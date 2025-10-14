M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a q u a l i t à d e l c i b o “ è s e m p r e u n a r g o m e n t o m o l t o d e l i c a t o . I l p r o d o t t o f i n i t o d e v e e s s e r e p u l i t o , e s s e r e c o m p o s t o d a m a t e r i a l i d i q u a l i t à e d e v e d a r e a l c o n s u m a t o r e g a r a n z i e ‘ d i s o s t a n z a ’ ” . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , S a u r o C o r z a n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o b u r r i f i c i o D a l l a T o r r e è i n t e r v e n u t o , o g g i , a l l a X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m 2 0 2 5 , ‘ L a d i e t a m e d i t e r r a n e a c o m e b u s s o l a d e l r e t a i l s o s t e n i b i l e ’ , p r e s s o l a F o n d a z i o n e U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o ( U n i M i ) . L ’ a . d . s i s o f f e r m a a n c h e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à d e l l a s u a r e a l t à p r o d u t t i v a : “ C o m e i n d u s t r i a D a l l a T o r r e a b b i a m o s e m p r e i n v e s t i t o i n s o s t e n i b i l i t à , f a c e n d o a t t e n z i o n e a i t r a s p o r t i , a i m a t e r i a l i u t i l i z z a t i e d a n d o p r i o r i t à a l l ’ u t i l i z z o d i e n e r g i a p u l i t a - i l l u s t r a - U s i a m o a l 1 0 0 % e n e r g i a p u l i t a c e r t i f i c a t a ” , c o n c l u d e .