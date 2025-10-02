P a r i g i , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E u r o s t a r h a p r e s e n t a t o l e s u e n u o v i s s i m e d i v i s e g e n d e r - n e u t r a l , c h e i n c l u d o n o g o n n e p e r g l i u o m i n i , u n f o u l a r d c o n g r a f f i t i e s t i v a l i D r . M a r t e n s v e r d i . S i t r a t t a d e l l a p r i m a , n u o v a u n i f o r m e i n o l t r e u n d e c e n n i o e c o m p r e n d e 5 4 c a p i d i a b b i g l i a m e n t o i n d i v i d u a l i p e n s a t i p e r " a d a t t a r s i a t u t t i i s e s s i , c o r p o r a t u r e e p e r s o n a l i t à " e m i r a a " c o n s e n t i r e a l p e r s o n a l e d i e s p r i m e r e l a p r o p r i a i n d i v i d u a l i t à " . D o p o o l t r e d u e a n n i d i r i f l e s s i o n e , p e r g a r a n t i r e c h e g l i a b i t i r i s p o n d e s s e r o a l l e e s i g e n z e p r a t i c h e d e l p e r s o n a l e E u r o s t a r , i e r i g l i a b i t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l l a s t a z i o n e G a r e d u N o r d d i P a r i g i . I s p i r a n d o s i a l l e d e s t i n a z i o n i e u r o p e e s e r v i t e d a l l a l i n e a f e r r o v i a r i a a d a l t a v e l o c i t à , l a d i v i s a c o m p r e n d e : u n a b i t o m o n o c r o m a t i c o b l u n a v y , c h e s t r i z z a l ' o c c h i o a l l a F r a n c i a , f a z z o l e t t i d a c o l l o d e c o r a t i c o n g r a f f i t i i s p i r a t i a l l a s t r e e t a r t d i B r u x e l l e s e A m s t e r d a m e u n p a i o d i i c o n i c i s t i v a l i b r i t a n n i c i D r . M a r t e n s . E m m a n u e l l e P l e s c o f f , l a s t i l i s t a d i e t r o l a n u o v a c o l l e z i o n e , h a d i c h i a r a t o : " L a v o r a r e c o n E u r o s t a r è s t a t a u n ' e s p e r i e n z a u n i c a , p e r c h é è l a p r i m a v o l t a c h e v e d o u n ' a z i e n d a d a r e c o s ì t a n t a i m p o r t a n z a a l c o i n v o l g i m e n t o d e i p r o p r i d i p e n d e n t i n e l p r o c e s s o c r e a t i v o . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e h a d a t o v i t a a u n a c o l l e z i o n e c h e b i l a n c i a s e m p l i c i t à , a f f i d a b i l i t à e u n t o c c o m e t r o p o l i t a n o , s i m b o l e g g i a t o d a a c c e s s o r i d i s t i n t i v i c o m e l e D r M a r t e n s v e r d i e u n f o u l a r d c o n g r a f f i t i " . P e n s a n d o a l l a s o s t e n i b i l i t à , l e n u o v e u n i f o r m i s o n o r e a l i z z a t e i n p o l i e s t e r e r i c i c l a t o e c o t o n e b i o l o g i c o . I n o l t r e , v e r r à l a n c i a t a u n a c a m p a g n a d i r i c i c l a g g i o p e r r i u t i l i z z a r e l e v e c c h i e u n i f o r m i , i n m o d o d a g a r a n t i r e c h e i m a t e r i a l i a b b i a n o n u o v a v i t a i n p r o d o t t i c o m e m a t e r a s s i e f o d e r e p e r c e s t i . I n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o , l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E u r o s t a r , G w e n d o l i n e C a z e n a v e , h a d i c h i a r a t o : " I l n u o v o l o o k r i f l e t t e c h i s i a m o . M o s t r a l a t r a d i z i o n e d i E u r o s t a r e i l n o s t r o s p i r i t o e u r o p e o c h e g u a r d a a l f u t u r o . C h i c , e l e g a n t e e i c o n i c o . " P r o p r i o c o m e i l n o s t r o t e a m . D a l m o m e n t o i n c u i i l n o s t r o t e a m l o i n d o s s a , i n o s t r i c l i e n t i s a n n o d i e s s e r e i n m a n i p r e m u r o s e e c h e f a r e m o v i v e r e l o r o u n ' e s p e r i e n z a s p e c i a l e . S i a m o o r g o g l i o s i d i l a n c i a r l o o g g i , m e n t r e c i a v v i a m o a c r e s c e r e e a d a c c o g l i e r e 3 0 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i p e r v i v e r e l ' e s p e r i e n z a u n i c a d i E u r o s t a r " .