R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c h e q u e s t ’ a n n o l e r i n o m a t e g u i d e d e L ’ E s p r e s s o d a r a n n o v i s i b i l i t à a 1 . 0 0 0 r i s t o r a n t i e a 1 . 0 0 0 v i n i d ’ I t a l i a , v a l o r i z z a n d o c o s ì t a n t e n o s t r e e c c e l l e n z e i t a l i a n e c h e n o n s e m p r e r i e s c o n o a e s s e r e i n t e r c e t t a t e ” . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o n e l v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d e L e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o , t e n u t a s i a l T e a t r o A r c i m b o l d i d i M i l a n o . “ L ’ e n o g a s t r o n o m i a r a p p r e s e n t a s e m p r e p i ù u n f a t t o r e i d e n t i t a r i o e a t t r a t t i v o , a n c h e g r a z i e a i f l u s s i d i v i s i t a t o r i i n t e r n a z i o n a l i - p r o s e g u e i l m i n i s t r o - p o r t a n d o b e n e f i c i c o n c r e t i a l l e e c o n o m i e l o c a l i . L o d i m o s t r a n o i n u m e r i , c o n l ’ a u m e n t o d e l + 1 7 6 % d e i s o g g i o r n i d e d i c a t i a l t u r i s m o e n o g a s t r o n o m i c o : 2 , 4 m i l i o n i d i p r e s e n z e e u n a s p e s a i n t e r n a z i o n a l e d i q u a s i 4 0 0 m i l i o n i d i e u r o n e l 2 0 2 4 , i n c r e s c i t a n e t t a d e l 9 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e ” . “ D a e s p e r i e n z e d i n i c c h i a , a l l ’ i n i z i o d e g l i a n n i 2 0 0 0 , o g g i l e m o t i v a z i o n i d i v i a g g i o l e g a t e a l l ’ e n o g a s t r o n o m i a s o n o u n a v e r a e p r o p r i a t e n d e n z a g l o b a l e - p r e c i s a U r s o - i n c u i i l M a d e i n I t a l y s i a f f e r m a s e m p r e p i ù , c o n r i t o r n i i n t e r m i n i d i v a l o r e , i n v e s t i m e n t i e r i c c h e z z a p e r i l P a e s e . I l s u c c e s s o d e l s e t t o r e p a r t e s i c u r a m e n t e d a l l a v o r o d e l l e i m p r e s e a g r i c o l e e m a n i f a t t u r i e r e . L ’ I t a l i a v a n t a i l p r i m a t o i n E u r o p a p e r n u m e r o d i p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i r i c o n o s c i u t i d a l l ’ U e : 3 2 8 g e n e r i a l i m e n t a r i c e r t i f i c a t i p e r o r i g i n e e q u a l i t à e 5 3 0 v i n i q u a l i f i c a t i p e r o r i g i n e e m e t o d o d i p r o d u z i o n e . L a q u a l i t à d e l l a n o s t r a a r t e c u l i n a r i a e l e c o m p e t e n z e d i c h i l a v o r a n e l s e t t o r e , i n o l t r e , c i p e r m e t t o n o d i e l a b o r a r e l a m a t e r i a p r i m a e s e r v i r l a i n m o d o i m p e c c a b i l e , c o s ì d a f i d e l i z z a r e o g n i t i p o d i c o n s u m a t o r e , p r o m u o v e n d o g u s t i e t r a d i z i o n i d e l l a c u c i n a i t a l i a n a , c a n d i d a t a a P a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e d e l l ’ U n e s c o ” , c o n t i n u a . “ C o m e g o v e r n o s i a m o i m p e g n a t i a v a l o r i z z a r e q u e s t o t e s o r o u n i v e r s a l m e n t e r i c o n o s c i u t o , s i n t e s i d i t r a d i z i o n e , i n n o v a z i o n e , b i o d i v e r s i t à e c a r a t t e r i s t i c h e d e i t e r r i t o r i . C o n l a l e g g e q u a d r o s u l M a d e i n I t a l y a b b i a m o i s t i t u i t o u n f o n d o p e r l a p r o m o z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e i p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i i t a l i a n i e l a f o r m a z i o n e s u l l e t e c n i c h e c u l i n a r i e , c o i n v o l g e n d o a n c h e l e s e d i d i p l o m a t i c h e n e l l a d i f f u s i o n e d e l l a n o s t r a c u l t u r a e n o g a s t r o n o m i c a ” , a g g i u n g e U r s o . I n o l t r e , “ a s o s t e g n o d e l l a r i s t o r a z i o n e , r i c o r d o l a m i s u r a a p p e n a a p p r o v a t a c h e p r e v e d e l a p r o r o g a d e l l e c o n c e s s i o n i d e i d e h o r s , l a c u i s c a d e n z a è s t a t a s p o s t a t a a m e t à d e l 2 0 2 7 . V o g l i a m o t u t e l a r e a l m a s s i m o g l i s p a z i d i p r e s i d i o d e l l a c u r a c o l l e t t i v a c h e g l i e s e r c i z i p u b b l i c i a s s i c u r a n o i n t e r m i n i d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e d i a m b i e n t i d i s o c i a l i t à , l e g a l i t à e b e l l e z z a c o n d i v i s a , a p p r e z z a t a d a t u t t i , i n c l u s i s o p r a t t u t t o i t u r i s t i ” . I n f i n e , i l d i s e g n o d i l e g g e s u l l e p m i , i n c o r s o d i a p p r o v a z i o n e i n P a r l a m e n t o , “ o f f r e p e r l a p r i m a v o l t a u n a m i s u r a s p e c i f i c a p e r g l i o p e r a t o r i H o r e c a , f i n a l m e n t e d e f i n i t i i n m o d o u n i v o c o , c o s ì d a e s s e r e t u t e l a t i a t t r a v e r s o u n t r a t t a m e n t o u n i f o r m e e t r a s p a r e n t e . L o a s p e t t a v a n o d a o l t r e d i e c i a n n i e n o i l o a b b i a m o r e a l i z z a t o . N e l l o s t e s s o i m p o r t a n t e p r o v v e d i m e n t o s i a m o i n t e r v e n u t i c o n u n a d i s c i p l i n a s u l c o n t r a s t o a l f e n o m e n o d e l l e r e c e n s i o n i f a l s e , u n a p r o b l e m a t i c a s i g n i f i c a t i v a e p r e g i u d i z i e v o l e p e r l e i m p r e s e , p e r i c o n s u m a t o r i e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l m e r c a t o . A r i g u a r d o , è a n c h e g r a z i e a l l e v o s t r e G u i d e c h e r i u s c i a m o a c e l e b r a r e e i n c e n t i v a r e l a n o s t r a c u l t u r a d e l l ’ e c c e l l e n z a , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o g l o b a l e , t u t t i c e l o r i c o n o s c o n o , p e r a r t e , c u l t u r a e , n a t u r a l m e n t e , g a s t r o n o m i a ” , c o n c l u d e U r s o .