R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ È l a s e c o n d a v o l t a c h e p a r t e c i p o a q u e s t o s t r a o r d i n a r i o e v e n t o , u n o d e i p r i n c i p a l i a p p u n t a m e n t i p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l s e t t o r e e n o g a s t r o n o m i c o i t a l i a n o , c h e r a p p r e s e n t a r e d d i t o , r i c c h e z z a e c u l t u r a ” . A d i r l o è i l m i n i s t r o d e l l ’ a g r i c o l t u r a , d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 4 6 e s i m a e d i z i o n e d e l l e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o , t e n u t a s i a M i l a n o a l T e a t r o A r c i m b o l d i . “ C o m e g o v e r n o a b b i a m o e l e v a t o l a c u c i n a i t a l i a n a a l l a c a n d i d a t u r a d i p a t r i m o n i o d e l l ' U n e s c o e , t r a q u a l c h e g i o r n o , a u s p i c h i a m o l e v e n g a r i c o n o s c i u t o q u e s t o t i t o l o ” . I l v a l o r e d e l l a c u c i n a i t a l i a n a “ p a r t e d a l l a p r o d u z i o n e s t r a o r d i n a r i a d e i n o s t r i p r o d o t t i , p a s s a p e r l a l o r o t r a s f o r m a z i o n e , e d i s t r i b u z i o n e a l l a r i s t o r a z i o n e - p r o s e g u e - e g a r a n t i s c e i n I t a l i a u n a g r a n d e c u l t u r a , u n g r a n d e b e n e s s e r e e n e l m o n d o r a p p r e s e n t a u n ’ a m b a s c i a t a n a t u r a l e , c h e r a c c o n t a q u e l l o c h e s i a m o i n t e r m i n i d i a p p a r t e n e n z a , t e r r i t o r i o , c u l t u r a a l i m e n t a r e e . c a p a c i t à d i g a r a n t i r e l o n g e v i t à a l n o s t r o p o p o l o a t t r a v e r s o l a n o s t r a q u a l i t à e n o g a s t r o n o m i c a ” . “ Q u e s t ’ a n n o t o c c h i a m o i l r e c o r d p e r l ’ e x p o r t d i a g r i f o o d , i d a z i d e v o n o s p a v e n t a r c i m e n o d i q u a n t o n o n r i t e n g a l a p e r c e z i o n e p i ù d i f f u s a . S i a m o o t t i m i s t i - s p i e g a d a l p a l c o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d e L ’ E s p r e s s o E m i l i o C a r e l l i - e c r e d i a m o c h e i n o s t r i p r o d o t t i s a r a n n o r e s i l i e n t i a f e n o m e n i d i q u e s t a n a t u r a . C i s t i a m o b a t t e n d o p e r c h é i l v i n o n o n s i a c a t a l o g a t o s o l o c o m e a l c o l m a c o m e u n e l e m e n t o d i v e r s o . D i r e c h e i l v i n o d a n n e g g i a l a s a l u t e c r e d o s i a u n a z z a r d o , c r e d o c h e v a d a c o n s u m a t o c o n m o d e r a z i o n e . Q u i n d i c i b a t t e r e m o p e r p r o t e g g e r e i l v i n o e i v i g n e t i ” .