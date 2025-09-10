P a r i g i , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C i r c a u n m i g l i a i o d i p e r s o n e s o n o s c e s e i n p i a z z a i n F r a n c i a o g g i , m e r c o l e d ì 1 0 s e t t e m b r e , p e r l a m a n i f e s t a z i o n e ' B l o c c h i a m o t u t t o ' . L o h a a n n u n c i a t o l a G e n d a r m e r i a n a z i o n a l e s p i e g a n d o c h e a l m e n o 7 5 p e r s o n e s o n o s t a t e f e r m a t e n e l l a s o l a r e g i o n e d i P a r i g i . I l m o v i m e n t o d i p r o t e s t a , n a t o s u i s o c i a l m e d i a , p r o m e t t e d i p a r a l i z z a r e i l P a e s e c o n b o i c o t t a g g i , s c i o p e r i e o c c u p a z i o n i s i m b o l i c h e d i m u n i c i p i e u f f i c i p u b b l i c i , s u s c i t a n d o i n t e r r o g a t i v i s u l l a n a s c i t a d i u n n u o v o s o g g e t t o p o l i t i c o s u l m o d e l l o d e i G i l e t G i a l l i . " L a s i t u a z i o n e è s o t t o c o n t r o l l o , m a a l t a m e n t e i n s t a b i l e " , h a r i f e r i t o l a G e n d a r m e r i a r i f e r e n d o c h e n e l l a n o t t e s i s o n o r e g i s t r a t e s e t t e m a n i f e s t a z i o n i d i p r o t e s t a i n F r a n c i a , a l c u n e d e l l e q u a l i s o n o a n c o r a i n c o r s o . I s e r v i z i d i s i c u r e z z a s i a s p e t t a n o c h e 1 0 0 m i l a p e r s o n e s c e n d a n o o g g i i n p i a z z a i n F r a n c i a e i l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i B r u n o R e t a i l l e a u h a a n n u n c i a t o " t o l l e r a n z a z e r o " . C o m e p r e v i s t o s i r e g i s t r a n o d i s a g i a l t r a f f i c o , c o n b l o c c h i a l l a c i r c o l a z i o n e a L i o n e , L i l l e e G r e n o b l e . A P a r i g i , i n v e c e , a l m o m e n t o r i s u l t a ' ' q u a s i n o r m a l e ' ' l a c i r c o l a z i o n e s u a u t o b u s e m e t r o p o l i t a n e . F e r m a t i i m a n i f e s t a n t i c h e h a n n o c e r c a t o d i i n t e r r o m p e r e l a c i r c o l a z i o n e s u l l a t a n g e n z i a l e d i P a r i g i a p p i c c a n o f u o c h i s p o r a d i c i , s p i e g a l ' e m i t t e n t e B f m t v r i f e r e n d o c h e i l t r a f f i c o r i m a n e s c o r r e v o l e . E r w a n C o i f f a r d , p o r t a v o c e d e l l a G e n d a r m e r i a N a z i o n a l e , h a d e t t o a B f m t v c h e " a z i o n i p i ù s i g n i f i c a t i v e " s o n o s t a t e s e g n a l a t e " n e l l a r e g i o n e d e l l a B r e t a g n a " . M o m e n t i d i t e n s i o n e a L i o n e d o v e c i r c a 1 0 0 p e r s o n e s t a n n o b l o c c a n d o l a r o t o n d a d i F e y s s i n e e l a p o l i z i a h a " f a t t o r i c o r s o a m e z z i p e r d i s p e r d e r e i d i m o s t r a n t i o s t i l i c h e b l o c c a v a n o i l t r a f f i c o s u l p o n t e d e l l ' U n i v e r s i t à e s u l l e b a n c h i n e " . D i v e r s e c e n t i n a i a d i p e r s o n e s i s o n o r a d u n a t e a M a r s i g l i a i n P l a c e d e l a J o l i e t t e , r o v e s c i a n d o i b i d o n i d e l l a s p a z z a t u r a . I l t r a f f i c o è s t a t o g r a v e m e n t e i n t e r r o t t o i n a l c u n e z o n e d i M a r s i g l i a . M a n i f e s t a z i o n i d i p r o t e s t a s o n o i n c o r s o a n c h e n e l l e s c u o l e s u p e r i o r i . " B l o c c h i a m o l e n o s t r e s c u o l e s u p e r i o r i c o n t r o l a n e g a z i o n e d e l l a d e m o c r a z i a , c o n t r o l e i n a c c e t t a b i l i c o n d i z i o n i d i s t u d i o , f i n c h é n o n v i n c e r e m o l a n o s t r a c a u s a " , h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l ' U n i o n e d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i a B f m t v . L a g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e è s t a t a p r o c l a m a t a d a u n m o v i m e n t o c h e , s e c o n d o i l q u o t i d i a n o L e P a r i s i e n , c o n t a c i r c a 2 0 o r g a n i z z a t o r i e s i d i c h i a r a i n d i p e n d e n t e d a p a r t i t i e s i n d a c a t i . ' B l o c c h i a m o T u t t o ' è i l r i s u l t a t o d i u n m a l c o n t e n t o p o p o l a r e c h e è m o n t a t o n e g l i u l t i m i m e s i s u p i a t t a f o r m e c o m e X , T i k T o k , T e l e g r a m e F a c e b o o k e c h e s i è r a f f o r z a t o c o n l ' a n n u n c i o d e l l a m a n o v r a d i B a y r o u , c h e p r e v e d e v a t a g l i a l b i l a n c i o p e r q u a s i 4 4 m i l i a r d i d i e u r o e a l l a s a n i t à , l a c a n c e l l a z i o n e d i d u e f e s t i v i t à n a z i o n a l i e d i l c o n g e l a m e n t o d e l l e p e n s i o n i . A l l ' o r i g i n e d e l l ' i n i z i a t i v a c i s o n o d u e g r u p p i p r i n c i p a l i : ' I n d i g n o n s - n o u s ' e ' L e s E s s e n t i e l s ' . I l p r i m o , l e g a t o a i s t a n z e p r o g r e s s i s t e , s i c o n c e n t r a s u r i v e n d i c a z i o n i s o c i a l i , c o m e l ' o p p o s i z i o n e a i t a g l i e l a d i f e s a d e i s e r v i z i p u b b l i c i . I l s e c o n d o , s o v r a n i s t a e p i ù o r i e n t a t o a d e s t r a , c h i e d e l a F r e x i t , c i o è l ' u s c i t a d e l l a F r a n c i a d a l l ' U n i o n e E u r o p e a , c r i t i c a l e t a s s e e p r o p o n e a z i o n i c o m e n o n u s a r e l a c a r t a d i c r e d i t o e d e v i t a r e a c q u i s t i n e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e . S e c o n d o l a r i c e r c a t r i c e E l i s a b e t h G o d e f r o y , i l m o v i m e n t o è " a b b a s t a n z a e t e r o g e n e o " . M a n o n o s t a n t e l e f o r t e d i f f e r e n z e i d e o l o g i c h e , i d u e g r u p p i h a n n o s c e l t o d i c o l l a b o r a r e a l m e n o p e r l ' a p p u n t a m e n t o d i d o m a n i , e v i d e n z i a n d o " l ' e s i g e n z a d i t r o v a r e n u o v i m o d i d i m o b i l i t a z i o n e d i f r o n t e a l f a l l i m e n t o d e l l e m o d a l i t à t r a d i z i o n a l i " , c o m e h a o s s e r v a t o F r a n c o i s B o u l o , a v v o c a t o e d e x p o r t a v o c e d e i G i l e t G i a l l i . D i v e r s e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e p a r t i t i d i s i n i s t r a h a n n o g i à m a n i f e s t a t o l ' i n t e n z i o n e d i u n i r s i a l m o v i m e n t o , m e n t r e g l i o r g a n i z z a t o r i i n s i s t o n o s u l l ' i n d i p e n d e n z a d a p a r t i t i e s i n d a c a t i p e r " m o b i l i t a r e a l m a s s i m o " i c i t t a d i n i . A l c u n i o s s e r v a t o r i h a n n o e v i d e n z i a t o f o r t i a n a l o g i e c o n i G i l e t G i a l l i , l e c u i p r o t e s t e a g i t a r o n o l a F r a n c i a n e l 2 0 1 8 . C o m e a l l o r a , i l m o v i m e n t o n a s c e s u i s o c i a l , n o n h a u n l e a d e r u n i c o n é l e g a m i c o n p a r t i t i p o l i t i c i , e r a c c o g l i e c i t t a d i n i c h e s i s e n t o n o " l a s c i a t i i n d i e t r o " . U n s o n d a g g i o c o n d o t t o d a l t h i n k t a n k J e a n - J a u r e s s u o l t r e m i l l e s o s t e n i t o r i d i ' B l o c c h i a m o T u t t o ' , h a r i l e v a t o c h e i l 6 9 % h a v o t a t o p e r i l p a r t i t o d i J e a n - L u c M e l e n c h o n a l l e p r e s i d e n z i a l i 2 0 2 2 , m e n t r e s o l o i l 2 % p e r E m m a n u e l M a c r o n e d i l 3 % p e r M a r i n e L e P e n .