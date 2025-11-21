M i l a n o , 2 1 n o v . . ( A d n k r o n o s ) - I n u n o s c e n a r i o c a r a t t e r i z z a t o d a l l ’ i n c e r t e z z a , d a i c a m b i a m e n t i s o c i a l i e d e m o g r a f i c i , d a l l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e e d a l l e n u o v e s f i d e c h e d e r i v a n o d a l m u t e v o l e c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , i l r e t a i l m o d e r n o a f f r o n t a c o n t i n u e t r a s f o r m a z i o n i , m a n t e n e n d o u n r u o l o i m p o r t a n t e p e r l e p e r s o n e , i t e r r i t o r i e l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . Q u e s t i t e m i s o n o a l c e n t r o d e l p r i m o “ F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a 2 0 2 5 - I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . M e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” c h e s i è s v o l t o o g g i a M i l a n o , o r g a n i z z a t o d a F e d e r d i s t r i b u z i o n e e c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i A d o l f o U r s o , M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . I l p r o g r a m m a d e i l a v o r i s i è a p e r t o c o n l a r e l a z i o n e d e l P r e s i d e n t e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e C a r l o A l b e r t o B u t t a r e l l i , c h e h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l r e t a i l m o d e r n o : “ L e i m p r e s e d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a o p e r a n o s u i t e r r i t o r i , s o n o u n p r e s i d i o d e l l a p r o s s i m i t à c o n l e c o m u n i t à l o c a l i , g a r a n t i s c o n o a c c e s s i b i l i t à e q u a l i t à . N e i n o s t r i p u n t i v e n d i t a v e d i a m o o g n i g i o r n o c o m e c a m b i a n o i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e e l e a b i t u d i n i d i a c q u i s t o , c o s ì c o m e p e r c e p i a m o l ’ e f f e t t o d e l l ’ i n c e r t e z z a c h e d e r i v a d a l c o n t e s t o e c o n o m i c o e g l o b a l e . L o s p i r i t o d i s e r v i z i o c h e c o n t r a d d i s t i n g u e i l n o s t r o s e t t o r e v a q u i n d i d i p a r i p a s s o c o n l o s g u a r d o a l l e t r a s f o r m a z i o n i c h e a b b i a m o d a v a n t i e c h e o g g i , c o n i r e l a t o r i i n t e r v e n u t i a l F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a a b b i a m o m e s s o a l c e n t r o d e l c o n f r o n t o . L a c o m p l e s s i t à d e l l e d i n a m i c h e c h e g o v e r n a n o i l l a v o r o d e l l e n o s t r e i m p r e s e r i c h i e d e a s c o l t o , c o m p r e n s i o n e e , s o p r a t t u t t o , c o n c r e t e z z a , c h e s i t r a d u c e a n c h e n e l l a n e c e s s i t à d i u n q u a d r o n o r m a t i v o s t a b i l e . S o s t e n e r e l e i m p r e s e d e l r e t a i l s i g n i f i c a t e n e r e v i v o i l t e s s u t o e c o n o m i c o d e l P a e s e . F a v o r i r e l a c a p a c i t à d i f a r e i n v e s t i m e n t i p e r c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o , d e r i v a n t i a n c h e d a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e , v u o l d i r e c o n t r i b u i r e a l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a . I l f u t u r o d e l s e t t o r e è q u i n d i u n i m p e g n o a n c h e p e r i l l a v o r o d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e , l a c a s a d e l r e t a i l m o d e r n o , p e r c o n t r i b u i r e a r a p p r e s e n t a r e s e m p r e a l m e g l i o l e n e c e s s i t à d e l l e i m p r e s e ” . I l F o r u m , m o d e r a t o d a A n d r e a B i g n a m i , g i o r n a l i s t a d i S k y T g 2 4 , h a o s p i t a t o i l p a n e l “ I l t e m p o d e l l e i n t e r d i p e n d e n z e : s f i d e g e o p o l i t i c h e , m e r c a t i e n u o v i e q u i l i b r i g l o b a l i ” c o n L u c r e z i a R e i c h l i n , P r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i e c o n o m i a p r e s s o l a L o n d o n B u s i n e s s S c h o o l e N a t h a l i e T o c c i , D i r e t t r i c e d e l l ’ I s t i t u t o A f f a r i I n t e r n a z i o n a l i . U n c o n f r o n t o s u l l e d i n a m i c h e i n t e r n a z i o n a l i , e c o n o m i c h e e g e o p o l i t i c h e , p e r a p p r o f o n d i r n e g l i e f f e t t i s u l l e c a t e n e g l o b a l i d e l v a l o r e , s u l l e d i n a m i c h e d e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e e s u l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , c o n u n f o c u s s u l r u o l o d e l l ’ E u r o p a e d e l n o s t r o P a e s e a l l a l u c e d e i n u o v i p o l i m o n d i a l i d i i n f l u e n z a e c o n o m i c a e t e c n o l o g i c a . N e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o , G i o r g i o D e R i t a , S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l C e n s i s , h a p r e s e n t a t o l a r i c e r c a “ L ’ e v o l u z i o n e d e l l a s o c i e t à i t a l i a n a : t e n d e n z e e p r o s p e t t i v e d e l r e t a i l m o d e r n o ” . G l i e v e n t i g l o b a l i i n f l u e n z a n o l a v i t a q u o t i d i a n a d e g l i i t a l i a n i , g e n e r a n d o i n c e r t e z z a e p r u d e n z a n e l l a g e s t i o n e d e l r e d d i t o . I n r i s p o s t a , c r e s c e l a r i c e r c a d e l l a m i c r o f e l i c i t à q u o t i d i a n a , m o m e n t i d i b e n e s s e r e l e g a t i a l t e m p o p e r s é , a l l e r e l a z i o n i e a d a t t i v i t à g r a t i f i c a n t i . Q u e s t o s i t r a d u c e i n u n r i b a l t a m e n t o d e l l a g e r a r c h i a d e i v a l o r i e i n u n a n u o v a i n t e r p r e t a z i o n e s o c i a l e d e l c o n s u m o : p r e v a l e l a q u a l i t à s u l l e q u a n t i t à e i c o n s u m i d i v e n t a n o s t r u m e n t i p e r g e n e r a r e s o d d i s f a z i o n e p e r s o n a l e e r e l a z i o n a l e . I d a t i c o n f e r m a n o q u e s t a t e n d e n z a : l ’ 8 3 , 9 % d e g l i i t a l i a n i a c q u i s t a p r o d o t t i c o e r e n t i c o n i p r o p r i v a l o r i , i l 7 5 , 5 % p r i v i l e g i a p r o d o t t i s o s t e n i b i l i , i l 5 6 , 4 % s i p r e m i a c o n a c q u i s t i d o p o u n a g i o r n a t a i n t e n s a , e i l 7 0 , 6 % e v i t a a c q u i s t i i m p u l s i v i . S u l p i a n o s o c i o d e m o g r a f i c o , l ’ I t a l i a a f f r o n t a l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e u n a u m e n t o d e l l e p e r s o n e c h e v i v o n o d a s o l e . U n o s c e n a r i o c h e a c c r e s c e i l b i s o g n o d i r e l a z i o n i e d i p r o s s i m i t à , v a l o r i z z a n d o i n e g o z i f i s i c i c o m e h u b d i s o c i a l i z z a z i o n e : i l 6 9 , 3 % d e g l i i t a l i a n i c o n s i d e r a l o s h o p p i n g u n ’ o c c a s i o n e p e r s v a g a r s i , i l 6 2 , 7 % a p p r e z z a i l p e r s o n a l e d i s p o n i b i l e e i l 3 8 % d e s i d e r a s p a z i d e d i c a t i a l l a s o c i a l i z z a z i o n e . I n o l t r e , i n u n o s c e n a r i o s e m p r e p i ù c a r a t t e r i z z a t o d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e e d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i s t a c o n s o l i d a n d o l a f i g u r a d i u n c o n s u m a t o r e s e m p r e p i ù “ s f i d a n t e ” p e r i l s e t t o r e d e l r e t a i l . L o s g u a r d o s u l f u t u r o d e l l ’ i n n o v a z i o n e è s t a t o a l c e n t r o d e l l a r e l a z i o n e “ L e a d e r s h i p n e l l ’ e r a d i g i t a l e : i n n o v a z i o n e , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e n u o v e r o t t e p e r l ’ i m p r e s a ” d i A l e c R o s s , D i s t i n g u i s h e d P r o f e s s o r d e l l a B o l o g n a B u s i n e s s S c h o o l . A l c e n t r o , l ’ i m p a t t o d e l l e t e c n o l o g i e t r a s f o r m a t i v e s u i m o d e l l i o p e r a t i v i d e l l e i m p r e s e , l a n u o v a l e a d e r s h i p r i c h i e s t a p e r a f f r o n t a r e i l c a m b i a m e n t o a t t u a l e e l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e , c h e o f f r e o p p o r t u n i t à a n c h e p e r i l r e t a i l m o d e r n o . S u q u e s t a p r o s p e t t i v a a n c h e l a t a v o l a r o t o n d a “ C u l t u r a d i g i t a l e e p e r s o n e : q u a l e f u t u r o p e r i l n e g o z i o f i s i c o ? ” c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i F a u s t o C a p r i n i , F o u n d e r d i R e t e x , D a n i e l e G r a s s u c c i , D i r e t t o r e e C o - F o u n d e r d i S k u o l a . N e t e C h r i s t i n a L u n d a r i , C o u n t r y M a n a g e r , T i k T o k G l o b a l B u s i n e s s S o l u t i o n s , I t a l y & G r e e c e . U n c o n f r o n t o p e r p a r l a r e d e l f u t u r o d e l p u n t o v e n d i t a , a n c h e c o m e l u o g o d i r e l a z i o n e , a l l a l u c e d e i c a m b i a m e n t i t e c n o l o g i c i e g e n e r a z i o n a l i i n c o r s o , d e g l i e f f e t t i d e l l a c u l t u r a d i g i t a l e n e l l ’ e s p e r i e n z a d i c o n s u m o e d i c o m e s t a c a m b i a n d o l a r e l a z i o n e t r a i m p r e s e d e l r e t a i l e c o n s u m i d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i .