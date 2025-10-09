M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n a n n o d i t a p p e d i a v v i c i n a m e n t o c h e h a n n o a t t r a v e r s a t o t u t t a I t a l i a , l o S t e m W o m e n C o n g r e s s a r r i v a q u i n d i a l l a s u a t a p p a f i n a l e : l ' u l t i m o i n c o n t r o d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e i t a l i a n a d e l c o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e c h e p r o m u o v e l ’ i n c l u s i o n e e l a p a r t e c i p a z i o n e f e m m i n i l e n e i s e t t o r i s c i e n t i f i c o - t e c n o l o g i c i è i n p r o g r a m m a i l 1 5 o t t o b r e 2 0 2 5 , a P a l a z z o C a s t i g l i o n i , a M i l a n o . I n I t a l i a i l d i v a r i o d i g e n e r e n e l l e S t e m - e v i d e n z i a i n u n a n o t a S t e m W o m e n C o n g r e s s - r e s t a n e t t o : t r a i g i o v a n i 2 5 – 3 4 e n n i s o l o i l 1 6 , 8 % d e l l e d o n n e h a u n a l a u r e a i n d i s c i p l i n e s c i e n t i f i c h e e t e c n o l o g i c h e , c o n t r o i l 3 7 % d e g l i u o m i n i . A n c h e a l l ’ u n i v e r s i t à l a f o r b i c e è e v i d e n t e : a p p e n a u n a i m m a t r i c o l a t a s u c i n q u e s c e g l i e c o r s i S t e m , c o n p i c c h i m i n i m i n e l l ’ i n f o r m a t i c a e t e c n o l o g i e I c t ( 1 5 , 1 % ) . E p p u r e , n e l c o n f r o n t o e u r o p e o , l ’ I t a l i a s i p o s i z i o n a s o p r a l a m e d i a p e r l a p r e s e n z a f e m m i n i l e , s o p r a t t u t t o n e l l e s c i e n z e n a t u r a l i e m a t e m a t i c h e , s e g n o c h e i m a r g i n i d i c r e s c i t a c i s o n o , m a a n c o r a f r e n a t i d a b a r r i e r e c u l t u r a l i e d i v a r i o c c u p a z i o n a l i c h e r e s t a n o a m p i ( R a p p o r t o a n n u a l e 2 0 2 5 d i I s t a t ) . O r g a n i z z a t o d a O r a n g e M e d i a G r o u p , c r e a t i v e c o n t e n t c o m p a n y , e W o m e n a t B u s i n e s s , l a p i a t t a f o r m a d i m a t c h i n g p r o f e s s i o n a l e a l f e m m i n i l e , l ’ a p p u n t a m e n t o m e n e g h i n o c o n f e r m a l a s i n e r g i a c o n i l P a t t o p e r i l L a v o r o d e l C o m u n e d i M i l a n o c h e v u o l e f a v o r i r e l a c r e s c i t a e c h e v e d r à a n c h e q u e s t ’ a n n o l a p r e s e n z a i s t i t u z i o n a l e d i A l e s s i a C a p p e l l o , a s s e s s o r a a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o e P o l i t i c h e d e l l a v o r o . L ’ e v e n t o r a p p r e s e n t a i l c u l m i n e d i u n p e r c o r s o – g l i S t e m D a y s – c h e h a a t t r a v e r s a t o i l P a e s e d a B o l o g n a a R o m a , f i n o a T o r i n o q u a l c h e g i o r n o f a , c o i n v o l g e n d o s c u o l e , i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e f a m i g l i e c o n u n a m i s s i o n p r e c i s a : i s p i r a r e s e m p r e p i ù r a g a z z e a i n t r a p r e n d e r e p e r c o r s i d i s t u d i o e c a r r i e r a n e l l e d i s c i p l i n e S t e m , s u p e r a n d o b a r r i e r e c u l t u r a l i e p r e g i u d i z i d i g e n e r e . S u l p a l c o s a r a n n o p r o t a g o n i s t i , o l t r e a i d a t i d i s e t t o r e p r e p a r a t i d a I s t a t , i n f a t t i , a n c h e i r a g a z z i e l e r a g a z z e i n c o n t r a t i n e l l e d i v e r s e t a p p e . “ C o n i l C o n g r e s s o d i M i l a n o v o g l i a m o a n d a r e o l t r e i l s e m p l i c e c o n f r o n t o : s a r à u n r a c c o n t o f a t t o d i v o c i d i v e r s e – s c i e n z i a t e , a r t i s t e , a z i e n d e e s o p r a t t u t t o g i o v a n i – c h e i n s i e m e c i m o s t r e r a n n o c o m e l e S t e m p o s s a n o e d e b b a n o e s s e r e t e r r e n o d i i s p i r a z i o n e e d i p o s s i b i l i t à c o n c r e t e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” , s p i e g a M o r e n a R o s s i , r e s p o n s a b i l e c o n t e n u t i S w c 2 0 2 5 . “ Q u e s t a t a p p a r a p p r e s e n t a i l m o m e n t o p i ù s i g n i f i c a t i v o d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 : n o n s o l o p e r c h é p o r t a s u l p a l c o o s p i t i d i a l t i s s i m o l i v e l l o , m a s o p r a t t u t t o p e r c h é r e s t i t u i s c e v o c e a i r a g a z z i e a l l e r a g a z z e c h e a b b i a m o i n c o n t r a t o d u r a n t e l e t a p p e l o c a l i . S o n o l o r o i l c u o r e d i q u e s t o p e r c o r s o : è a l o r o c h e v o g l i a m o o f f r i r e i s p i r a z i o n e e m o d e l l i p o s i t i v i , a f f i n c h é p o s s a n o s e n t i r s i l i b e r i d i s c e g l i e r e l e S t e m c o m e t e r r e n o d i f u t u r o ” , c o m m e n t a L a u r a B a s i l i , p r e s i d e n t e d i S t e m W o m e n C o n g r e s s I t a l i a . “ S t e p b y S t e m : c o s t r u i a m o u n n u o v o g e n e r e d i f u t u r o ” è s t a t o i l f i l r o u g e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , u n i n v i t o a c o s t r u i r e n u o v e p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a e o p p o r t u n i t à , d o v e g i o v a n i s t u d e n t i p o s s a n o s e n t i r s i l i b e r e d i s e g u i r e l e p r o p r i e p a s s i o n i i n a m b i t o s c i e n t i f i c o , t e c n o l o g i c o e c r e a t i v o . U n i n v i t o c h e r i t o r n a a n c h e n e l l a p e r f o r m a n c e d ’ a r t e p a r t e c i p a t i v a d i G i u l i a C a r u s o , a r t i s t a i t a l i a n a c h e r i f l e t t e n e l l e s u e o p e r e l ’ e n e r g i a e l a r e s i l i e n z a f e m m i n i l e , c h e a n i m e r à t u t t a l a g i o r n a t a e c h e v u o l e u n i r e t e c n o l o g i a e c r e a t i v i t à . L a g i o r n a t a a P a l a z z o C a s t i g l i o n i s i a p r i r à c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e i d a t i p i ù r e c e n t i d i I s t a t , a r r i c c h i t i d a l c o n t r i b u t o s u l s e n t i m e n t i n r e t e d i S h i b u m i e d a l l a s u r v e y " D o n n e , S t e m e f u t u r o " r e a l i z z a t a d a T h e W o m , i l s o c i a l m a g a z i n e d i M o n d a d o r i M e d i a p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i d i d o n n e , c h e f o t o g r a f a a s p e t t a t i v e , p e r c e z i o n i e d e s i d e r i d e l l e r a g a z z e d i o g g i r e l a t i v a m e n t e a l m o n d o S t e m . " S i a m o o r g o g l i o s i d i p o r t a r e l a v o c e d i T h e W o m e d e l l a s u a c o m m u n i t y a l l o S t e m W o m e n C o n g r e s s , u n e v e n t o c h e i n c a r n a i v a l o r i c h e c i c o n t r a d d i s t i n g u o n o d a s e m p r e : i n c l u s i o n e , e m p o w e r m e n t , l i b e r t à e f u t u r o " , c o m m e n t a D a n i e l a C e r r a t o , C m o M o n d a d o r i M e d i a . " C r e d i a m o - a g g i u n g e - c h e l a d i f f u s i o n e d i d a t i , e s p e r i e n z e e m o d e l l i p o s i t i v i p o s s a a c c e l e r a r e u n c a m b i a m e n t o r e a l e e i n c l u s i v o . C o n t r i b u e n d o c o n u n ' i n d a g i n e c h e a p p r o f o n d i s c e c o n o s c e n z a , p e r c e z i o n i e o p i n i o n i d e l l e g i o v a n i d o n n e s u l l e p r o f e s s i o n i S t e m , v o g l i a m o o f f r i r e u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i r i f l e s s i o n e e i s p i r a z i o n e , c a p a c e d i m e t t e r e i n l u c e s i a l e s f i d e c h e l e o p p o r t u n i t à " . S e g u i r a n n o i p a n e l t e m a t i c i e i m o m e n t i i s p i r a z i o n a l i c h e c a r a t t e r i z z a n o i l C o n g r e s s o , d o v e n o n m a n c h e r a n n o m o m e n t i d i i n t e r a z i o n e c o n i l p u b b l i c o : a l m a t t i n o “ V i s s i d ’ a r t e e d i s c i e n z a ” , c h e m e t t e r à i n d i a l o g o a r t i s t e e s c i e n z i a t e , s u l l ’ i m m a g i n a z i o n e c o m e p o n t e f r a m o n d i d i v e r s i d o v e S t e f a n i a B r u n i , n e u r o s c i e n z i a t a d i F e m D i g i t a l m o s t r e r à c o m e l e t e c n o l o g i e n e u r o - c o g n i t i v e p o s s a n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i d i r i c e r c a , a p p r e n d i m e n t o e d e m p o w e r m e n t ; s e g u i r à i l p a n e l “ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o i p n o s i c u l t u r a l e ? ” d o v e s i c o n f r o n t e r a n n o d i v u l g a t r i c i , c o m e G i o r g i a F u m o , e a c c a d e m i c h e s u u n t e m a m o l t o c o n t r o v e r s o c o m e q u e l l o d e l l ’ I a , m a c a p a c e d i r i m u o v e r e l e b a r r i e r e e d u c a t i v e , c o m e m o s t r e r à F r a n c e s c o P a o l o S c h i a v o n e c o n l a s u a p i a t t a f o r m a p e r l a d i d a t t i c a i n c l u s i v a . C i s a r à a n c h e i l c o n t r i b u t o d i a z i e n d e i n n o v a t i v e , c o m e S i e m e n s H e a l t h i n e e r s , l e a d e r n e l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i I a p e r l a S a n i t à . I l p o m e r i g g i o s a r à d o m i n a t o d a l p a n e l “ D a g l i a b i s s i a l l e s t e l l e e r i t o r n o ” . T r a g l i o s p i t i A m a l i a E r c o l i F i n z i , p i o n i e r a d e l l ’ a s t r o f i s i c a , l a f i g l i a E l v i n a e F r a n c e s c a S a n n a , c h e m o s t r e r à l a s o n i f i c a z i o n e d e l l e s t e l l e . E i n f i n e i l p a n e l ' S t e p b y S t e m ' d e d i c a t o i n t e r a m e n t e a i r a g a z z i e a l l e r a g a z z e c h e v o r r a n n o c o n d i v i d e r e l e l o r o e s p e r i e n z e p e r s o n a l i . N o n m a n c h e r a n n o m o m e n t i i s p i r a z i o n a l i , c o m e l ’ i n t e r v e n t o d e l l ' i n f l u e n c e r T e c n o l a u r a , e t a l k d e d i c a t i a l f u t u r o d e l l e c o m p e t e n z e e m o l t i m o m e n t i s o s t e n u t i d a l l e a z i e n d e s p o n s o r d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , c o m e q u e l l i d i I m c d I t a l i a , A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a e S i e m e n s H e a l t h i n e e r s , c h e h a n n o c o n f e r m a t o i l l o r o s o s t e g n o a l C o n g r e s s o p e r q u e s t a s e c o n d a e d i z i o n e . L a g i o r n a t a s i c o n c l u d e r à c o n l a c o n s e g n a d i A w a r d p e r c e l e b r a r e i l t a l e n t o e l ’ i m p e g n o d i d o n n e , s t a r t u p e a z i e n d e i m p e g n a t e n e l l a p r o m o z i o n e d e l l e d i s c i p l i n e S t e m . L ’ e v e n t o h a r i c e v u t o i l l o g o N o W o m e n N o P a n e l d a R a i e d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a .