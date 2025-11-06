( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r e p i l o t i r a c c h i u s i i n a p p e n a 3 6 p u n t i c o n q u a t t r o g a r e , e d u e S p r i n t , a n c o r a i n c a l e n d a r i o . I l M o n d i a l e d i F o r m u l a 1 2 0 2 5 s i p r e p a r a a l l o s c a t t o f i n a l e s e n z a u n v e r o p a d r o n e , u n e v e n t o c h e n o n a c c a d e v a d a m o l t i a n n i . I l C i r c u s , n e l w e e k e n d , a p p r o d a i n S u d a m e r i c a d o v e è i n p r o g r a m m a i l G r a n P r e m i o d i S a n P a o l o , e r e d e d e l l o s t o r i c o G r a n P r e m i o d e l B r a s i l e . L ’ u o m o d a b a t t e r e , s i a p e r l o s t a t o d i f o r m a c h e p e r a v e r t r i o n f a t o s u i t o r n a n t i d i I n t e r l a g o s n e l l e u l t i m e d u e s t a g i o n i , è M a x V e r s t a p p e n . I l c a m p i o n e d e l m o n d o i n c a r i c a , s e c o n d o g l i e s p e r t i S i s a l , è f a v o r i t o s i a p e r l a S p r i n t , v i n c e n t e a 2 , 5 0 , c h e n e l l a G a r a d o m e n i c a l e , p r i m o a 2 , 2 5 . I l n u m e r o 1 d e l l a R e d B u l l p r o v e r à a d a c c o r c i a r e i l g a p c h e l o d i v i d e d a l l a c o p p i a M c L a r e n p e r c o n t i n u a r e a s o g n a r e u n a r i m o n t a e p i c a . D i t u t t ’ a l t r o a v v i s o , o v v i a m e n t e , è L a n d o N o r r i s , t r i o n f a t o r e i n M e s s i c o e n u o v o l e a d e r i r i d a t o . I l b r i t a n n i c o n o n h a u n g r a n d e f e e l i n g c o n i l t r a c c i a t o s u d a m e r i c a n o d o v e è s a l i t o s u l g r a d i n o p i ù a l t o d e l p o d i o , m a n e l l a S p r i n t , l o s c o r s o a n n o . I l s u c c e s s o d e l p i l o t a M c L a r e n è o f f e r t o a 2 , 5 0 s i a a l s a b a t o c h e a l l a d o m e n i c a . L ’ u l t i m a v i t t o r i a d e l l a s c u d e r i a i n g l e s e , a I n t e r l a g o s , è d a t a t a 2 0 1 2 c o n J e n s o n B u t t o n . P a r t e d e c i s a m e n t e s t a c c a t o , a l m o m e n t o , i l d o m i n a t o r e d e l l a p r i m a p a r t e d i s t a g i o n e O s c a r P i a s t r i . L ’ a u s t r a l i a n o , i n s i e m e a l l a M c L a r e n n u m e r o 8 1 , h a a v u t o u n c r o l l o v e r t i c a l e d a l G r a n P r e m i o d i O l a n d a , 3 1 a g o s t o , i n p o i : V e r s t a p p e n g l i h a r e c u p e r a t o 6 4 p u n t i e i l c o m p a g n o d i s c u d e r i a N o r r i s 3 5 . P i a s t r i c r e d e a n c o r a f e r m a m e n t e n e l t i t o l o : u n ’ i m p r e s a c h e l o f a r e b b e d i v e n t a r e i l t e r z o a u s t r a l i a n o , d o p o J a c k B r a b h a m e A l a n J o n e s , a c o n q u i s t a r e l a c o r o n a i r i d a t a . I l s u c c e s s o d i O s c a r è o f f e r t o a 6 , 0 0 p e r l a S p r i n t m e n t r e s i s c e n d e a 5 , 0 0 p e r p a s s a r e p r i m o s o t t o l a b a n d i e r a a s c a c c h i d o m e n i c a . I l s e c o n d o p o s t o d i C i t t à d e l M e s s i c o h a d a t o f i d u c i a a C h a r l e s L e c l e r c i l q u a l e , p e r ò , è c o n s a p e v o l e d e l l a d i f f i c o l t à d i u n t r i o n f o a S a n P a o l o d e l B r a s i l e . L a F e r r a r i , s u q u e s t i t o r n a n t i , n o n v i n c e d a l 2 0 1 7 , c o n S e b a s t i a n V e t t e l , e v o r r e b b e i n t e r r o m p e r e i l d i g i u n o c o s ì d a r e g a l a r s i i l p r i m o s u c c e s s o d e l l ’ a n n o : l a v i t t o r i a d e l P r e d e s t i n a t o p a g h e r e b b e 1 2 v o l t e l a p o s t a . D e c i s a m e n t e p i ù l o n t a n o , i n q u o t a a 3 3 , L e w i s H a m i l t o n s u l l a s e c o n d a R o s s a .