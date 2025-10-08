M i l a n o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i P a v i a s t a s e g u e n d o c o n a t t e n z i o n e l e d i c h i a r a z i o n i d e l l ' a v v o c a t o M a s s i m o L o v a t i , l e g a l e d i A n d r e a S e m p i o i n d a g a t o p e r i l c a s o G a r l a s c o , e a o c c u p a r s e n e s a r à i l C o n s i g l i o d i d i s c i p l i n a . D a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s n o n s o n o e s c l u s i i n t e r v e n t i a s t r e t t o g i r o . I l ' m o n i t o r a g g i o ' s u l l ' i s t r i o n i c o a v v o c a t o è i n c o r s o d a m e s i v i s t o c h e n e l l e d i v e r s e t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e o i n t e r v i s t e n o n r i s p a r m i a d i r a c c o n t a r e s o g n i , s p a r g e r e a c c u s e , c o n f e s s a r e d i a v e r p r e s o s o l d i i n n e r o . P e r a l c u n e d i c h i a r a z i o n i L o v a t i r i s u l t a i n d a g a t o p e r d i f f a m a z i o n e d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o d o p o u n a d e n u n c i a ( e u n ' a l t r a q u e r e l a i n a r r i v o ) d a p a r t e d i E n r i c o e F a b i o G i a r d a , g l i e x a v v o c a t i d i A l b e r t o S t a s i . L ' a t t e n z i o n e d e l l ' O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i P a v i a r i g u a r d a a n c h e l a s u a r e c e n t e p a r t e c i p a z i o n e a ' F a l s i s s i m o ' d o v e h a i n f a n g a t o l a m e m o r i a d i Y a r a G a m b i r a s i o - s o l l e v a n d o l o s d e g n o d i C l a u d i o S a l v a g n i , d i f e n s o r e d i M a s s i m o B o s s e t t i - h a t i r a t o i n b a l l o g l i i n q u i r e n t i c h e s i o c c u p a n o e c h e s i s o n o o c c u p a t i d e l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i t a n t o c h e o g g i è i n t e r v e n u t a , c o n u n c o m u n i c a t o u f f i c i a l e , l a P r o c u r a d i P a v i a a s o s t e g n o d e l l ' i n c h i e s t a e d e l p m S t e f a n o C i v a r d i .