , n o n o s t a n t e i 3 g o l e 2 a s s i s t m e s s i i n s i e m e d a S o u l é i n q u e s t o i n i z i o d i s t a g i o n e , n o n s e m b r a c o n s i d e r a r e i l t a l e n t o g i a l l o r o s s o c h e , a q u e s t o p u n t o , s t a p e n s a n d o s e r i a m e n t e d i r i s p o n d e r e a l l a c h i a m a t a d e l l ’ I t a l i a q u a l o r a a r r i v a s s e . G a t t u s o , c h e d i T o t t i e D e l P i e r o è s t a t o c o m p a g n o i n n a z i o n a l e , a c c o g l i e r e b b e M a t i S o u l é a b r a c c i a a p e r t e e g l i a f f i d e r e b b e l e c h i a v i d e l l ’ I t a l i a : s e c o n d o g l i e s p e r t i S i s a l , l ’ i p o t e s i c h e l a m a g l i a n u m e r o 1 0 a z z u r r a f i n i s c a d i n u o v o s u l l e s p a l l e d i u n f a n t a s i s t a g i a l l o r o s s o è d a t a a 3 , 5 0 .