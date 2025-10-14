M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o r m a i è c o n c r e t a , s i p r a t i c a . C o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à c h e d e r i v a n o d a u n s u o u t i l i z z o i n t e l l i g e n t e p u ò r a p p r e s e n t a r e , s o p r a t t u t t o p e r i l c o n s u m a t o r e c h e a c q u i s t a s u s i t i e - c o m m e r c e , u n o s t r u m e n t o p e r c r e a r e d e i p e r c o r s i d i a c q u i s t o o r i e n t a t i a l m a n g i a r b e n e o p r o d o t t i c h e i n c a r n a n o u n p o ’ q u e i p r i n c i p i c h e l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , n e l s e n s o p i ù a m p i o , r a c c h i u d e ” . C o s ì , G i a n M a r i a G e n t i l e , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i E a s y C o o p , p a r t e c i p a n d o o g g i a l l a X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m 2 0 2 5 , ‘ L a d i e t a m e d i t e r r a n e a c o m e b u s s o l a d e l r e t a i l s o s t e n i b i l e ’ , p r e s s o l a F o n d a z i o n e U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o ( U n i M i ) . U n e v e n t o c h e i l D g c o n s i d e r a “ u n m o m e n t o a s s o l u t a m e n t e i m p o r t a n t e p e r i c o n s u m a t o r i e i l p i a n e t a , i n u n ' o t t i c a d i i n n o v a z i o n e d e l r e t a i l . U n t e m a - c o n c l u d e - c h e s i i n s e r i s c e t r a s v e r s a l m e n t e s u u n m o n d o c h e c e r c a s e m p r e d i s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e i c o n s u m a t o r i ” .