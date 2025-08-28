R o m a , 2 8 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - L a p a u s a e s t i v a è f i n i t a e i l C i r c u s d e l l a F o r m u l a 1 r i p r e n d e i l s u o c a m m i n o d a Z a n d v o o r t d o v e , n e l w e e k e n d , è i n p r o g r a m m a i l G r a n P r e m i o d ’ O l a n d a . S i r i p r e n d e d a d o v e c i e r a v a m o f e r m a t i o v v e r o d a d u e l l o i n c a s a M c L a r e n t r a O s c a r P i a s t r i e L a n d o N o r r i s . I d u e p i l o t i d i W o k i n g s t a n n o c a n n i b a l i z z a n d o l a s t a g i o n e , 1 1 v i t t o r i e c o m p l e s s i v e s u 1 4 g a r e f i n o r a d i s p u t a t e , e s o n o r e d u c i d a q u a t t r o d o p p i e t t e c o n s e c u t i v e . N o r m a l e c h e , a n c h e s u l t r a c c i a t o o r a n g e , O s c a r e L a n d o p a r t a n o f a v o r i t i s s i m i : g l i e s p e r t i S i s a l , i n f a t t i , p r e v e d o n o u n t e s t a a t e s t a p e r t u t t o i l f i n e s e t t i m a n a c o n P i a s t r i e N o r r i s a p p a i a t i i n q u o t a a 2 , 2 5 . S e l ’ a u s t r a l i a n o c o m a n d a l a c l a s s i f i c a m o n d i a l e , l ’ i n g l e s e è i n f o r m a s t r e p i t o s a , t r e s u c c e s s i n e l l e u l t i m e q u a t t r o g a r e , e d è i l c a m p i o n e i n c a r i c a d e l c i r c u i t o . M a , s e s i p a r l a d i O l a n d a , n o n s i p u ò c e r t o e s c l u d e r e i l p a d r o n e d i c a s a , i n t r e o c c a s i o n i v i n c i t o r e a Z a n d v o o r t e q u a t t r o v o l t e c a m p i o n e d e l m o n d o : M a x V e r s t a p p e n . I l n u m e r o 1 d e l l a R e d B u l l , u n i c o i n s t a g i o n e a v i n c e r e d u e g a r e o l t r e a l b i n o m i o M c L a r e n , v a a c a c c i a , d a v a n t i a l s u o p u b b l i c o , d e l p o k e r . S u p e r M a x , v i n c e n t e a 5 , 0 0 , s o g n a d i a g g a n c i a r e l a l e g g e n d a J i m C l a r k , u n i c o n e l l a s t o r i a d e l l a F o r m u l a 1 , a s a l i r e , i n q u a t t r o o c c a s i o n i , s u l g r a d i n o p i ù a l t o d e l p o d i o n e l G r a n P r e m i o d ’ O l a n d a . C ’ è c h i s o g n a i l p o k e r e c h i d i a b b a t t e r e u n t a b ù . C h a r l e s L e c l e r c a r r i v a a Z a n d v o o r t p e r c a n c e l l a r e l o z e r o d a l l a c a s e l l a d e i s u c c e s s i s t a g i o n a l i . L ’ a l f i e r e d e l l a F e r r a r i s p e r a d i i n t e r r o m p e r e u n d i g i u n o c h e d u r a d a l l o s c o r s o 2 0 o t t o b r e q u a n d o s i i m p o s e n e l G r a n P r e m i o d e g l i S t a t i U n i t i . L a s c u d e r i a d i M a r a n e l l o , c h e q u i h a v i n t o p i ù d i t u t t i , 8 v o l t e m a c h e n o n t r i o n f a d a l 1 9 8 3 c o n A r n o u x , s i a f f i d a a L e c l e r c , v i n c e n t e a 1 2 , p e r c e r c a r e u n p o ’ d i l u c e i n f o n d o a l t u n n e l . A l l a v i g i l i a d e l l a q u i n d i c e s i m a p r o v a i r i d a t a , p a r t o n o d e c i s a m e n t e l o n t a n i , i n o t t i c a v i t t o r i a , s i a G e o r g e R u s s e l l , M e r c e d e s , i n q u o t a a 2 0 , s i a L e w i s H a m i l t o n , c o n l a s e c o n d a F e r r a r i , i l c u i s u c c e s s o p a g h e r e b b e 3 3 v o l t e l a p o s t a .