R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p p r o f o n d i r e i t e m i c r u c i a l i l e g a t i a l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l ' e v o l u z i o n e d e i m o d e l l i d i c u r a n e l p a n o r a m a i t a l i a n o . E ' l ' o b i e t t i v o d e l l ' e v e n t o ' H e a l t h D a t a R e v o l u t i o n ' , o r g a n i z z a t o e p r e s e n t a t o d a F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n B r a c c o , c h e h a r i u n i t o q u e s t a m a t t i n a a l l a C a s c i n a T r i u l z a , a l l ' i n t e r n o d e l M i n d - M i l a n o I n n o v a t i o n D i s t r i c t , i s t i t u z i o n i , m o n d o d e l l a r i c e r c a , i m p r e s e e s t a k e h o l d e r d e l s e t t o r e s a n i t a r i o . L ' a p p u n t a m e n t o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e e i l c o n t r i b u t o s t r a t e g i c o d i B r a c c o e d e l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o ( C d i ) , r e a l t à l e a d e r c h e d a a n n i i n v e s t o n o n e l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i d i a g n o s t i c h e a v a n z a t e e n e l l a p r o m o z i o n e d i u n e c o s i s t e m a s a n i t a r i o f o n d a t o s u r i c e r c a , t e c n o l o g i a e v a l o r e p e r i l p a z i e n t e , r i c o r d a u n a n o t a . " I l f u t u r o d i g i t a l e d e l l a s a n i t à i t a l i a n a n o n è u n ' i d e a , è u n c a n t i e r e v i v o c h e h a f i n a l m e n t e u n a d i r e z i o n e c h i a r a " , h a a f f e r m a t o F a b r i z i o G r i l l o , p r e s i d e n t e d i F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d . S i t r a t t a d i " u n f u t u r o f a t t o d i d a t i c h e l a v o r a n o p e r n o i , d i d i a g n o s i p r e c o c i e p e r c o r s i c l i n i c i c o s t r u i t i s u l l e p e r s o n e . P e r q u e s t o a b b i a m o r i u n i t o v i s i o n e n a z i o n a l e , e u r o p e a e r e g i o n a l e , p e r c h é s o l o s e d i a l o g a n o i l c a m b i a m e n t o d i v e n t a p o s s i b i l e . L a t r a s f o r m a z i o n e p a s s a d a e t i c a e g o v e r n a n c e d e i d a t i , d a r i c e r c a a c c e l e r a t a e d a u n ' i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e c a p a c e d i g e n e r a r e s o l u z i o n i r e a l i . E q u i a l M i n d v e d i a m o g i à i p r i m i r i s u l t a t i : p i a t t a f o r m e u n i v e r s i t a r i e , b i g d a t a , d i g i t a l t w i n , n u o v i s p a z i d i i n t e r o p e r a b i l i t à . P r o g e t t a r e q u e s t o f u t u r o - h a s o t t o l i n e a t o - s i g n i f i c a c r e a r e u n e c o s i s t e m a d i d a t i s i c u r o e c o n d i v i s o , r e n d e r e l a t e l e m e d i c i n a s t r u t t u r a s t a b i l e d e l s i s t e m a e r i p o r t a r e d a v v e r o i l c i t t a d i n o a l c e n t r o . U n c i t t a d i n o c h e a c c e d e a i p r o p r i d a t i , c o n t r o l l a c h i l i u s a , r i c e v e p e r c o r s i p e r s o n a l i z z a t i e s e r v i z i c h e f u n z i o n a n o . E ' u n c a m b i o d i p a r a d i g m a c h e r i c h i e d e c o r a g g i o e g o v e r n a n c e , e c h e s i c o s t r u i s c e p a s s o d o p o p a s s o " . N e l l ' a p e r t u r a u f f i c i a l e , a f f i d a t a a G r i l l o e a M o n i c a D i L u c a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , è s t a t o s u b i t o m e s s o a l c e n t r o i l v a l o r e d e l c o n t e s t o M i n d c o m e e c o s i s t e m a c a p a c e d i c o n n e t t e r e r i c e r c a , i n d u s t r i a e i s t i t u z i o n i , c o r n i c e i d e a l e p e r d i s c u t e r e d e l p o t e n z i a l e t r a s f o r m a t i v o d e i d a t i s a n i t a r i . A s e g u i r e , l a s e s s i o n e i n t r o d u t t i v a h a t r a c c i a t o u n p a n o r a m a a m p i o e m u l t i l i v e l l o . L a v i s i o n e i t a l i a n a è s t a t a r a c c o n t a t a a t t r a v e r s o i n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i . " U n a v e r a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a i n s a n i t à n o n s i m i s u r a s o l o n e l l e ' c h i n e p i ù m o d e r n e ' , m a n e l m o d o i n c u i c a m b i a n o l e c u r e , l ' o r g a n i z z a z i o n e e l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e " , h a s o t t o l i n e a t o i l s e n a t o r e A l e s s i o B u t t i , s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i c o n d e l e g a a l l ' I n n o v a z i o n e . " I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , i l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o 2 . 0 d i v e n t a l a p o r t a d i a c c e s s o a i d a t i p e r c i t t a d i n i e p r o f e s s i o n i s t i , g a r a n t e n d o d i r i t t i , t r a s p a r e n z a e p i e n a t r a c c i a b i l i t à d e g l i u t i l i z z i . P a r a l l e l a m e n t e , l ' e c o s i s t e m a d e i d a t i s a n i t a r i c o n s e n t i r à i l r i u s o s i c u r o e r e g o l a t o d e l l e i n f o r m a z i o n i p e r r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , i n c o e r e n z a c o n l o s p a z i o e u r o p e o d e i d a t i s a n i t a r i . I l l a v o r o d e l G o v e r n o p u n t a a t e n e r e i n s i e m e i d u e v a l o r i d e i d a t i - q u e l l o p e r l e c u r e e q u e l l o p e r i l r i u s o - c o s t r u e n d o u n p a t t o d i f i d u c i a i n f o r m a t a t r a p e r s o n e , i s t i t u z i o n i e r i c e r c a . L ' u s o e v o l u t o d e i d a t i p e r m e t t e r à d i p r e v e d e r e m e g l i o l ' a n d a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e , r i d u r r e l i s t e d ' a t t e s a e c o l l i d i b o t t i g l i a , o t t i m i z z a r e l e r i s o r s e e r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a " , h a e v i d e n z i a t o . L a d i s c u s s i o n e s i è p o i a m p l i a t a a l l a d i m e n s i o n e e u r o p e a , g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i F i d e l i a C a s c i n i c h e h a i l l u s t r a t o l o s v i l u p p o d e l l o E u r o p e a n H e a l t h D a t a S p a c e e l e s u e i m p l i c a z i o n i p e r t u t t i g l i S t a t i m e m b r i . I l f o c u s s i è q u i n d i s p o s t a t o s u l t e r r i t o r i o l o m b a r d o c o n G i a n l u c a V a g o , p r e s i d e n t e d e l C l u s t e r l o m b a r d o L i f e S c i e n c e , c h e h a r a c c o n t a t o i l d i n a m i s m o r e g i o n a l e e l a s t r a t e g i a l o m b a r d a p e r u n a s a n i t à s e m p r e p i ù o r i e n t a t a a i d a t i . L a p r o s p e t t i v a l e g i s l a t i v a e s o c i a l e è s t a t a i l l u s t r a t a d a l l ' o n o r e v o l e G i a n A n t o n i o G i r e l l i , m e n t r e l a d i m e n s i o n e o p e r a t i v a è s t a t a d e s c r i t t a d a G i u l i o S i c c a r d i d i A g e n a s . L a m a t t i n a t a s i è c o n c l u s a c o n u n m o m e n t o d e d i c a t o a l l e q u e s t i o n i e t i c h e e l e g a l i , a f f i d a t o a L u c a M a r e l l i e a l l ' a v v o c a t o V i n c e n z o S a l v a t o r e . I l t e m a d e l l a g o v e r n a n c e d e i d a t i - t r a t u t e l a d e l l a p r i v a c y , c o n s e n s o i n f o r m a t o e r e s p o n s a b i l i t à e t i c a - è s t a t o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a c o m p l e s s i t à e d e l l a d e l i c a t e z z a d e l p e r c o r s o v e r s o u n u s o p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l e e s i c u r o d e i d a t i s a n i t a r i . L a p a r t e s u c c e s s i v a d e l l a g i o r n a t a h a d a t o s p a z i o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , m o s t r a n d o c o m e i d a t i s a n i t a r i s t i a n o g i à o g g i t r a s f o r m a n d o p r o f o n d a m e n t e l e d i s c i p l i n e m e d i c h e e t e c n o l o g i c h e . E s p e r t i e d o c e n t i u n i v e r s i t a r i c o m e A n d r e a G i o v a g n o n i , E m a n u e l e N e r i e G i u l i o I a n n e l l o h a n n o i l l u s t r a t o l ' i m p a t t o c o n c r e t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e i b i g d a t a e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e i n a m b i t o c l i n i c o e i n g e g n e r i s t i c o . U n c o n t r i b u t o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o è a r r i v a t o d a L u c a M a r i a S c o n f i e n z a , r e s p o n s a b i l e U n i t à o p e r a t i v a d i R a d i o l o g i a d i a g n o s t i c a e i n t e r v e n t i s t i c a I r c c s o s p e d a l e G a l e a z z i S a n t ' A m b r o g i o d i M i l a n o , c h e h a c o n d i v i s o u n c a s o c l i n i c o r e a l e , d i m o s t r a n d o c o m e l ' u s o s t r u t t u r a t o d e i d a t i p o s s a m i g l i o r a r e d i a g n o s i e p e r c o r s i d i c u r a . A m p i o s p a z i o è s t a t o i n o l t r e d e d i c a t o a l l a p r o s p e t t i v a i n d u s t r i a l e , c o n g l i i n t e r v e n t i d i R o b e r t a F u s c o ( N o v a r t i s ) e V a l e r i a L o v a t o ( A s t r a Z e n e c a ) , c h e h a n n o m o s t r a t o c o m e i d a t i s i a n o d i v e n t a t i u n m o t o r e e s s e n z i a l e p e r l a r i c e r c a c l i n i c a e p e r l a p r o d u z i o n e d i e v i d e n z e r e a l w o r l d . I l c o n t r i b u t o d i F r a n c e s c a I e v a d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o h a p o i e v i d e n z i a t o l ' a v a n z a m e n t o d e l l e m e t o d o l o g i e d i H e a l t h D a t a S c i e n c e , s e m p r e p i ù c e n t r a l i p e r l o s v i l u p p o d i m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e e r i c e r c a g e n o m i c a . L a p a r t e f i n a l e h a p u n t a t o i r i f l e t t o r i s u l l ' e c o s i s t e m a M i n d a t t r a v e r s o l a p r e s e n t a z i o n e d i c a s i s t u d i o c o n c r e t i : d a l l a p i a t t a f o r m a d a t i d i U n i M i p r e s e n t a t a d a E r n e s t o D a m i a n i , a l p r o g e t t o H e a l t h B i g D a t a d e s c r i t t o d a P a o l o L o c a t e l l i , f i n o a l l o s v i l u p p o d e l M i n d H e a l t h D a t a S p a c e i l l u s t r a t o d a P a o l a T e s t o r i C o g g i . I l c o n f r o n t o h a o s p i t a t o i n f i n e u n f o c u s p a r t i c o l a r m e n t e i n n o v a t i v o s u l V i r t u a l H u m a n D i g i t a l T w i n , p r e s e n t a t o d a A l e s s a n d r o M a i o c c h i c h e h a m o s t r a t o c o m e l e s i m u l a z i o n i d i g i t a l i p o s s a n o r i v o l u z i o n a r e l a c l i n i c a e l a d i a g n o s t i c a . L ' e v e n t o - c o n c l u d e l a n o t a - h a r i c o n f e r m a t o i l v a l o r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e e i l r u o l o s t r a t e g i c o d i M i n d c o m e h u b d i r i f e r i m e n t o p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d i m o d e l l i s a n i t a r i i n n o v a t i v i , f a v o r e n d o i l d i a l o g o t r a p u b b l i c o e p r i v a t o i n u n ' o t t i c a d i u n a s a n i t à s e m p r e p i ù i n t e g r a t a , d i g i t a l e e o r i e n t a t a a l f u t u r o .