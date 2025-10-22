R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l D i f e n s o r e c i v i c o s v o l g e u n r u o l o i m p o r t a n t e . R i d u c e l a d i s t a n z a c h e s p e s s o s i c r e a t r a i c i t t a d i n i e l e i s t i t u z i o n i . V o g l i a m o c o n t i n u a r e a v a l o r i z z a r e l a f i g u r a c h e s a c o m u n i c a r e l e e s i g e n z e e l e p r o b l e m a t i c h e d e i c i t t a d i n i d e l t e r r i t o r i o " . S o n o l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , M a r i n o F a r d e l l i , p a r t e c i p a n d o , o g g i a R o m a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ‘ I l d i f e n s o r e c i v i c o s u i b a n c h i d i s c u o l a ’ . U n ’ i n i z i a t i v a c h e m i r a a d a v v i c i n a r e i g i o v a n i a l l a f i g u r a e l e t t a d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e c o n i l c o m p i t o d i t u t e l a r e i l c i t t a d i n o d a g l i a b u s i , r i t a r d i e n e g l i g e n z e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . A t t r a v e r s o i n c o n t r i , l a b o r a t o r i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o , l ’ i n i z i a t i v a p o r t e r à i l D i f e n s o r e c i v i c o a d i a l o g a r e d i r e t t a m e n t e c o n s t u d e n t i e i s t i t u t i s c o l a s t i c i d e l t e r r i t o r i o s u i t e m i d e i d i r i t t i , d e l l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e . A n c h e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e p a r t e c i p e r à a g l i i n c o n t r i c o n l e s t u d e n t e s s e e g l i s t u d e n t i : " A n d r ò n e l l e s c u o l e a p r e s e n t a r e i p r o g e t t i e f a r e m o i n m o d o c h e o g n i c o n s i g l i e r e , d i q u a l s i a s i p a r t i t o , c o l o r e o b a n d i e r a , p o s s a a c c o m p a g n a r e i l D i f e n s o r e c i v i c o i n q u e s t o p e r c o r s o - f a s a p e r e A u r i g e m m a - È i m p o r t a n t e c h e l a R e g i o n e s v o l g a i l s u o r u o l o i s t i t u z i o n a l e e c h e s a p p i a d i f f o n d e r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l r u o l o e s u l l e c o m p e t e n z e d e l D i f e n s o r e c i v i c o " .