R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o q u e s t a m a t t i n a , p r e s s o l a S a l a D i C a r l o d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o “ I l D i f e n s o r e C i v i c o s u i B a n c h i d i S c u o l a ” , u n ’ i n i z i a t i v a n a t a p e r a v v i c i n a r e i g i o v a n i a l r u o l o e a l l e f u n z i o n i d e l D i f e n s o r e c i v i c o , p r o m u o v e n d o l a c o n o s c e n z a d e i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i e d e g l i s t r u m e n t i d i t u t e l a d i s p o n i b i l i . A d a p r i r e i l a v o r i è s t a t o M a r i n o F a r d e l l i , D i f e n s o r e c i v i c o d e l l a R e g i o n e L a z i o e P r e s i d e n t e d e l C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e d e i D i f e n s o r i c i v i c i d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e i t a l i a n e , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ p o r t a r e i l D i f e n s o r e c i v i c o n e l l e s c u o l e s i g n i f i c a s e m i n a r e c u l t u r a d e l l a l e g a l i t à , d e l r i s p e t t o e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e c i v i c a ” . L ’ i n c o n t r o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i : A n t o n e l l o A u r i g e m m a , P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e A s s e m b l e e L e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e i t a l i a n e ; C i v i t a D i R u s s o , V i c e C a p o d i G a b i n e t t o V i c a r i o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o ; P a s q u a l e C i a c c i a r e l l i , A s s e s s o r e r e g i o n a l e d e l L a z i o ; L u c i a n o M a r i o C r e a , P r e s i d e n t e d e l l a V C o m m i s s i o n e C u l t u r a , s p e t t a c o l o , s p o r t e t u r i s m o ; L u c i a n o N o b i l i , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S p e c i a l e P n r r e g r a n d i e v e n t i . A p o r t a r e u n c o n t r i b u t o d i r i f l e s s i o n e e t e s t i m o n i a n z a a n c h e a m b a s s a d o r d e l p r o g e t t o p r o v e n i e n t i d a l m o n d o d e l l a c u l t u r a , d e l l a r i c e r c a e d e l l o s p e t t a c o l o : S a r a M a n f u s o , o p i n i o n i s t a t e l e v i s i v a ; G i u l i a P a o l e l l a , d o t t o r a n d a d i r i c e r c a e d e x p a r t e c i p a n t e a l p r o g r a m m a “ L a p u p a e i l s e c c h i o n e ” ; C a r l o t t a D e l i c a t o , c h e f e v i n c i t r i c e d i “ H e l l ’ s K i t c h e n I t a l i a ” . A c h i u d e r e i l p a n e l , g l i i n t e r v e n t i d i F a b i o T a g l i a f e r r i , P r e s i d e n t e A l e s , e E d i t h G a b r i e l l i , D i r e t t r i c e G e n e r a l e d e l l ’ I s t i t u t o V i v e , c h e h a n n o s o t t o l i n e a t o c o m e a r t e , c u l t u r a e d i r i t t o p o s s a n o d i v e n t a r e u n v o l a n o p e r l a c r e s c i t a c i v i c a e s o c i a l e d e i g i o v a n i . L ’ i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a i l p r i m o p a s s o d i u n p e r c o r s o c h e p o r t e r à i l D i f e n s o r e c i v i c o d e l L a z i o a d i a l o g a r e d i r e t t a m e n t e c o n s t u d e n t i e i s t i t u t i s c o l a s t i c i d e l t e r r i t o r i o , a t t r a v e r s o i n c o n t r i , l a b o r a t o r i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o d e d i c a t i a i t e m i d e i d i r i t t i , d e l l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e . L ' i n v i t o è a l l e s c u o l e d e l L a z i o e a i d o c e n t i i n t e r e s s a t i a f a r p a r t e c i p a r e i p r o p r i s t u d e n t i v i s i t a n d o l a p a g i n a d e l s i t o d e l D i f e n s o r e c i v i c o