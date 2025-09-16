R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - O g g i m a r t e d ì 1 6 s e t t e m b r e s i è s v o l t a a R o m a , p r e s s o i l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e , s e d e d e l g r u p p o A d n k r o n o s , l a q u a r t a e d i z i o n e d e l F o r u m M o b i l i t y & S m a r t C i t y . L ’ e v e n t o r a p p r e s e n t a d a q u a t t r o a n n i l ’ a p p u n t a m e n t o i n c u i l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i , a z i e n d e e a l t r i a t t o r i s o c i a l i s i c o n f r o n t a n o s u l l ’ a t t u a l i t à e s u l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e s u l r i p e n s a m e n t o d e g l i s p a z i u r b a n i . L ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o , d e d i c a t a a l t e m a d e l l a ' C o - I n t e l l i g e n z a U r b a n a ' , h a m e s s o a l c e n t r o l a s f i d a d e l c o r r e t t o u s o d e l l a t e c n o l o g i a n e l l e s t r a t e g i e d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e e t e r r i t o r i a l e . I l p a r a d i g m a d e l l a ' c o - i n t e l l i g e n z a ' s i p r o f i l a , i n q u e s t o c a s o , c o m e l a c r e a z i o n e d i u n a s t r u t t u r a i s t i t u z i o n a l e c h e c o n s e n t a i l d i a l o g o t r a i d i v e r s i a t t o r i s o c i a l i ( c i t t a d i n i , i m p r e s e , i s t i t u z i o n i , t e r z o s e t t o r e ) p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e g r a n d i s f i d e a m b i e n t a l i , s o c i a l i e i n f r a s t r u t t u r a l i . D i q u e s t o s i è p a r l a t o n e l T a l k S h o w d i A p e r t u r a , ' V e r s o l a c o - i n t e l l i g e n z a u r b a n a : d a l l a c o o p e r a z i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e p e r u n a c i t t à s o s t e n i b i l e ' , c o n d o t t o d a L u i g i M o n f r e d i d i R a i n e w s 2 4 , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i a u t o r e v o l i e s p o n e n t i i s t i t u z i o n a l i e a c c a d e m i c i . N e l c o r s o d e l T a l k S h o w d i A p e r t u r a G i u s e p p e B u s i a ( p r e s i d e n t e A u t o r i t à N a z i o n a l e A n t i c o r r u z i o n e ) h a r i c h i a m a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l a c a p a c i t à d e l l e i s t i t u z i o n i d i o f f r i r e i n f o r m a z i o n i d i f f e r e n z i a t e p e r c o s t r u i r e f i d u c i a e c o m u n i t à r e s i l i e n t i m e n t r e G i u l i a P a s t o r e l l a ( I X C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , P o s t e , T e l e c o m u n i c a z i o n i ) h a e v i d e n z i a t o c o m e l a m o b i l i t à s i a u n a q u e s t i o n e p r o f o n d a m e n t e p o l i t i c a , i n c u i l e t e c n o l o g i e - d a i b i g d a t a a l l e p i a t t a f o r m e M a a S - p o s s o n o m i g l i o r a r e l a v i v i b i l i t à s o l o s e m a n t e n g o n o l ’ u o m o a l c e n t r o . A n t o n e l l a M e l i t o ( c o n s i g l i e r a C o m u n a l e R o m a C a p i t a l e ) h a s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d a l b a s s o e r i c o r d a t o c o m e l a C o n s u l t a R o m a S m a r t C i t y L a b d i m o s t r i c h e l a c i t t à è s e m p r e u n ’ o p e r a c o l l e t t i v a e d E n r i c o G i o v a n n i n i ( d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A s v i s ) h a a m m o n i t o s u l r i t a r d o d e l l ’ I t a l i a r i s p e t t o a g l i O b i e t t i v i d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 e s u l l a n e c e s s i t à d i c o s t r u i r e m e t o d i e p r o c e s s i d i c o - i n t e l l i g e n z a p e r t r a s f o r m a r e d a v v e r o l o s v i l u p p o u r b a n o i n c h i a v e s o s t e n i b i l e . I l T a l k S h o w s u c c e s s i v o , c o n d o t t o d a C a r l o R i n a l d i ( H u m a n s . t e c h ) , h a i n v e c e a f f r o n t a t o i l t e m a d e l l e ' C o n n e s s i o n i i n t e l l i g e n t i p e r c i t t à e t e r r i t o r i i n m o v i m e n t o ' . N o n p i ù s o l t a n t o s t r a d e e s p a z i f i s i c i , m a s i s t e m i c o m p l e s s i c h e i n t e g r a n o r e t i d i g i t a l i , n o d i l o g i s t i c i e s e r v i z i ; è p e r ò d a l l e p e r s o n e , e d a l l a l o r o c a p a c i t à d i c o o p e r a r e e i n n o v a r e , c h e d e r i v a l a v e r a i n t e l l i g e n z a d e i t e r r i t o r i , l a l o r o c a p a c i t à d i o f f r i r e n u o v e f o r m e d i c o n n e t t i v i t à e g e n e r a r e v a l o r e p e r c i t t a d i n i , c o m u n i t à e i m p r e s e . L a s v o l t a s o s t e n i b i l e n o n è a p p a n n a g g i o e s c l u s i v o d e l l e g r a n d i a z i e n d e : a n c h e l e p i c c o l e p o s s o n o c o n t r i b u i r e r i d u c e n d o C O 2 e d e m i s s i o n i l u n g o l a f i l i e r a . L o r e n z o V a l e n t e , S u s t a i n a b i l i t y A d v i s o r d i C o n s e c u t i o n G r o u p , h a r a c c o n t a t o c o m e l a s u a a z i e n d a a b b i a i n t r o d o t t o p o l i t i c h e d i m o b i l i t à a z i e n d a l e p i ù s o s t e n i b i l i , d i f f o n d e n d o u n a ' c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à ' e a d a t t a n d o l e s o l u z i o n i a l l e a b i t u d i n i d e i d i p e n d e n t i . U n p e r c o r s o c h e h a p o r t a t o a m i n o r i e m i s s i o n i e c o s t i , a u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a r e p u t a z i o n e e d e l c l i m a i n t e r n o e a l l a c o n f e r m a c h e l a s o s t e n i b i l i t à è a n c h e l e v a d i c o m p e t i t i v i t à . G l i u l t i m i d u e T a l k S h o w d e l l a g i o r n a t a h a n n o a f f r o n t a t o i n m o d o v e r t i c a l e i t e m i d e l l a g o v e r n a n c e d e l l a s m a r t c i t y ( ' D a t i , s e r v i z i e d e c i s i o n i p u b b l i c h e n e l l a c i t t à i n t e l l i g e n t e ' ) e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ( ' L a c i t t à d e l f u t u r o t r a r i n n o v a m e n t o , e l e t t r i f i c a z i o n e e i n n o v a z i o n e ' ) , a n d a n d o a c o m p l e t a r e u n e v e n t o c h e h a v i s t o i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e m o n d o a s s o c i a t i v o c o n f r o n t a r s i s u c o m e t r a s f o r m a r e l e c i t t à i n e c o s i s t e m i p i ù s o s t e n i b i l i , i n c l u s i v i e i n n o v a t i v i . 