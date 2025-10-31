R o m a , 3 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S i c o n c l u d e i l m e s e d i F r e c c i a r o s a c o n o l t r e 4 6 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i r a g g i u n t i a b o r d o d i F r e c c e , I n t e r c i t y e R e g i o n a l e , b r a n d d i T r e n i t a l i a ( g r u p p o F s ) . L a q u i n d i c e s i m a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a d a F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e e F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a h a r e g i s t r a t o o l t r e 1 . 5 0 0 p r e s t a z i o n i e r o g a t e , i n c l u s e l e 4 0 0 e s e g u i t e a S c a l o S a n L o r e n z o , n e l l a s e d e d i F s L o g i s t i x . L ’ i n i z i a t i v a h a c o i n v o l t o 4 6 t r e n i e 1 1 5 t r a m e d i c i e v o l o n t a r i , c o n l a d i s t r i b u z i o n e d i o l t r e 1 5 . 0 0 0 c o p i e d e l V a d e m e c u m d e l l a S a l u t e e p i ù d i 7 . 5 0 0 c o n s u l t a z i o n i i n v e r s i o n e d i g i t a l e . L ’ a p p u n t a m e n t o h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i e , p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , l a M e d a g l i a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . T r a l e n o v i t à d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , i l c l a i m d e l l a c a m p a g n a “ D a 1 5 a n n i l a p r e v e n z i o n e v i a g g i a c o n n o i ” c h e s o t t o l i n e a l a c o n t i n u i t à e l a s o l i d i t à d i u n i m p e g n o c h e o g n i a n n o a c c o m p a g n a m i l i o n i d i c i t t a d i n i , i l r i n n o v a t o l o g o , c a r a t t e r i z z a t o d a u n d e s i g n m o d e r n o , i n c l u s i v o , v i s i b i l e e d e f f i c a c e , e i l n u o v o s i t o f r e c c i a r o s a . i t . Q u e s t ’ a n n o F r e c c i a r o s a s i è i n o l t r e a r r i c c h i t a a n c h e d e l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a G i u o c o C a l c i o e c o n l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a R u g b y c h e h a n n o s o s t e n u t o l ’ i n i z i a t i v a n e l l a d i f f u s i o n e d e i m e s s a g g i d i p r e v e n z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e . F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , i n o l t r e , h a d e s t i n a t o a u n p r o g e t t o d i r i c e r c a s u l t u m o r e d e l s e n o , u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o p e r a m p l i a r n e l a p o r t a t a i n a m b i t o s c i e n t i f i c o e r a f f o r z a r n e u l t e r i o r m e n t e i l v a l o r e s o c i a l e .