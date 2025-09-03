M i l a n o , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A v e r e l ’ o n o r e d i i n a u g u r a r e i l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o i n t e r n a z i o n a l e d i G e n o v a m i r i e m p i e d i o r g o g l i o e m i s u s c i t a g r a n d e e m o z i o n e , i n q u a n t o s i t r a t t a d e l l a m i a p r i m a p r e s i d e n z a " . C o n q u e s t e p a r o l e P i e r o F o r m e n t i , p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , è i n t e r v e n u t o a l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a , p r e v i s t o p e r i l p e r i o d o 1 8 - 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , t e n u t a s i a P a l a z z o M e z z a n o t t e a M i l a n o . " O r g a n i z z e r e m o t a n t i c o n v e g n i e s a r à u n S a l o n e i n c r e s c i t a , c o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o s u c c e d e a d a l t r e r e a l t à n e l m o n d o , m a a n c h e i n I t a l i a , c h e r e g i s t r a n o u n l e g g e r o c a l o " , s p i e g a F o r m e n t i , s o t t o l i n e a n d o c h e q u e s t a 6 5 e s i m a e d i z i o n e a v r à " c i r c a 1 2 3 m o d e l l i n u o v i c h e v e r r a n n o p r e s e n t a t i d a g l i e s p o s i t o r i c o n 9 9 p r e m i e r e . I n o l t r e , s a r a n n o p r e s e n t i 4 5 P a e s i e s p o s i t o r i , d i c u i 2 4 e u r o p e i e 2 1 e x t r a e u r o p e i . Q u e s t ’ a n n o , i n f a t t i , a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a g e n z i a I c e , s o n o i n a r r i v o e s p o s i t o r i d a v a r i P a e s i d e l m o n d o , a d d i r i t t u r a d a l l ’ A u s t r a l i a , a t e s t i m o n i a r e l a c r e s c e n t e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l n o s t r o S a l o n e " . " I l m e r c a t o è d i v i s o i n t r e s e t t o r i : l a g r a n d e n a u t i c a , c h e è i n c o n t i n u a c r e s c i t a ; l a m e d i a n a u t i c a , c h e c r e s c e m e n o m a c r e s c e , e l a p i c c o l a i n d u s t r i a n a u t i c a , p i ù r a l l e n t a t a i n q u a n t o s u b i s c e m a g g i o r m e n t e l ' i n s i c u r e z z a d e i c o n s u m a t o r i s u t e m a t i c h e c o m p l e s s e c o m e l e g u e r r e e i l c a r o p r e z z i . D a f i n e a g o s t o , p e r ò , q u e s t o a s p e t t o s t a c a m b i a n d o - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a - C ' è m o l t o f e r m e n t o a n c h e n e l m e r c a t o d e l l a p i c c o l a n a u t i c a , q u i n d i a b b i a m o o t t i m e s p e r a n z e , s o p r a t t u t t o p e r i l n o s t r o S a l o n e , p e r i n o s t r i e s p o s i t o r i e p e r i n o s t r i s o c i " . F o r m e n t i c o n c l u d e , p o i , l a n c i a n d o u n m e s s a g g i o d i p a r t e c i p a z i o n e a q u e s t a n u o v a e d i z i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o i n t e r n a z i o n a l e d i G e n o v a : " V e n i t e a G e n o v a , t r o v e r e t e t a n t e n o v i t à , t r a c u i u n ' w a t e r f r o n t ' q u a s i f i n i t o , c h e c r e d o s i a i l p i ù b e l l o a l m o n d o . S i a m o t r a i t r e p i ù i m p o r t a n t i S a l o n i a l m o n d o , q u i n d i v a l e l a p e n a p a r t e c i p a r e " .